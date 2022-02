Radiografía al Partido Conservador Cristiano, el ala medieval del pacto de José Antonio Kast, que se apronta a desaparecer

El Partido Conservador Cristiano es uno de las 12 colectividades que se disolverán, tras no cumplir con la cuota mínima de parlamentarios electos que le permitían su permanencia, en base a la ley 18.603, que fija la disolución si un partido no alcanza el 5% de los votos válidamente emitidos en la elección de diputados, en al menos ocho regiones o en cada una de a lo menos tres regiones geográficamente contiguas. Otra opción para evitar el cierre es elegir 4 parlamentarios, diputados o senadores, en dos regiones diferentes.

El PCC logró solamente elegir a una diputada en la bancada, Sara Concha, quien comunicó que se sumaría a la bancada de Renovación Nacional en su paso por el Congreso, partido de donde salieron las raíces del Partido Conservador Cristiano, debido a la presencia del polémico diputado Johannes Kaiser La colectividad está a la espera sí de poder reinscribirse.

Aclaro que no me he ido del PCC, pero mientras se reinscribe seré independiente, también #JAKast sigue siendo mi lider en la centro derecha.

No puedo trabajar en una bancada donde hay un diputado que hablado contra la Mujer, decidí trabajar en la bancada de RN, como independiente — SARA CONCHA SMITH (@DipSaraConcha) December 28, 2021

Consultada por El Mostrador, la diputada electa, Sara Concha, detalló que "la idea de volver a conformarnos, es algo que se evaluará con el equipo en el mes de abril, cuando se haga efectiva la disolución del partido". Sobre la influencia que pueda tener el ministerio evangelístico Águilas de Jesús en su trabajo, enfatizó que "cada autoridad electa toma sus propias decisiones con sus equipos que conforma. En mi caso estoy en plena conformación de mi equipo. Los consejos siempre son bien recibidos de pastores y líderes de distintas denominaciones e Iglesias de la Región de Ñuble, y por supuesto de los militantes del PCC".

El PCC es un partido evangélico conservador, que ha trabajado codo a codo con el líder de extrema derecha José Antonio Kast, a quien le ayudaron a recolectar firmas durante su primera aventura presidencial, el 2017. En las últimas - el 2021- esta alianza se hizo más formal, con un pacto electoral entre el Partido Conservador Cristiano y el Partido Republicano, que llevó por nombre Frente Social Cristiano.

Según la Encuesta Nacional Bicentenario de la Universidad Católica, realizada en 2019, un 18% de la población chilena se identifica como parte de la religión evangélica y sus distintas denominaciones, lo que genera un interés en el mundo político que no es nuevo. Ya en Brasil el voto evangélico fue crucial en el triunfo del presidente de dicho país, Jair Bolonaro, el 2018, y fue un espacio al que convocó el expresidente de EE.UU. Donald Trump.

Ya lo había hecho el 2017 Kast y lo hizo nuevamente el 2021, de mano de una agenda conservadora, en especial en relación a derechos sexuales y reproductivos, donde el mundo evangélico más conservador encontró un espacio, que había ido perdiendo en la centroderecha. Si planteamos un paralelismo con los otros partidos alineados con la ideología cristiana-evangélica de otros países, esta extrema derecha posliberal surge a partir de un gran reclamo: los conservadores están perdiendo la batalla de las ideas frente al progresismo.

El 30 de octubre del 2020, el PCC fue constituido legalmente como partido por el Servel en las regiones de Ñuble, Bíobío y la Araucanía, regiones en las que además ganó Kast en la segunda vuelta. Sus orígenes están ligados a Renovación Nacional y las Águilas de Jesús, un movimiento juvenil universitario evangélico, internacional, desde donde han salido los principales líderes del partido.

Las Águilas de Jesús nacieron en Chile el año 2001, en la Universidad de Concepción, y actualmente están instaladas en otros 9 países, entre ellos Brasil, Colombia y México. Disputaron federaciones estudiantiles y ganaron espacio en las instituciones con grupos como GBU (Grupo Bíblico Universitario). Pero años más tarde, algunos de sus líderes lograron instalarse como asesores o en puestos de elección popular, como el caso de Héctor Muñoz, quien fue elegido concejal de la comuna de Concepción en las elecciones municipales de 2012, y Francesca Muñoz, diputada de RN que forma parte de la bancada evangélica.

Antaris Varela, la mano derecha de Kast

Antaris Varela, la presidenta del PCC, también emergió de las Águilas de Jesús. Es una de las más fieles colaboradoras de José Antonio Kast, que comenzó asesorándolo en temas de salud cuando era diputado. Varela, quien es bioquímica de la Universidad de Valparaíso, fue pastora de las Águilas de Jesús y fue candidata a senadora, sin éxito, en las últimas elecciones. Pero se hizo conocida en 2011 por su participación en el acto de promulgación del Acuerdo de Vida en Pareja (AVP): “¡Presidente, está legalizando el pecado!”, gritó, mientras el Presidente Sebastián Piñera se disponía a firmar la iniciativa.

Desde 2010, Antaris Varela formaba parte de la Comisión Nacional Evangélica por la Familia (Confamilia), en donde explicaba la agenda valórica que se discute en el Congreso -también participó en discusiones de la sede del Legislativo- y producía contenidos que enviaba a parlamentarios. También formó parte de la Agrupación Somos Millones, que tenía por objetivo informar a las personas acerca de los “proyectos de ley de identidad de género y de infancia”. Kast conoció a Antaris Varela en 2016. A partir de ese año, y hasta 2018, ella trabajó como su asesora. Pero también figura como asesora de la diputada Muñoz. Es decir, tuvo siempre una plataforma política-social para influir.

Opositora acérrima del aborto, una de las voces activas por el rechazo, Varela ha tenido numerosas intervenciones en redes sociales que han generado polémica y han dejado en evidencia sus principios rectores. En el tema constituyente, ha sido crítica de la labor de la Convención Constitucional, calificándola en algunas ocasiones como "circo constituyente". En la campaña de segunda vuelta, compartió una fotografía de micros quemadas, relacionándolo con la campaña del ahora Presidente electo Gabriel Boric. "Esta es la verdadera campaña de Boric, toda la campaña de 2da vuelta ha usado una careta, pero de su propio comando afirman lo que ya todo Chile tenía claro", dijo.

Esta es la verdadera campaña de Boric, toda la campaña de 2da vuelta ha usado una careta, pero de su propio comando afirman lo que ya todo Chile tenía claro. #BoricDestruyeTodo #ChileFloreceConKast #BoricAntiPymes pic.twitter.com/v1QaehEYqx — Antaris Varela (@AntarisVarela) December 18, 2021

Uno de sus más polémicos tweets fue en relación a la diputada electa Emilia Schneider, no reconociendo su identidad de género. "En el día de la mujer, que tengan que venir hombres a levantar vocería e intervenciones por nosotras, es que la causa de las mujeres la perdimos. ¿Qué pasa? ¿La mujer no es digna? ¿La maternidad y la vida que damos a luz no se celebra", escribió.

En el dia de la mujer, que tengan que venir hombres a levantar vocería e intervenciones por nosotras, es que la causa de las mujeres la perdimos.

¿Que pasa? ¿La mujer no es digna? ¿La maternidad y la vida que damos a luz no se celebra?...@EmolTV @adnradiochile @pcc_cristiano https://t.co/eHVJ7uXCKC — Antaris Varela (@AntarisVarela) March 8, 2021

En su página web, el Partido Conservador Cristiano tiene disponible una declaración de principios, que incluye la protección de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, es decir, contra el aborto y la eutanasia. Se suma la libertad de conciencia y religiosa, también la libertad de educación, y el derecho preferente de los padres. "La familia como núcleo fundamental de la sociedad. Será siempre la familia la que tiene el rol fundamental en la formación, protección, mantención y cuidado de cada uno de sus miembros y deberá ser resguardada por el Estado, en sus necesidades respetando siempre su autonomía. La familia es fortalecida a través del matrimonio y el derecho es preferente de los padres a educar a sus hijos en todo ámbito de la vida", dice el documento.

Entre sus lineamientos están el resguardo a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, "así como el reconocimiento y respeto y el valor de las diferencias naturales inherentes entre ellos desde que son concebidos hasta el fin de su vida". Incorpora la salud y educación como un derecho y el acceso a trabajo digno. En definiciones de sistema político, creen en "la administración del país a través de tres poderes del Estado independientes que trabajan para el bien de cada uno de los integrantes de la sociedad" y en "la seguridad y reconocimiento de las Fuerzas Armadas y de orden público como estructura jerarquizadas, al servicio de la paz y beneficio del país, siendo estos cuerpos armados obedientes y no deliberantes".

El conservadurismo extremo

Los líderes evangélicos regalones de las Águilas de Jesús son recurrentemente invitados a celebraciones, y citados por integrantes del PCC. Entre ellos están el obispo Hédito Espinoza, un polémico líder evangélico que en el Te Deum del 2011 dijo que las personas gay "fueron maltratados y violados por sus mismas familias". Dos años más tarde, en el Te Deum evangélico del 2013 arremetió contra la posibilidad de legislar el aborto, con una polémica intervención: “Tenemos una generación que práctica el satanismo y la hechicería, con las clases de Harry Potter que están infectando nuestro mundo”, dijo. Agregó que “esta generación está matando a sus fetos en el vientre de su madre. Una generación que mata a los niños mañana no trepidará en matar a nuestros ancianos. Adolf Hitler practicó en su época del tercer imperio matar a todo lo que no era perfecto físicamente". Apoyó a Antaris Varela en su aventura senatorial, ante lo que ella escribió en su Facebook agradeciendo su respaldo. "Gracias Obispo Hedito Espinoza por su apoyo a mi Candidatura como Senadora por la Región del Biobío, agradecemos su labor de muchos años en levantar a la Iglesia a involucrarse en los temas sociales Siendo Sal y Luz, y para está ocasión, haciendo el llamado a la Iglesia evangélica a votar", dijo.

Otro invitado destacado ha sido el pastor brasileño Josué Yrion, quien ha generado polémica por decir que Pokémon, Xuxa y Nintendo son satánicos. A la cantante brasileña la acusó de haber vendido su alma al diablo por 100 millones de dólares, en una iglesia satánica de Estados Unidos. Sobre el juguete "spinner", también dijo que era satánico e instaba a realizar ofrendas para "salvar" a los niños. "Si quieres que tu hijo tenga alguna oportunidad de ser salvado, quémele ese juguete satánico y realice una ofrenda de perdón por tan grave ofensa a Dios". Es dueño de Josue Yrion World Evangelism and Missions, Inc., una organización sin fines de lucro fundada en 2003, y en su página web asegura que en 1996 recibió el título de hijo y visita ilustre de Viña del Mar (en la administración de Jorge Santibáñez), y que recibió una medalla de bronce del Congreso Nacional de manos del exdiputado Mario Francisco Bertolucci (UDI).