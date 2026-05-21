Cancillería informa que los cuatro chilenos de la flotilla Sumud fueron deportados hacia Turquía

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó este jueves que los cuatro ciudadanos chilenos que integraban la flotilla humanitaria Global Sumud fueron deportados por Israel y trasladados hacia Turquía, luego de haber sido detenidos esta semana tras la interceptación de la embarcación rumbo a Gaza.

Según informó Cancillería, el Consulado de Chile en Tel Aviv logró tomar contacto con los activistas y coordinar asistencia junto a sus familias durante las últimas horas.

Los chilenos involucrados son Víctor Chanfreu, Claudio Caiozzi, Ignacio Ladrón de Guevara y Carolina Eltit, quienes viajaban junto a otros cientos de participantes provenientes de distintos países.

“Asimismo, la Cancillería ha mantenido contacto permanente con sus familiares para informar sobre su situación. A su llegada a Estambul, serán recibidos por la cónsul de Chile en Ankara, quien les brindará la asistencia que se requiera”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante un comunicado.

La deportación ocurre luego de que Israel interceptara esta semana la flotilla cerca de las costas de Chipre, operación que generó fuertes críticas internacionales tras difundirse registros de los activistas reducidos, maniatados y sometidos por fuerzas israelíes.

Uno de esos registros fue publicado por el propio ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben Gvir, quien mostró imágenes de los activistas arrodillados y esposados durante el procedimiento.

Tras la difusión de esas imágenes y las denuncias posteriores por malos tratos, el gobierno de Benjamin Netanyahu inició coordinaciones para concretar la expulsión de los participantes.

El centro jurídico Adalah, organización que representa legalmente a integrantes de este tipo de flotillas humanitarias, sostuvo que todos los activistas interceptados fueron trasladados hacia un aeropuerto civil para concretar su deportación.

Desde Turquía, el ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, informó que su país organizó vuelos especiales para recibir tanto a ciudadanos turcos como a participantes de terceros países que integraban la misión.

“Estamos trabajando para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos retenidos como resultado de la intervención ilegal contra la Flotilla Global Sumud y su regreso sano y salvo a nuestro país”, señaló.

La flotilla había zarpado el pasado 14 de mayo desde un puerto turco con 429 activistas y ayuda humanitaria destinada a Gaza.

Tras la interceptación, organizaciones participantes denunciaron violencia física, uso de electroshock, acoso sexual y distintos malos tratos durante la detención.

En paralelo, la Cancillería chilena expresó formalmente su molestia al embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, por el “trato denigrante” denunciado por los ciudadanos chilenos detenidos durante el operativo.

Las acciones del gobierno israelí también provocaron críticas de distintos líderes internacionales, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

En medio de la controversia, el propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, defendió el derecho de Israel a impedir el ingreso de la flotilla a Gaza, aunque cuestionó el actuar de Ben Gvir.

“La forma en que el ministro Ben Gvir trató a los activistas de la flotilla no está en línea con los valores y normas de Israel. He instruido a las autoridades competentes para que deporten a los provocadores lo antes posible”, afirmó Netanyahu.