La dura crítica de Ignacio Walker al trabajo del subsecretario Ahumada: "No entiende cómo funciona el mundo global"

Siguen las críticas al manejo del subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada. La última fue la del ex canciller, Ignacio Walker (ex DC), quien se fue en picada contra el desempeño de la autoridad en las últimas semanas, sobretodo tras el fallido nombramiento de Nicolás Eyzaguirre al Banco Internacional de Desarrollo (BID).

"(Ahumada) no entiende cómo funciona el mundo global. Es más, tiene un prejuicio ideológico respecto de ese mundo. No entiende cómo funcionan las relaciones económicas internacionales. Hay un tecnicismo absurdo en los argumentos que da el subsecretario y no entiende la importancia política de construir reglas", aseguró Walker en conversación con EmolTV.

Ahumada ya venía con críticas debido a su oposición a la firma del tratado del TPP11 -con desapariciones de sitios incluidas- lo que a juicio de Walker, empaña el buen trabajo que sí está haciendo la canciller Antonia Urrejola.

En ese sentido, lamenta lo que ocurre "no con la canciller ni la Cancillería, Antonia Urrejola está clarísima en esta materia y el Presidente Boric es muy realista, es un gran político y ya entendió esta dinámica. Pero subsisten estas dudas".

"Hay una tensión permanente. Todos lo vemos (...) entonces deja en muy mal pie al Presidente Boric, a la ministra y a la Cancillería", agregó.

Sobre el fallido nombramiento de Eyzaguirre, Walker apuntó a sacar lecciones, pero criticó que "desperdiciamos quizá la oportunidad de haber tenido alguien como Nicolás Eyzaguirre en la presidencia del BID, pero ahí hubo fallas, hubo fallas en la conducción de la política exterior en esta elección un poquito improvisada, de última hora. Esto se veía venir. Estas candidaturas no se improvisan, requieren tiempo, aplicación, hay que ver los escenarios y construir alianzas".