Leonardo Cubillos (PR) y la misión del oficialismo: "Evitar" que el Gobierno del Presidente Boric se transforme "en un paréntesis"

Este lunes, en el Palacio de La Moneda, se realizó el primer comité político oficialista después de la inscripción de candidaturas de cara a la elección de consejeros constitucionales, en medio de un clima polarizado y marcado por la ausencia de varios de los presidentes de partidos, a causa del periodo de vacaciones, o de enfermedad, como en el caso de la timonel del PPD, Natalia Piergentili. De hecho, solo el PS y el Partido Radical (PR) fueron representados por sus respectivos presidentes, Paulina Vodanovic y Leonardo Cubillos.

Precisamente, en diálogo con El Mostrador, Cubillos aseguró que durante el encuentro percibió un buen ánimo, más allá de los recientes enfrentamientos públicos entre representantes de ambos pactos electorales del progresismo, "Unidad para Chile" y "Todo por Chile". "Creo que sin prejuicio de las circunstancias, de que por algunas personas quizás hay algún análisis distinto a la decisión que se adoptó de ir en dos listas, efectivamente somos dos pactos electorales que salimos de una matriz y por supuesto que no perdemos de vista que nuestros principales objetivos son buscar una nueva Constitución y también seguir apoyando al Gobierno en todo lo que sea posible", planteó el timonel radical.

Y prosiguió: "Nosotros concurrimos, socializamos y definimos competir en dos listas, no porque no nos sintiésemos cómodos, sino que a lo que nosotros apuntamos es justamente a una estrategia electoral con objetivos estratégicos bien definidos, a objeto de ampliar la base electoral del Gobierno y generar cohesión social en el Gobierno, en un voto que, en un principio, estuvo —en segunda vuelta— con el Presidente Boric y que fuimos perdiendo en el tiempo. Esto lo demuestran las distintas encuestas de opinión que nos marcan un determinado porcentaje de adhesión".

En definitiva, para el presidente del PR, "dichos resultados demuestran que en algo estamos fallando, y cuando en algo estamos fallando es porque quizás el discurso no está llegando y no está siendo comprendido por toda la ciudadanía, y por lo tanto si nuestros partidos sirven como catalizadores a efecto de llegar a un público de centroizquierda que hoy día no está con el Gobierno, pues bien seremos punta de lanza y ese será nuestro objetivo estratégico para poder ir recuperando ese electorado, para no regalarlo a la derecha ni a los populismos".

Al respecto, Cubillos advierte que tanto su partido como el PPD comprendieron que existe un "enorme riesgo" de entregar un electorado que eventualmente se siga desafectando y desentendiendo con las transformaciones sociales que, a su juicio, son compartidas por ambas coaliciones oficialistas. Según su mirada, el electorado progresista, de centroizquierda y de centro, que ha apoyado a los gobiernos de la ex Concertación y ex Nueva Mayoría, se ha ido alejando y desafectando, y es precisamente aquello lo que su sector busca soslayar.

"Que el Gobierno del Presidente Boric se transforme en un paréntesis, claramente es un error que queremos evitar. Por lo tanto, hay que consolidar las transformaciones sociales, hay que consolidar una nueva Constitución y en eso estamos empeñados todos y todas (...) Por lo tanto, más que estar pendientes uno u otro partido que no esté de acuerdo con nuestra posición, nosotros estamos convencidos, como pacto, de ir a buscar aquello porque tenemos que ayudar a concretar esas transformaciones sociales. Pero también tenemos que evitar que la política se polarice aún más, entregando ese espacio del centro, y que queden solamente la izquierda y la derecha como grandes espectros bipolares en la sociedad chilena", agregó el presidente del Partido Radical.

En tanto, y en relación a la campaña para elegir a consejeros constitucionales, y frente a las críticas por la nominación de candidatos pertenecientes a la "vieja política", algunos de ellos representantes fieles del espíritu de la ex Concertación , Cubillos cree que es "injusto" descartar a las personas de manera previa, pues a su juicio, será en definitiva el electorado quien va a definir si esos candidatos todavía son un aporte o no.

Finalmente, frente a la influencia del ex Presidente Ricardo Lagos en su sector y su eventual participación en el proceso constituyente que recién comienza, el timonel del PR aseguró que "yo esperaría que tuviera un rol más activo y, ojalá lo tenga, así como también la ex Presidenta Bachelet. Son grandes estadistas que tienen una visión global del país y creo que hoy más que nunca necesitamos de su consejo y su orientación porque hoy el país tiene que crecer, necesita una nueva Constitución y me parece que la experiencia de ambos va a ayudar a construir aquello".