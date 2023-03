La guerra del Partido Republicano contra Chile Vamos, según informe del Instituto Libertad

El Instituto Libertad, histórico centro de estudios de Renovación Nacional (RN), publicó un informe de comunicación política que arrojó resultados preocupantes para la derecha chilena. El estudio indicó que, a través de redes sociales, el Partido Republicano, más que responderle a su adversario político natural –el oficialismo– se ha dedicado a atacar virtualmente a su sector político más cercano, Chile Vamos. “El 72,7% de los mensajes difundidos por republicanos en este período –4 de septiembre del 2022 hasta enero del 2023– fueron ataques en contra de Chile Vamos y sólo un 27,3% en contra del Gobierno”, concluye el documento.



Después del apoyo en bloque que hizo la derecha al candidato José Antonio Kast, la relación entre Chile Vamos y el Partido Republicano no ha sido muy armónica. Las primeras diferencias empezaron a marcarse de manera nítida en la campaña del plebiscito del 4 de septiembre. Chile Vamos, por un lado, se comprometió a que el Rechazo era para "una nueva Constitución", para volver a sentarse a la mesa y escribir un mejor proyecto de Constitución. El Partido Republicano, por su parte, no estaba de acuerdo con esta idea y postulaba que había que rechazar para mantener la Constitución de 1980, que no se debía propiciar un nuevo proceso constituyente.

Una vez que se empezó a orquestar el Acuerdo por Chile para la nueva Constitución, que habilitó el proceso que hoy está en curso, las relaciones se crisparon. Sobre todo desde el Partido Republicano y así lo confirma el estudio que encargó el Instituto Libertad a la empresa especializada española Atribus: “La campaña de ataque a Chile Vamos desarrollada a propósito del Acuerdo por Chile, logró un alcance de 1,3 millones de usuarios, con un 81,7% de dominación en la red.”

Otro evento que evidenció la mala relación entre estos dos sectores, fue el de la acusación constitucional en contra de la exministra de Justicia Marcela Ríos, por el caso de los indultos. En la antesala del trámite se pensaba que con todos los votos de la derecha existía una alta probabilidad de que la extitular de Justicia fuese acusada. Sin embargo, la acusación que ingresó Chile Vamos fracasó porque el Partido Republicano votó en contra de la misma.

La justificación, según la colectividad, se basó en que la acusación no apuntaba al verdadero responsable, que para ellos era el Presidente Gabriel Boric. El diputado republicano Benjamín Moreno dijo que “acusar constitucionalmente a la exministra Ríos no hace justicia, no revoca los indultos, ni significa que los terroristas de La Araucanía paguen como deben pagar”.

Algunos diputados de Chile Vamos, en cambio, aseguraron que el Partido Republicano les habría quitado el piso a modo de “venganza”, por no haber concurrido con sus votos a la acusación constitucional que presentó dicha tienda en contra del ministro Giorgio Jackson.

Incluso en un evento reciente, para la reforma tributaria, se escuchó en el oficialismo decir que se les hacía imposible conseguir votos en Chile Vamos porque dicha coalición no estaba dispuesta a que al Partido Republicano capitalizara la imagen del "único partido que es oposición al Gobierno".

El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, conoció los resultados del estudio y, si bien asume que no ve en el Partido Republicano un adversario, lamenta que “su eje político esté articulado, últimamente, más en atacar a Chile Vamos, en ser adversarios de nosotros”. El parlamentario apunta a que “eso tiene que ver con un objetivo político de ocupar un nicho electoral y buscar captar los votantes que quizás han votado por Chile Vamos anteriormente".

El universo de cuentas analizadas abarcó 387.872 usuarios generadores de conversación en social media de Chile. El estudio, que encargó el Instituto Libertad a la señalada empresa especializada española, obtuvo hallazgos que confirman la idea de que las redes sociales del Partido Republicano operan con el objetivo principal de atacar al sector político más cercano.

Los principales líderes del Partido Republicano actuarían de manera homogénea en todas sus redes (Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y TikTok). En tal sentido, el estudio indica que la estrategia parte del concepto matriz @laderechacobarde, “copiado de la ultraderecha española VOX y utilizado profusamente por Republicanos desde 2019, buscando derechamente desprestigiar a Chile Vamos como una derecha traidora, que cede ante la izquierda, que negocia con los comunistas, que traiciona a la ciudadanía, que está en la cocina, etc.”.

El informe agrega que "este diseño comunicacional busca lograr un mayor nivel de efectividad emocional propio de los discursos populistas, personaliza 'la maldad' en los principales líderes de Chile Vamos acusándolos de antipatriotas, vendepatrias, ladrones, cobardes, etc.”.

El diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, confiesa que los resultados del estudio le llamaron la atención: “Para nosotros fue una sorpresa porque, obviamente, esperamos encontrar tendencias a la priorización de temas contingentes, pero no, nos encontramos con un esfuerzo orgánico por atacarnos, en que una de cada cinco cuentas era pagada y dirigida a atacar, y no puedo usar otro verbo: atacar a los liderazgos y a los partidos de Chile Vamos".

El diputado toma distancia con la forma de proceder de los miembros del Partido Republicano y advierte que, esta manera de actuar y hacer política, no es parte de su inventario político y que las alianzas “consisten en debatir, consisten en confrontar puntos de vista, pero en ningún caso en tratar de crecer a costa de ir generando un debilitamiento de la marca o los liderazgos de aquellos que tienen cercanía ideológica”. Además, califica como “bastante reprochable” el hecho de hacer “una especie de ofensiva orquestada, ya sea contra alguien, incluso, si esa persona piensa distinto”.

La diputada Gloria Naveillán, quien hoy es independiente, pero hasta hace unos meses fue militante del partido fundado por José Antonio Kast, le parece que el actuar de su excolectividad no va en la línea de lo que la ciudadanía quiere: “Que un partido esté dedicando tiempo para criticar a su primo hermano, no creo que la gente vea eso bien”, expresó. Esto porque, según Naveillán, “la gente está cansada de la discusión sobre qué partido pesa más. La gente quiere soluciones y eso se construye con diálogo”. El hastío de la gente se refleja, puntualiza Naveillán, en la mala evaluación que tiene la población de los partidos políticos.

Schalper emplazó a los republicanos para que entreguen explicaciones y también los acusó de inconsistencia: “Aquí tiene que haber una aclaración, explicaciones. obviamente para nosotros es bastante inconsistente escuchar que, por una parte, hay algunos que son los principales opositores del Gobierno y, en paralelo, sus esfuerzos en redes sociales vayan destinados a debilitar a aquellos que tienen una cercanía ideológica”.

El diputado Schalper añade también que no quiere creer que esté copiando la estrategia comunicacional que viene de las altas urbes del Partido Republicano, sino que se trata “quizás, de alguna dimensión de sus adherentes”. No obstante, declara que le “preocupa, pues no es manera de proceder para un partido serio y cercano”.

Hechas las consultas a personeros del Partido Republicano, optaron por no participar en la edición de esta nota.