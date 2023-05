“Infórmate y piensa, luego vota”: El Mostrador te explica el voto obligatorio

Con el objetivo de aportar a la educación cívica de cara a las elecciones del Consejo Constitucional del próximo domingo 7 de mayo, El Mostrador publica la primera cápsula educativa que resolverá las principales dudas del proceso. A cargo del historiador y director ejecutivo de Momento Constituyente, Rodrigo Mayorga, explica la obligación como ciudadanos de ir a votar.

Con el objetivo de aportar a la educación cívica de cara a las elecciones del Consejo Constitucional del próximo domingo 7 de mayo, El Mostrador publicará una serie de cápsulas educativas que resolverán las principales dudas sobre el proceso, con el eslogan: “Infórmate y piensa, luego vota”.

A cargo de ellas estará el historiador y director ejecutivo de Momento Constituyente, Rodrigo Mayorga, quien en este segundo video explica sobre la obligación que tenemos como ciudadanos de ir a votar este domingo, además de las consecuencias en caso de no hacerlo.

“Es obligatorio ir a votar este domingo, la excepción es si es que estoy afuera del país; con una enfermedad que me impide ir a votar o estoy a más de 200 kilómetros del lugar al cual me corresponde emitir el sufragio, en aquellos casos se puede justificar con los documentos pertinentes. Las consecuencias de no ir a votar es una multa que puede llegar hasta los 180 mil pesos”, comentó Mayorga.

Asimismo, informó que las personas que se encuentran inscritas en el extranjero no podrán votar, puesto que no son elecciones de carácter presidencial o plebiscito, que son las permitidas.