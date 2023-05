Carlos Peña: “RN y la UDI tienen la oportunidad de hacer viable un acuerdo constitucional”

-El Partido Republicano, hasta donde se sabe, puesto que no ha sido muy pródigo en ideas, es un partido iliberal.

-¿Iliberal?

-Enfatiza el orden más que la autonomía personal, cree en el mercado como un ámbito en sí mismo virtuoso y es, sin duda, un partido conservador en cuestiones morales.

-¿Raro que un partido conservador logre un 35,4% de los votos?

-Ser conservador en cuestiones morales puede ser su debilidad. La sociedad chilena no es en los hechos conservadora en cuestiones como el aborto o la familia o el género, y creo que si los republicanos enfatizan ese aspecto perderán apoyo. Ya veremos, sin embargo, si las cuestiones morales son para ellos cuestiones de principio o si, en cambio, están dispuestos a arreglos pragmáticos. Pero este último es el punto clave. Creo que en asuntos como el sistema político, o incluso en derechos sociales, el punto de vista de republicanos podrá acompasarse con la derecha de más al centro o incluso con la centroizquierda; pero no pienso que pueda ocurrir lo mismo en cuestiones como los derechos reproductivos, por dar un ejemplo. En cualquier caso pienso que la presencia de republicanos conducirá a un acuerdo constitucional no muy distinto, en el fondo, a la carta de 1980.

-¿Qué puede hacer el oficialismo para influir en un Consejo en el que es minoría?

-El deber del oficialismo es plantear sus puntos de vista, comunicarlos a la opinión pública e intentar persuadir acerca de ellos. Pero en cualquier caso en materia de ideas constitucionales no creo -si las fuerzas políticas se disponen como es su deber a un esfuerzo reflexivo- que exista tanta distancia al menos entre el socialismo y la centroderecha o la derecha más tradicional en cuestiones como el sistema político o los derechos sociales, o el control constitucional o la autonomía de ciertos órganos como el Banco Central.

-¿Dónde estarán las diferencias?

-Es probable que las diferencias más marcadas se produzcan en cuestiones que podemos llamar de moralidad con los republicanos o en asuntos relativos al orden económico con la derecha más tradicional, por ejemplo, la provisión de bienes públicos, el lugar de la subsidiariedad, la igualdad de trato en cuestiones económicas entre el Estado y los privados, la libertad de enseñanza.

-¿Cómo queda el oficialismo en este escenario?

-El problema del oficialismo es que en él hay dos puntos de vista: uno más radical que piensa que el proyecto transformador, como gustan llamarlo, requiere reglas muy distintas a las existentes y el otro que es heredero de los treinta años (aunque ahora no suelan reconocerlo) para el cual las reglas no requieren ser tan distintas excepto en derechos sociales y provisión básica de bienes. La tesis más radical tiene el peligro del maximalismo que impide el deber que es propio de quien pierde: resignarse a ser minoría. Así la primera tarea del oficialismo será asumir un punto de vista común y aceptar que la revolución simplemente no fue.

-¿Cuál es el rol de la derecha no republicana en este escenario?

-Creo que la derecha que menciona (RN y la UDI) tienen la oportunidad de hacer viable un acuerdo constitucional porque en ella hay posibilidades de un acuerdo traslapado o superpuesto con la centroizquierda en derechos sociales, por ejemplo, y con republicanos en cuestiones relativas al orden económico (subsidiariedad, igualdad de trato entre las empresas estatales y los privados, concesiones, etcétera). Habrá un campo de acuerdos, sin duda, y en eso la derecha más tradicional (RN y la UDI) tendrán una oportunidad.

-¿Una oportunidad?

-La oportunidad de las minorías: ser un puente para el consenso constitucional. Si lo logran, vaya paradoja, satisfarán un anhelo hasta ahora insatisfecho del centro que siempre ha sido un mediador entre los intereses opuestos.