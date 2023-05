Piergentili retorna a Chile a enfrentar crisis del PPD

La presidenta del Partido por la Democracia aterrizó el miércoles de madrugada para enfrentar la situación de su colectividad, en medio de rumores de nuevos nombres que le disputarían la presidencia del partido. El ex presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, y en menor medida, el senador Jaime Quintana, sonaron como posibles nuevos líderes para enfrentar el peor resultado electoral que ha tenido el partido y donde, a pesar de presentar como candidatos conocidos y con historia, el partido no logró elegir ningún consejero constitucional. En la colectividad le quitan importancia al debate sobre la presidencia e incluso no descartan que lo mejor sea continuar con Natalia Piergentili en el cargo. Lo que preocupa a los líderes es pensar en el futuro de la colectividad y la posibilidad de hacer una gran alianza de partidos socialdemócratas.

El miércoles en la madrugada, aterrizó la presidenta del PPD en Chile. Natalia Piergentili llegó a Santiago luego de diez días en México y en su círculo señalan que no tuvo descanso. Empezó inmediatamente una serie de reuniones y consultas con parlamentarios y miembros de la base del partido para ver posibles destinos de la colectividad que encabeza.

Mientras Piergentili estaba en el país del norte, sonaron varios nombres como posibles nuevos timoneles del partido. Entre ellos, el diputado y ex presidente de la Cámara, Raúl Soto, y el ex presidente del PPD y senador Germán Quintana. Raúl Soto fue el que generó más ruido al conocerse que tuvo una serie de conversaciones con otros parlamentarios para pedirles su apoyo en la eventualidad de que Piergentili dejara la presidencia de la colectividad o, en su defecto, para postularse a presidente en las elecciones de fines de agosto.

Consultado el ex ministro PPD Francisco Vidal respecto a la posibilidad de que el diputado Raúl Soto encabezara la colectividad, señaló escuetamente: “He escuchado en esa dirección”. En el girardismo dicen que no es momento de discutir el reemplazo de Piergentili, que el PPD necesita una discusión “más profunda respecto al futuro”. En el tercerismo, también lo dan por descontado, señalando incluso que hoy Piergentili es su primera opción a la dirigencia del partido. “Le dio personalidad al partido”, agregan.

La peor de todas

Piergentili dejó el país el 8 de mayo, luego de la peor derrota que ha vivido el PPD en las urnas al alcanzar el 3,53% de los votos, menos que el 3,84% que obtuvo en la elección parlamentaria de 2021, cuando logró 10 diputados. Con el agravante de que en este caso no logró elegir ningún consejero constitucional, quedando fuera de carrera la propia Natalia Piergentili, el ex ministro y senador Sergio Bitar, y los ex diputados Jorge Insunza, Marco Antonio Nuñez, Salvador Urrutia, Guillermo Ceroni, entre otros. A pesar de esta derrota, al otro día del mal resultado, la totalidad de la comisión política votó a favor de la permanencia de Piergentili y del vicepresidente, José Toro, luego de que ambos pusieran sus cargos a disposición.

Si bien durante los días en que estuvo ausente Piergentili hubo rumores de nuevos liderazgos, los intentos por robarle protagonismo no tuvieron éxito y apenas llegó, el partido volvió a girar en torno a su persona, hasta tal punto que incluso hubo militantes que no descartaron que ella se repostulara a la presidencia del partido.

Distintos sectores del PPD coinciden en que Piergentili le entregó personalidad al partido en estos dos años de gestión y dicen: “se equivocó en la decisión de llevar una lista independiente del oficialismo, pero esa fue una decisión que tomó con el apoyo de la mayoría del Consejo Nacional, contando con el respaldo por videoconferencia del ex presidente y fundador del PPD, Ricardo Lagos Escobar”, señalan.

Todos por una federación

En lo que existe absoluta unanimidad dentro de las distintas corrientes o facciones que existen en el PPD es que urge crear un gran referente de la socialdemocracia chilena. Algunos incluso le han puesto el nombre de “Federación Socialdemócrata”, que agrupe al PPD, Partido Liberal, Partido Radical y Partido Socialista. En esta idea, aunque con diferentes nombres, coinciden el grupo del girardismo (vinculado al ex senador Guido Girardi), el tercerismo (Jorge Insunza, Marco Antonio Núñez, René Jofré) y el laguismo (Francisco Vidal, Nicolás Eyzaguirre, Adriana Delpiano, María Antonieta Saa).

El ex ministro Francisco Vidal explica que el PPD tiene que entrar en una nueva etapa: “El PPD participó en el esfuerzo para derrotar la dictadura de Pinochet, para sacar adelante la transición, para luchar por los derechos de las mujeres y las minorías. Ahora debe dar un paso más. Un paso más para reconstruir la socialdemocracia”.

El próximo sábado 27 de mayo se realizará el Consejo Nacional en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Y tres meses después, el 27 de agosto, se reunirá el Consejo General, donde se espera discutir respecto a la posibilidad de formar parte de un conglomerado que reúna a la socialdemocracia. Algunos han sugerido como nombre para esta federación de partidos el de “Federación de Partidos Socialdemócratas”.