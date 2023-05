Aprobados y despachados primeros artículos constitucionales para pasar a siguiente etapa del proceso

Desde Tenemos que Hablar de Chile, plataforma colaborativa de participación y diálogo ciudadano, se analizaron los principales avances en materia de participación del proceso constitucional de la semana.

Con 14 votos de los integrantes de la Comisión Experta a favor, se pasaron las enmiendas y artículos de las subcomisiones al anteproyecto, siendo casi todas aprobadas por la mayoría del pleno.

En el capítulo 1 “Fundamentos del Orden Constitucional”, de los 16 artículos que se propusieron, 13 fueron aprobados por el pleno e integrados al anteproyecto y 2 se suprimieron: el que reconocía “el valor económico y social del trabajo de cuidado y doméstico no remunerado” fue rechazado.

Entre los que sí fueron aprobados, destacan los artículos sobre la dignidad humana e igualdad(artículo 1), y su inciso sobre que Chile es un Estado Social y Democrático de Derecho,(art 1 inc. 2). También los artículos sobre igualdad entre hombres y mujeres (art. 5 inc. 2), el reconocimiento de los pueblos indígenas como parte de la nación chilena (art. 8 inc 2), que es deber del Estado el cuidado y la conservación de la naturaleza (art. 14). Además, la propuesta reconoce y asegura el interés superior de niños, niñas y adolescentes, y a las condiciones para crecer y desarrollarse en su familia (art. 15 bis), que es deber del estado resguardar la seguridad de la población (art. 13) y que la obligación fundamental de la comunidad política es trabajar por la paz social (art. 13).

Sobre esto, la presidenta del Consejo Constitucional, Veronica Undurraga, se refirió a esta temática: “Hemos trabajado intensamente con profundo compromiso por el país y con gran sentido de responsabilidad, ustedes pudieron ver que la firme defensa de nuestras convicciones se combinó con un tono de amabilidad y que ha primado durante todo el trabajo de esta comisión experta”

De la misma forma se refirió el vicepresidente de la Comisión, Sebastián Soto: “Más que mirar una sola cláusula o un solo artículo, lo que tenemos que mirar es cómo todo el capítulo se conecta con nuestra tradición constitucional, con nuestras cláusulas muy sentidas como que el Estado esté al servicio de las personas y la sociedad, como la autonomía de las asociaciones libres y por cierto, una cláusula que importamos de Europa como es el estado social de derecho. Creo que todas ellas pueden convivir en un proyecto o en un anteproyecto de constitución amplio como es el que estamos intentando construir.”

No olvides que desde el 7 de junio hasta el 7 de julio el proceso constitucional activa los mecanismos de participación ciudadana. Revisa las fechas y cómo puedes participar en www.secretariadeparticipacion.cl y nos vemos pronto.