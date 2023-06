Abogado Alfredo Ugarte: “Reforma tributaria debe dar seguridad, estabilidad e incentivos a pymes”

El experto en derecho financiero afirmó que un pacto fiscal debe cumplir ciertos requisitos, pero en un país con certeza, la inversión extranjera siempre llegará. Durante el programa Al Pan Pan, el abogado Alfredo Ugarte declaró que apuntar a que la reforma tributaria va en contra de la inversión extranjera es un eslogan usado por aquellos que se oponen a fortalecer las instituciones como el SII o Aduanas. Aunque reconoció que los recursos podrían ser insuficientes para todas las prioridades señaladas en la Cuenta Pública, sugirió que se pueden encontrar formas de avanzar en los objetivos sin condicionar el programa de gobierno a la aprobación de una reforma.

El foco de la segunda Cuenta Pública rendida por el Presidente Gabriel Boric a la nación fue, indudablemente, la reforma tributaria. Ante el Parlamento, el Mandatario supeditó parte del programa de gobierno a la necesidad de contar con más recursos y anunció que el Ejecutivo insistirá con la iniciativa en el Senado a fines de julio. El Presidente Boric extendió su disposición a negociar y advirtió a las fuerzas políticas que “todos tienen que ceder”.

Las prioridades planteadas por el jefe de Estado fueron cuestionadas por gremios empresariales y la oposición, quienes, entre otros reparos, echaron de menos temas como la inversión extranjera —la que algunos aseguran se vería mermada por obra de la reforma tributaria—. El abogado y doctor en derecho financiero y tributario, Alfredo Ugarte, salió a despejar dudas, especialmente en relación a las preocupaciones de la derecha. Durante el programa Al Pan Pan con Mirna Schindler, el abogado señaló que una reforma tributaria debe cumplir una serie de requisitos, pero en un país en el que existe certeza, “la inversión extranjera siempre llegará”.

Los gremios empresariales, alineados con la oposición, han planteado la necesidad de que la reforma tributaria atraiga capitales extranjeros para que puedan invertir en Chile. Alfredo Meneses, presidente de la Asociación de Pymes Regionales y gerente general de la Asociación de Exportadores de Manufacturas Biobío (Asexma), declaró al Diario Concepción que “se extrañó en la Cuenta Pública la necesidad de atraer inversión extranjera, no solo en inversión privada”. El diputado RN Miguel Mellado expresó lo mismo a Radio Universidad de Chile: “Nuestra idea es que el diseño también incentive la posibilidad de reinversión de los capitales que salieron de Chile. Si hay inversión, hay empleo”.

En El Mostrador Radio, el abogado Alfredo Ugarte aseguró que apuntar a la inversión extranjera “es un eslogan de ciertos personajes que se oponen a potenciar el SII, Aduanas o ‘se amparan’ en el secreto bancario”. Según él, una reforma tributaria debe brindar incentivos a la inversión, a las pymes, a las empresas y al emprendimiento. Y eso no tiene nada que ver con lo que se plantea en el sentido de que impide la inversión extranjera.

Ugarte reiteró que una reforma tributaria “debe proporcionar seguridad, estabilidad e incentivos a la pequeña y mediana empresa”, ya que “en un país en el que existe seguridad y certeza, la inversión extranjera siempre llegará”.

“Tenemos que tender hacia eso, no quedarnos en el statu quo y no seguir como estamos desde hace 20 o 30 años”, manifestó.

De todas formas, el abogado Alfredo Ugarte advirtió que “si sumamos todas las prioridades, lo que señaló la autoridad sobre para qué quiere la reforma, creo que los recursos no serían suficientes”. Sin embargo, planteó que “el hecho de que no sean suficientes no significa que no se pueda estructurar una forma o modalidad para avanzar en los objetivos”.

“No puede un gobierno bien estructurado centrar o condicionar sus proyectos o programa de gobierno a la aprobación de una reforma. Hay un error”, concluyó.