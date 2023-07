Encuentra los mejores casinos online de Chile 2023

Estos son los casinos online en Chile para elegir el 2023. Casinos seguros, en pesos chilenos, con Webpay y Cuenta Rut.

Los casinos online en Chile están de moda en Chile, y hoy por hoy son muchos los casinos online chilenos que ofrecen sus plataformas para jugar desde cualquier lugar, siempre y cuando se tenga conexión a internet.

Entre los juegos más solicitados en los casinos online en Chile, se encuentran las tragamonedas, la ruleta y el blackjack, así como otros juegos de mesa.

Ante la gran cantidad de oferta existente, hicimos una selección con los mejores casinos online para apostar de manera segura. En ellos podrás jugar desde la adrenalínica ruleta hasta cientos de emocionantes tragamonedas.

Los 10 mejores casinos online de Chile en el 2023

Fantasticbet es uno de los casinos online que tiene más de 5 años en el mercado, cuenta con cientos de juegos, incluyendo tragamonedas, ruleta, blackjack y craps, tanto en versiones de software como con croupier en vivo.

Este casino online tiene una de las promociones de bienvenida más generosas del mercado, entregando bonificación en los primeros 3 depósitos por un máximo de hasta $1.000.000 de pesos. El proceso de registro toma sólo unos segundos y ya podrás empezar a jugar. Para activar los bonos de bienvenida debes ingresar a la sección de Bonos y presionar “Reclamar”, luego depositas y se activa el bono.

Fantasticbet también cuenta con bonos todas las semanas para los jugadores que hayan realizado depósitos, en base a una tabla de pagos. Lo entregan todos los jueves.

Otro de los atractivos de este casino online es que constantemente realiza torneos para sus jugadores de tragamonedas.

Rojabet es uno de los casinos online más populares del último tiempo. Auspiciador de varios clubes nacionales y con una agresiva estrategia de marketing, incluyendo a grandes futbolistas nacionales como embajadores de su marca, ha logrado consagrarse como uno de los casinos online preferidos en Chile.

El bono de bienvenida de Rojabet premia los 2 primeros depósitos con un 100%, de hasta $190.000 en el primero y de $86.000 en el segundo. Junto con eso, los jugadores de casino podrán recibir bonificaciones todas las semanas por hasta $200.000.

Entre los juegos de Rojabet destacan la ruleta con doble bola y el mundialmente reconocido juego Mega Moolah, un tragamonedas de 5 carretes y 25 líneas de pago, que además cuenta con 4 progresivos que aumentan en la medida que juegas.

La atención al cliente de Rojabet es una de las características positivas de esta marca, ya que cuenta con soporte 24/7 y tienen habilitado un chat online, denominado “Rojachat” que nos ayudará en lo que necesitemos.

Estelarbet es un gran casino online que ha apostado por la innovación y por el trato preferencial a sus clientes, mejorando constantemente su plataforma de juego. Con presencia en Chile, Brasil y Perú entrega una amplia gama de juegos, destacándose el juego de desarrollo propio “Estelarbet Princess”, que es una tragamonedas de múltiples líneas de pago.

La bonificación de bienvenida de Estelarbet es de un máximo de $600.000 en los primeros 3 depósitos, y podrás realizar pagos a través de tarjeta de crédito, débito, webpay, redcompra, cuenta rut, bitcoin wallet y Skrill.

Además del bono de bienvenida, Estelarbet ofrece un cashback semanal del 10%, si es que tuvimos mala suerte en los juegos de tragamonedas y de casino en vivo.

WinChile es un casino online construido por chilenos para chilenos. Es decir se trata de un sitio de apuestas en línea 100% local.Cuenta con más de un centenar de juegos de mesa y tragamonedas en línea, con las versiones de juego en software o con croupier en vivo. Además podrás hacer apuestas en deportes.

El proceso de registro es muy rápido y no toma más de 2 minutos, y cuenta con los principales medios de pago local en Chile, como tarjeta de crédito, débito, webpay y cuenta rut.

La promoción de bienvenida de este casino en línea es del 100% hasta un máximo de $100.000 pesos, además de un bono gratis exclusivo de $5.000 utilizando el código de bono Nicobet.

Betano se transformó en uno de los casinos online y sitios de apuesta en línea más populares de Chile. Con un moderno diseño y rápidos pagos, Betano cautiva a sus clientes permitiendo jugar con pesos chilenos y dólares, incluyendo medios de pago local como transferencia bancaria o Webpay. Incluye cientos de juegos de casino de los más importantes proveedores como Microgaming y Playtech, además de miles de eventos para apostar en deportes.

La promoción de bienvenida de Betano para los jugadores de Chile es del 100% hasta $200.000 CLP, además de una apuesta gratis por $5.000.

Betano es auspiciador en Chile de Universidad de Chile y Deportes La Serena.

6. Spin Casino (www.spincasino.com)

Spin Casino es un fantástico casino online, con un diseño lúdico y atractivo, que ofrece a los jugadores chilenos un bono de bienvenida de hasta $600.000 en los primeros 3 depósitos.

El registro en Spin Casino, que existe desde el 2001, tarda sólo un par de segundos, y luego de confirmar la cuenta mediante un mail, podemos empezar a apostar. El casino permite realizar depósitos en moneda local utilizando Webpay y Servipag, además de la clásica tarjeta de crédito. La selección de juegos del casino de Spin Casino, es bastante ordenada, pues primero nos muestra los juegos nuevos y exclusivos, luego los juegos nuevos, los favoritos, y así con una basta categoría incluyendo a los grandes y a pequeños apostadores.

Por el lado del servicio al cliente, el casino cuenta con un sistema de soporte 24/7 por medio de un chat online, que está disponible en idioma español.

7. Ultra Casino (www.ultracasino.com)

Ultra Casino es un casino online que llegó a Chile hace apenas 2 años, y se presenta con una identidad única basada en la rapidez de sus procesos. Ultra Casino permite jugar utilizando medios de pago local como Webpay, Cuenta Rut y Servipag, y entrega una amplia gama de juegos de tragamonedas y juegos de mesa, incluyendo al blackjack y la ruleta en modalidad de croupier en vivo y en idioma español.

Ultra Casino ofrece un tremendo bono de bienvenida que consiste en el 100% de bonificación en el primer depósito hasta $100.000, además de 100 giros gratis.

Por último, Ultra Casino tiene un sistema de fidelización llamado Ultra Likes, en el que por cada recarga el jugador va juntando puntos, los cuales se pueden canjear por diferentes productos, desde un barril de cervezas hasta un pasaje en avión para 2 personas.

Betsson es un casino online de origen sueco, que ha llegado firme a Chile, siendo auspiciador del torneo de primera B, de la Selección Nacional y de Colo Colo. Además cuenta con presencia en más de 40 países.

Su fuerte son las apuestas deportivas, sin embargo, cuenta con una sección de casino online que incluye cientos de juegos incluyendo blackjack, ruleta en vivo, lightening roulette, blackjack en vivo y numerosas tragamonedas de las más prestigiosas marcas como Playtech y Netent.

Permite a los jugadores de Chile depositar y cobrar en pesos chilenos y ofrece una promoción de bienvenida del 100% hasta $100.000, el que se puede utilizar para apuestas deportivas o juegos de tragamonedas del casino online.

Bet365 es uno de los casinos online pioneros en el mundo entero. Con presencia en más de 80 países, este sitio se ha posicionado como uno de los más grandes de toda la orbe.

Ofrece una amplia gama de juegos desde tragamonedas 3D hasta ruleta en vivo con doble bola. Operan en Chile ofreciendo a los jugadores chilenos un bono de bienvenida de 100% hasta 100 dólares. Cabe señalar que este 2023, Bet365 actualizó su plataforma, siendo esta hoy en día una de las más modernas de la industria.

Sobre los medios de pago y retiro, Bet365 ofrece pago con tarjeta de crédito en dólares o pesos chilenos, además de opciones de retiro por medio de transferencia bancaria en menos de 24 horas.

PlayUzu es un moderno sitio de juegos que se presenta como el casino trasparente del mercado. Entrega a los jugadores chilenos la opción de depositar con medios de pago local como Webpay y transferencia bancaria, y cuenta con un bono de bienvenida que consiste en 50 giros gratis.

Respecto a sus juegos, cuenta con los proveedores de tragamonedas o slots más importantes del mercado, incluyendo a Microgaming, Pragmatic Play y Play´n Go entre ellos.

Para el retiro de ganancias PlayUzu realiza pagos por transferencia bancaria en el mismo día en el que se solicita dicho retiro.

Criterios para evaluar a un casino online

Los criterios utilizados para listar a los casinos online recomendados, son en base a una lista de características que deben cumplir para considerarse adecuados para su uso en Chile.

1. Licencias y regulaciones:

Es muy importante asegurarse de que el casino online esté debidamente regulado y que cuente con una licencia válida para operar en Chile. Esto garantiza que el casino cumple con ciertos estándares de seguridad y juego justo.

Las principales autoridades del juego que entregan licencia de operación para casinos online fuera de sus territorios son Curacao, Malta e Isla de Man. Para revisar dónde tiene licencia el casino online en el que estás jugando, debes revisar el footer, al final del sitio web, que es donde generalmente se incluye esta información.

2. Seguridad y privacidad:

Es esencial evaluar las medidas de seguridad y privacidad que el casino online tiene en su sitio web.

En términos de seguridad, la página web deberá contar con un certificado SSL que autentica la identidad del sitio web y habilita una conexión cifrada, medidas de encriptación para proteger los datos personales y financieros de los usuarios, así como políticas claras y transparentes en cuanto al uso y almacenamiento de esa información.

¿Cómo saber si un sitio cuenta en el certificado SSL?

Generalmente los navegadores cuentan con un ícono de candado cerrado en la barra del URL del lado izquierdo. Si el candado está abierto, el navegador enviará un mensaje de que el sitio no es seguro.

Asimismo, respecto a la privacidad.

Los operadores de casinos en línea, deben contar con una política de privacidad, es decir las bases que establecen el tratamiento de los datos personales y en donde la empresa se compromete a no traspasar tu información a terceros. Te recomendamos revisar al final del sitio, cómo es la política de privacidad de datos que tiene el casino de tu interés

Tener auditorías externas:

Existen empresas como eCOGRA, que certifican la seguridad del software de los casinos online. Dentro de los estándares que exige esta empresa, está la protección de datos personales de los clientes, evaluaciones de juego neutral y publicidad honesta.

3. Juegos y proveedores:

Es importante evaluar la variedad y calidad de los juegos que ofrece un casino online, así como los proveedores de software con los que trabaja.

Si bien es cierto que en un casino online no pueden faltar la ruleta, el blackjack, craps, baccarat, poker y las tragamonedas, los casinos que están a la vanguardia además de contar con una amplia variedad de juegos, siempre incluirán a las mejores marcas proveedoras de tragamonedas online, dentro de las que están Netent, Microgaming, Betconstruct, Pragmatic Play, Play N Go, Caleta, Endorphina, Evolution y Playtech, asimismo ofrecerá innovadores juegos de casino para sus usuarios incluyendo versiones diferentes a los juegos tradicionales.

Algunos ejemplos de versiones distintas son el Lightening Roulette, que es la versión de la ruleta europea en donde luego de realizar la apuesta y previo al lanzamiento de la bolita, se sortean 2 o 3 números que tendrán un multiplicador adicional en caso de acertar. También está la ruleta con doble bola, el blackjack multijugador, la ruleta rápida, el free bet blackjack, la Swift roulette, el Swift blackjack y el baccarat en primera persona.

4. Medios de pago en pesos chilenos

Los casinos online hoy en día permiten crear una cuenta con diferentes monedas. Si hace algunos años la moneda preponderante era el dólar, hoy la mayoría de los casinos con presencia en Chile permiten al usuario jugar en pesos chilenos.

Y para poder recargar la cuenta de jugador, se han ido incorporando diferentes soluciones locales tanto para pagos como para retiros. Por lo que, un casino online que quiera atraer a jugadores chilenos y posicionarse en el mercado, tendrá disponible la opción de pagos por medio de tarjeta de crédito, débito, Webpay, Redcompra, Servipag, transferencia bancaria o Bitcoin.

Por el lado de los retiros, la principal forma de recibir las ganancias es por medio de transferencia bancaria, que puede tomar entre 30 minutos y hasta 2 días hábiles, según el casino online.

De todas formas, si algún jugador prefiere utilizar moneda internacional como el dólar o el euro, tendrá otras posibilidades de pago y de retiro como Skrill o Neteller. Todo dependerá de las preferencias del jugador.

5. Bonos y promociones

Es importante que los usuarios revisen y evalúen las ofertas y promociones disponibles de cada uno de los casinos online, ya que cada uno ofrece diferentes incentivos para utilizarlos. Esto incluye bonos de bienvenida, programas de lealtad, torneos y otras oportunidades para ganar dinero o premios adicionales.

Las promociones de bienvenida pueden ser un indicador de cuán generosos son los casinos online con sus jugadores una vez que ya son clientes. Además, contar con un gran bono de bienvenida permitirá a los usuarios probar el casino, y en caso de gustarles, seguir jugando sin haber arriesgado su dinero en un principio.

6. Servicio al cliente

Es fundamental evaluar el servicio al cliente que ofrecen los casinos online. Idealmente, se busca que el casino cuente con un equipo de atención al cliente profesional y amable, que esté disponible las 24 horas del día. Los casinos online confiables son más comprometidos con sus clientes y dispondrán de diversos medios de contacto, dentro de los más comunes están el correo electrónico, teléfono, chat en vivo y/o la mensajería interna de la plataforma.

Lo ideal es que el chat funcione 24/7 y en idioma español, principalmente para atender problemas urgentes, de esa forma los clientes se sienten más seguros de la interacción con el operador.

Es muy importante que en el casino online en el que estés jugando tengas la posibilidad de elegir la forma de contacto, por ejemplo, si no nos gusta recibir ofertas, debemos poder seleccionar la opción de no recibir mails ni correos promocionales, y menos llamados telefónicos. La comunicación telefónica debiese ocurrir sólo por solicitud expresa del cliente.

Finalmente, todos los casinos online deben incorporar la opción de autoexclusión para que, si el jugador tiene problemas de juego, pueda quedar excluido del sitio por un determinado período de tiempo.

Principales preguntas relacionadas a los casinos online

● ¿Es seguro jugar en el casino online en Chile?

Todo depende del casino en el que quieras jugar, la mayoría de los sitios para jugar en Chile son seguros, pero es importante que revises el punto número 1 sobre seguridad en los criterios que destinamos para elegir a un casino online.

● Puedo jugar en casinos online con pesos chilenos?

Sí, la mayoría de los casinos online que aceptan jugadores chilenos, tienen la posibilidad de crear la cuenta en pesos chilenos.

● ¿Están regulados los casinos online en Chile?

Todos los casinos online de esta presentación están regulados en Malta o Curacao. Chile aún no otorga licencias de juego en línea, pero existe un proyecto de ley que permitirá la regulación de este mercado en los próximos años.

● ¿Puedo retirar ganancias a mi cuenta bancaria?

Claro que puedes hacerlo. Eso sí, en la mayoría de los casinos online te pedirán que verifiques tu cuenta previamente. Además, recuerda que, si estás jugando con un bono, primero debes convertirlo en dinero real para poder retirarlo.

● ¿Qué casino entrega el mejor bono de bienvenida?

Todo depende de los gustos personales, sin embargo, Fantasticbet es el que entrega el bono más alto, de $1.000.000. Específicamente entrega un bono del 100% hasta $400.000 en el primer depósito, 100% hasta $300.000 en el segundo y 100% hasta $300.000 en el tercero.

● ¿Es normal que me pidan verificar mi cuenta en un casino online?

Muchos casinos online, a modo de seguridad, solicitan documentos de identidad al momento del retiro de ganancias. Esta etapa a veces no es muy agradable porque debemos esperar hasta que se nos valide la cuenta. Recomendamos no enviar documentación sensible, y cumplir con documentos básicos como foto de cédula de identidad de Chile y boletas de servicios básicos.

● ¿Cuánto puedo llegar a ganar jugando en un casino online?

Las cifras pueden ser enormes si se acierta a un Jackpot, aunque no todos los casinos permitirán que puedas realizar el retiro de una sola vez. Seguramente tendrás que hacerlo de forma parcelada.

● Si tengo un problema con un casino en línea, qué hago?

Lo primero que debes hacer si tienes algún inconveniente con un casino online, es dirigirte directamente a él por medio de sus mecanismos de contacto, que pueden ser correo electrónico, mensajería interna o chat. Si el problema llegase a escalar, debes comunicarte con el órgano regulador de dicho casino, que sería en Malta o en Curacao. Sin embargo, los mejores casinos online en Chile no arriesgarán su reputación por embolsarse unos dólares de más, por lo que recomendamos siempre resolver los conflictos por medio de la línea directa.

● ¿Cómo me inscribo en un casino online?

El proceso de registro es simple, solamente debes ingresar a alguno de los sitios enunciados en este artículo. La lista completa de casinos online, según el portal CasinosOnline.cl son:

Fantasticbet: Bono de bienvenida de hasta $1.000.000 > Jugar acá

Estelarbet: Bono del 200% hasta $600.000 + 90 tiros gratis > Jugar acá

Rojabet: Bono del 100% hasta $190.000 > Jugar acá

Betsson: Bono de hasta $100.000 + 50 tiros gratis > Jugar acá

Betcris: Bono de 100% hasta $100 USD > Jugar acá

Ultra Casino: 100% hasta $100.000 + 100 giros gratis > Jugar acá

Spin Casino: Hasta 1.000 USD en los primeros 3 depósitos > Jugar acá

Playzee: Bono de bienvenida de hasta $1.500.000 + 150 tiradas gratis > Jugar acá

Betobet: Bono bienvenida del 100% hasta $500 USD > Jugar acá

Bet365: Bono del 100% hasta $100 USD > Jugar acá

WinChile: 100% hasta $100.000 + 10 tiros gratis + $5.000 gratis > Jugar acá

Una vez ingresando a alguno de los casinos, debes clickear el botón “Registrarse” y llenar los datos solicitados. Algunas veces te solicitarán confirmar tu correo electrónico así que procura escribirlo correctamente. Asimismo, es posible que te pidan documentación para verificar tu cuenta y de esa forma puedas empezar a retirar tus ganancias.

Para activar las bonificaciones de bienvenida, recuerda ingresar a la sección de bonos y reclamar el bono que quieras utilizar.

● ¿Qué juegos puedo jugar en un casino online?

Todos los casinos listados en este artículo cuentan con una completa gama de juegos de casino, que incluye a los siguientes juegos:

Juegos de mesa: Ruleta, ruleta en vivo, lightening roulette, ruleta rápida, blackjack, blackjack en vivo, blackjack multijugador, craps, craps en vivo, Baccarat, baccarat en vivo, rueda de la fortuna, Sic N bo, Poker.

Juegos de tragamonedas: Los principales juegos de tragamonedas son Gonzos Quest, Parthenon, Secret of the stones, Guns N Roses, King of Slots, Book of Kingdoms, John Hunter and the Book of Tut, Queen of Gods, Starburst, Jumanji. También apareció recientemente la tragamonedas de la famosa serie de Netflix, Peaky Blinders.

● ¿Qué medios de pago tienen los casinos online?

La mayoría de los casinos online en Chile trabajan con los mismos medios de pago para que los clientes usen fácilmente la plataforma y puedan tanto depositar como recibir las ganancias en sus cuentas. Los medios más populares son tarjeta de crédito, tarjeta de débito, Webpay, Redcompra, Servipag, Transferencia bancaria local, Neteller, Skrill y Criptomonedas.

¿Cómo se juegan los principales juegos de los casinos online?

Para las personas que están recién incursionando en el mundo de los casinos online, aquí les compartimos algunos tips para saber cómo jugar los principales juegos.

La ruleta es un juego de azar en el que los jugadores apuestan en el resultado de donde caerá una bola en una rueda giratoria con números. Los jugadores pueden apostar en un número específico, en un grupo de números, en el color o si es par o impar.

Blackjack

El blackjack es un juego de cartas en el que los jugadores tratan de obtener una mano con un puntaje lo más cercano posible a 21 sin pasarse. Los jugadores juegan contra el crupier (persona que reparte las cartas) y pueden tomar decisiones como pedir más cartas, plantarse o bien, aplicar estrategias para mejorar sus posibilidades de ganar.

Craps

Craps es un juego de dados en el que los jugadores apuestan en el resultado de una tirada de dos dados. Los jugadores pueden apostar en varias opciones, como puede ser el resultado específico de la tirada o un rango de resultados.

Baccarat

Baccarat es un juego de cartas en el que los jugadores apuestan en el resultado de una mano de cartas entre un jugador y un crupier. Los jugadores pueden apostar como resultado desde un empate, una victoria del jugador o una victoria del crupier.

Póker

Poker es un juego de cartas en el que los jugadores compiten entre sí para obtener la mejor mano posible. El juego puede variar dependiendo de la variante del poker, generalmente los jugadores juegan con cinco cartas y deben apostar en cada ronda. En los casinos online, los jugadores juegan contra otros jugadores en línea y los resultados son determinados por la habilidad de los jugadores y su suerte.

Tragamonedas

Las tragamonedas online son juegos de azar en los que los jugadores apuestan en una combinación de símbolos en una pantalla de tres o más carretes. Los jugadores pueden ganar dinero en efectivo o bonos dependiendo de la combinación de los símbolos.