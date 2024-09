Chadwick y revelación del CMF: “No tuve ningún contacto” con empresa de los Sauer

El exministro del Interior, Andrés Chadwick se refirió a lo revelado este martes por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), quienes confirmaron que el primo del fallecido exmandatario Sebastián Piñera, amigo de Luis Hermosilla y actual presidente de la junta directiva de la Universidad San Sebastián, intercedió en favor de la corredora de bolsa STF Capital, propiedad de los hermanos Sauer.

Al respecto, a través de un escueto comunicado enviado al diario La Tercera, dijo que no “no tuve ningún contacto, ni antes, ni después, con ninguna persona relacionada con STF” Capital.

En el marco del caso Audio se informó que la CMF le dijo al Ministerio Público que Chadwick llamó a Augusto Iglesias, comisionado y exsubsecretario durante la administración de Sebastián Piñera, y le comentó sobre la “voluntad” de los corredores de STF Capital de aportar a la empresa los recursos “que fueran necesarios para que esta pudiese dar cumplimiento a los requerimientos regulatorios”.

Chadwick agregó que “se me solicitó realizar la consulta que se informa, meramente sobre los procedimientos regulatorios para realizar aportes”. Tras esto, obtuvo “del señor Iglesias una respuesta muy clara en el sentido que todo ello se ponderaba en los procesos de supervisión”.

Finalmente, remarcó que “las consultas sobre procedimientos administrativos no están sujetas a ley de lobby”, añadiendo que “no tuve ningún contacto, ni antes, ni después, con ninguna persona relacionada con STF. A la fecha de ello, como es de público conocimiento, no me encontraba ejerciendo cargo público alguno”.