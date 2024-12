Navidad en su casa y Año Nuevo en la cárcel: Cathy Barriga vuelve a prisión preventiva

Ocho días con arresto domiciliario total alcanzó a estar la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, ya que durante esta jornada, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, y ordenó prisión preventiva, decretando así su regreso a la cárcel de San Miguel. Barriga es imputada por delitos de corrupción durante su administración (2016-2021) que involucran un fraude por más de 33 millones de dólares.

Para justificar su decisión, el tribunal de alzada consideró que los nuevos antecedentes presentados por la defensa de Barriga no son suficientes para cambiar la medida cautelar que se le había impuesto el pasado 12 de noviembre. De esta manera, el órgano acogió las apelaciones de la Fiscalía Metropolitana Oriente y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que argumentaron que el juzgado adoptó una decisión errónea al cambiar una resolución sin considerar nuevos antecedentes que refuerzan las acusaciones en contra de Barriga.

“En efecto, los documentos relativos a su hijo, dicen relación con su diagnóstico, el cual no ha sido materia de cuestionamiento por parte de los intervinientes; en relación al oficio proveniente de la municipalidad de Lo Barnechea, este se encuentra allegado a la carpeta investigativa con fecha anterior a la renormalización; y, por último, el transcurso del tiempo tampoco resulta relevante por cuanto solo transcurrieron treinta días desde la fecha en que esta Corte conoció de la anterior revisión de la medida cautelar”, dice parte del fallo.

“Son todos argumentos que ya han sido ponderados”, dijo la fiscal Constanza Encina a la prensa.

“La situación del menor (el hijo de Barriga) es algo que no ha sido cuestionada, que ha sido ponderada. Incluso, se le han proporcionado salidas (a la imputada). Incluso, la Corte de Apelaciones, en su oportunidad, en el considerando quinto de su fallo, tuvo en consideración esta situación en particular, señalando que ella podría solicitar salidas en caso de que lo requiera cuestión, que no ocurrió, sino que simplemente se intenta modificar la medida cautelar”, agregó.

Además, indicaron que las nuevas pruebas incluidas en la carpeta investigativa, como las declaraciones del abogado Roberto Garrido, de María Isabel Palma y Andrea Díaz, confirman la existencia de los requisitos legales que justifican la prisión preventiva, según el artículo 140 del Código Procesal Penal.

Por lo anterior, y por la naturaleza de los delitos involucrados, la libertad de Barriga representa un peligro para la seguridad de la sociedad, según el tribunal de alzada.

Recoerdemos que Barriga alcanzó a estar 36 días en prisión preventiva cuando fue beneficiada con el arresto domiciliario por decisión del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago el pasado miércoles 18 de diciembre.