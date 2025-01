Tres militares bolivianos detenidos en el Salar de Copaisa: fueron reconducidos a su país

Durante la tarde de ayer una patrulla fronteriza del Ejército de Chile detuvo a tres militares bolivianos que caminaban en dirección a su país desde el Salar de Copaisa, región de Tarapacá, 800 metros adentro de territorio nacional desde la frontera con Bolivia.

Los detenidos ―identificados como Diego Morales Yucra (28), Juan Alex Condori Apazi (42) y Brandon Silvestre Vargas (19)― fueron conducidos durante la noche a la subcomisaría de Carabineros de la Comuna de Colchane, lugar en el que se constató que portaban armamento.

“El Ministerio Público está realizando y ordenó que se efectuaran distintas diligencias de investigación, todas estas a llevarse a cabo por Carabineros de Chile y los laboratorios de la respectiva institución”, informó en un principio la fiscal regional Trinidad Steinert.

Sin embargo, horas después el Ministerio Público consignó que, de momento, no existen antecedentes de que los militares participaran de algún ilícito en territorio nacional, esto tras las diligencias solicitadas desde el ente persecutor a Carabineros. En particular destacó que los hombres no contaban con los equipos tecnológicos necesarios que les permitiera determinar el lugar geográfico exacto en el que se encontraban.

“Con esos antecedentes, la Fiscal Regional resolvió dejarlos apercibidos y disponer que fueran reconducidos a su país, lo que se concretó a las 23:45 horas de ayer”, cerró la Fiscalía de Tarapacá, agregando también las armas que portaban dos de ellos fueron incautadas a la espera de los resultados finales de las pericias realizadas.