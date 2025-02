Paulina Vodanovic por posibilidades de Bachelet 3: “No podemos actuar sobre un supuesto que no está”

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, abordó la carrera presidencial de este año, en particular a cómo se perfila en el arco del oficialismo.

Esto en el marco de las presiones para que Michelle Bachelet se presente nuevamente a disputar La Moneda. Deseo respaldado, en parte, al desempeño de la dos veces Mandataria en las encuestas: Signos, por ejemplo, revela que no obstante Evelyn Matthei se mantiene primera con un 23,4%, acortando distancias aparece la expresidenta (17,3%).

“Lo que aprendimos en la elección última de gobernadores y municipales, es que la unidad es la que nos puede dar grandes resultados”, aseguró la timonel de los socialistas, citando al arco amplio que se alineó tras la expresidenta en la forma de la Nueva Mayoría.

Sin embargo, acotó, “eso que pareciera tan fácil no lo es. Porque la Presidenta Bachelet ha sido reiterativa en señalar que ella no quiere ser candidata (…) si tuviéramos a la Presidenta que ya hubiera aceptado, no estaríamos discutiendo esto. Lo que tenemos es una definición que no corresponde que la hagamos nosotros”.

Así las cosas, Paulina Vodanovic reiteró que si ella expresa el deseo de presentarse a la papeleta en noviembre tendrá el respaldo del PS. “Pero no podemos estar actuando sobre un presupuesto que no está ahí“.

Además abordó la posibilidad de que la ministra del Interior, Carolina Tohá, también se lance en una aventura presidencial: “acá a nadie lo tienen impedido de salir a la cancha. Y los buenos jugadores se prueban en la cancha”.

Y en específico sobre la titular de la cartera aseguró que “esa decisión todavía no está tomada. Se le ha pedido a la ministra y ella ha dicho que en marzo va a evaluar la situación”.