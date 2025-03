Tohá recibe el apoyo cerrado de Boric y espera la bendición de Bachelet

“Carolina, mucha suerte y fuerza en los desafíos que vas a enfrentar, uno de ellos, en el que no estarás sola, es darle continuidad a esta alianza y ampliarla”. Así, sin más rodeos, el Presidente Boric dejaba claro a qué candidata estaba apoyando. Es que las semanas veraniegas fueron de un intenso debate sobre si la expresidenta Michelle Bachelet debía enfrentar una tercera aventura presidencial o si la ahora exministra del Interior debía renunciar y enfocar sus esfuerzos hacia los comicios de fin de año.

En definitiva, Boric optó por Tohá, aunque Bachelet aún no se ha pronunciado oficialmente, pero cuando lo haga –apuntan diversas fuentes del Socialismo Democrático– será para ungir a Tohá.

Sin un evento ostentoso, en un punto de prensa frente a La Moneda, la ciudadana Tohá confirmaba lo dicho por Boric. “Me voy porque creo que me toca hacerlo, es lo que me corresponde a mí, le corresponde a mi generación también, y siento el deseo y tengo la energía de entregar todo lo que tengo a nuestro país en esta etapa, con una responsabilidad aún mayor de la que he tenido este tiempo”, añadió. “Ha llegado el momento de emprender otra lucha política, que es postular a la Presidencia de la República”, dijo.

El factor Bachelet

El sábado la líder del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, confirmó una información a uno de sus más cercanos cuadros: “Michelle decidió que no va”, afirman que dijo la senadora.

Algunos días antes –afirman en la sede de París 873–, Vodanovic había abordado la definición con la expresidenta Michelle Bachelet, en torno a aceptar ser candidata presidencial por tercera vez o “decir paso”. Para los socialistas que accedieron a esa reservada información, hubo un cambio de opinión de la extitular de ONU-Mujeres y que los sorprendió con crudeza.

La mujer que lleva el timón socialista asegura a El Mostrador, con un aplomo de acero, que “yo no he hablado con la (ex) Presidenta”; no obstante prefiere no decir desde cuándo.

En la sede de calle París aseguran que Bachelet había acordado una reunión institucional con el Partido Socialista entre el 10 y el 15 de marzo, la cual sería como un último diálogo institucional antes de que anunciara su decisión, que hasta hace 10 días habría sido favorable a estar en la papeleta.

Explican que, luego de la revelación que hizo Bachelet sobre un comentario del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de que repostulara a La Moneda –que ella desclasificó en un evento con 100 dirigentes políticos del sector en octubre–, la directiva socialista consideraba que estaba abierta a ser la abanderada del bloque oficialista y la DC, de cumplirse algunas condiciones, tales como lista única y acuerdo programático.

Aunque un año atrás expresó reticencias sobre una tercera candidatura presidencial, hoy en el PS advierten que hasta el fin de semana pasado habría estado dispuesta a asumir el desafío “por un sentido de responsabilidad política” y que “aun cuando pudiese no ganar a la derecha, puede lograr una mayoría en el Congreso que sea un contrapeso”.

“Se ha sugerido que su motivación podría estar más relacionada con un sentido del deber que con una aspiración personal. Además, ella ve que un tercer Gobierno podría limpiar cierta opacidad con la que acabó su último mandato tras el caso Caval y las boletas de dirigentes cercanos a Rodrigo Peñailillo para lograr una especie de precampaña presidencial”, advierte una fuente del Socialismo Democrático.

Dicho optimismo, sin embargo, empezó a desplomarse el miércoles pasado. Ese día, una serie de rumores acerca de que la extitular de ONU-Mujeres apoyaría a la exministra del Interior, Carolina Tohá, para su aventura presidencial, desataron nerviosismo en la filas del PS, lo que aumentaba cuando se recordaba que había un acuerdo para que hubiese primarias a fines de junio, algo que no era del gusto de Bachelet.

Tohá renuncia inesperadamente

La súbita renuncia de Tohá, a juicio de quienes conocen de política, fue “a lo Monsalve”. Es decir, ella anuncia su dimisión y menciona que habló con el Presidente, pero es ella quien dimite sin que se clarifique si Boric aceptó su salida.

“Estos son detalles de forma, si se quiere, pero reflejan una estrategia comunicacional inadecuada que parece dejar al Presidente en una posición solitaria. Normalmente, la renuncia de la ministra del Interior implica un anuncio oficial del Estado de Chile, con una voz institucional y sin declaración de la ministra. Esta debería pronunciarse una vez que deje su cargo o después de la investidura del nuevo ministro, que se filtraba que sería su expar de Segpres, Álvaro Elizalde (PS)”, asegura un analista del tema.

Según advierten en ese entorno, Tohá aprovecha la oportunidad para ordenar las filas dentro del oficialismo en general, con un claro enfoque hacia el Socialismo Democrático, lo cual dejaría en ventaja al oficialismo del Frente Amplio y complica la situación de Boric, cuya neutralidad resultará difícil de mantener en el proceso electoral.

El Frente Amplio parecía no contar con un candidato y una supuesta mayoría no aceptaba, hasta el lunes, la idea de que la carta de Palacio fuera alguien distinto a Bachelet. Pero en su discurso durante el cambio de gabinete, el Presidente dejó clara su preferencia por Tohá.

Incluso, el sucesor de Elizalde en Segpres, aseguraban en el Ejecutivo, sería el senador Ricardo Lagos Weber, pero el Frente Amplio rechazó la idea. Y esa versión de Palacio no fue desmentida en el entorno de Tohá. Tampoco respondió las consultas de este medio el legislador del PPD.

Hasta el domingo pasado, en el Frente Amplio demostraban interés por Bachelet, aun cuando la candidata de Boric era la exjefa de Interior.

El partido del Mandatario calculaba que tanto Tohá como Bachelet debían esta semana definir sus caminos. Y eso implicaba determinar quién defenderá en el debate presidencial al Gobierno de Boric. Ese contexto abrió una conversación interna en el entorno del Jefe de Estado y su partido sobre quién era la mejor opción.

En esa disyuntiva, pese a que parte importante del alma del Frente Amplio fue de la “oposición colaborativa” a la segunda administración Bachelet –y a veces no tan colaborativa–, era en los ex-RD donde yacían los principales defensores de que la exgobernante fuera la carta de sucesión que se enfrentase a la derecha en las elecciones presidenciales de fin de año. Mientras que el nombre de Tohá era rechazado.

Por ejemplo, en una reciente entrevista con El Mercurio, el exconvencional constituyente Fernando Atria afirmó que Michelle Bachelet es la continuidad del “proceso de transformación” que, según él, ha liderado el Gobierno. Atria, exdirigente del Partido Socialista y hoy miembro de la comisión política del Frente Amplio, defendió la idea de que Bachelet era la mejor opción que tiene la izquierda para las elecciones presidenciales.

“No estoy diciendo que la expresidenta deba ser la única, sino que es la mejor en las condiciones actuales. Es difícil pensar en alguien que pueda unificar de mejor manera al sector y producir la convergencia de las fuerzas que están por seguir ese proceso de transformación como ella”, puntualizó Atria.

La sorpresa del PPD

Tohá –explican en su colectividad– conversaba su salida de modo “no tan institucional”, sino que con los llamados “carolinos”. Fuentes de la mesa, sostienen que la exministra abordó sus opciones y escenarios con el presidente de la tienda, el senador Jaime Quintana, y el hombre fuerte de la Comisión Política, Guido Girardi, que están decididos en su apoyo, por sobre Bachelet.

De hecho, en la directiva aseguraron tres fuentes que en ningún momento fueron informados de la salida de Tohá, “hasta que algunos llamaron para avisar que daría un punto de prensa importante”.

En los últimos tres días, diversos dirigentes del PPD habían expresado su molestia por la “confusión y falta de certezas respecto a los planes y plazos de Tohá”. Eso habría presionado a que la ministra saliera el lunes a aclarar desde La Moneda que “no hemos tomado una decisión, vamos a tomar la decisión pronto”, donde escueta y apegada a un libreto buscó despejar especulaciones en torno a su futuro político. Lo que también repitió el martes por la mañana.

Incluso en la cúpula del partido señalaban, hasta el lunes con seguridad, que Tohá tomaría “una decisión basada en conversaciones más seguras, incluyendo un diálogo con Bachelet que por ahora no está cerca de producirse”.

Desde el Partido Socialista se ha evaluado la situación en el Partido por la Democracia con atención y, hasta horas antes de la salida de la ahora exministra del Interior, se cuestionaban “cuál podría ser la ganancia de respaldar a una carta que no tiene un respaldo significativo en las encuestas”.

Hasta ahora, la principal coincidencia entre el PS y el PPD es que debería haber primarias y lista única parlamentaria, ya que “el poder del próximo Gobierno estará significativamente radicado en el Congreso”.