Tohá arranca campaña con llamado a la unidad mientras Matthei presenta ejes y arremete contra Boric

El año político ha comenzado con fuerza en Chile. Aunque aún faltan meses para la elección presidencial, y una de ellas ha tomado la delantera, las principales figuras de oficialismo y oposición ya han dado el puntapié inicial a sus campañas.

Esta semana, y especialmente esta jornada, son dos mujeres las que se han tomado la agenda: Evelyn Matthei (UDI), la carta de la oposición que lidera las encuestas, y Carolina Tohá (PPD), exministra del Interior, quien empieza a posicionarse como la opción oficialista.

En actividades casi simultáneas, la exalcaldesa de Providencia presentó su equipo programático y aprovechó la instancia para reiterar sus críticas al Gobierno del Presidente Gabriel Boric, mientras que la exsecretaria de Estado hizo su primera aparición como candidata en un acto por el 8M, donde también abordó la ausencia de un apoyo directo por parte de la expresidenta Michelle Bachelet.

“En un par de meses, los chilenos tendrán que escoger entre dos formas de gobernar y concebir la sociedad que son sumamente distintas”, partió señalando Matthei, enfatizando su diagnóstico sobre el crimen organizado y la crisis migratoria. “Estamos cerca del punto de no retorno”, advirtió Teatro Oriente.

Uno de sus anuncios más comentados fue su referencia a la construcción de cárceles en el desierto, asegurando que ya existen proyectos en marcha en Copiapó y Calama. Sin embargo, cuestionó los tiempos de ejecución y exigió mayor rapidez.

En el ámbito económico, Matthei criticó nuevamente a la actual administración. “Vuelvo a sostener que el Gobierno del Presidente Boric nos dejará una situación fiscal angustiante. Es indispensable racionalizar el gasto. No vamos a cortar programas sociales bien evaluados, pero sí vamos a ser muy exigentes y duros con el gasto superfluo o mal ejecutado”, adelantó.

Asimismo, se refirió a las listas de espera en salud y cuestionó el financiamiento de Televisión Nacional. Matthei cerró su discurso evocando el legado del fallecido expresidente Sebastián Piñera y haciendo un llamado a la acción. “Chile va a salir adelante con respeto, sin descalificaciones a los que piensan distinto, con profesionalismo, rigurosidad, honestidad y, sobre todo, con todos ustedes, con este maravilloso equipo”, expresó.

Se trata de un equipo de 47 especialistas que integrarán comisiones de seguridad y desarrollo económico.

“Intentaron decir que tenía peleas con Camila Vallejo…”

Mientras Matthei avanzaba con su estructura programática, Carolina Tohá realizaba su primera actividad fuera de La Moneda. En un conversatorio en Renca, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la exministra del Interior reflexionó sobre los desafíos del liderazgo femenino y las barreras que enfrentan las mujeres en la política.

“La verdad es que las mujeres tenemos una exigencia sobre nosotras. Es siempre más duro para las mujeres”, manifestó. En esa línea, criticó los estereotipos de rivalidad femenina que, aseguró, intentaron instalar cuando era ministra.

“Intentaron decir que tenía peleas con Camila Vallejo, que estábamos enemistadas, que nos teníamos celos. Ahora, como ya no soy ministra, dicen que tengo peleas con la senadora Paulina Vodanovic, pero es que, Dios mío, hay que parar eso en seco. Las mujeres podemos tener diferencias sin agarrarnos de las mechas. No es verdad que somos unas locas. Tenemos la capacidad de colaborar, aunque tengamos diferencias, tenemos la capacidad de respetarnos. Y lo mejor de nosotras sale cuando colaboramos. Lo mejor de nosotras sale”.

En ese sentido, se refirió al allanamiento y la incautación del celular de la diputada y presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC), quien estaba con su hijo recién nacido. Dicho procedimiento se realizó en el marco del caso Sierra Bella y sus conversaciones con la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler.

“Las mujeres tenemos una exigencia sobre nosotras. Es siempre más duro para las mujeres. Yo les aseguro que si los hombres tuvieran guagua a nadie se le ocurriría allanar la casa de un hombre el mismo día que parió”, aseveró.

“Ella (Bachelet) quiere representar la unidad de este sector”

Tohá también abordó la participación de las mujeres en política. “Voy a cerrar esto diciéndoles una cosita nomás. En estos días, una nota en la prensa publicó sobre un comando que yo tenía. Era un comando de puros caballeros mayores. Todos hombres. Lo armó un periodista, también hombre. Ni siquiera mencionó a mi mano derecha, que es una mujer”.

“Creo que tenemos que mostrar que nosotras tenemos alas propias. No necesitamos padrino, no necesitamos jefe, no necesitamos que alguien con el dedo nos diga lo que tenemos que hacer”, recalcó.

En cuanto a sus propuestas, planteó la necesidad de un postnatal obligatorio para los hombres, como un derecho irrenunciable, y advirtió sobre el impacto del alcoholismo en la violencia social y de género.

La militante del PPD también tuvo palabras para la ausencia de un apoyo directo por parte de Michelle Bachelet. Afirmó que “nunca he tenido dudas que la presidenta Bachelet va a respaldar a los candidatos que defina el sector, no se va a matricular con uno en particular. Ella quiere representar la unidad de este sector. Me parece lo más razonable y no hubiera esperado nunca otra cosa”.

Consultada por la estructura de su comando, admitió que “todavía no está conformado. Como ministra, era imposible armarlo”.

La batalla por La Moneda ya comenzó, y las próximas semanas serán clave para definir alianzas y estrategias en un escenario político cada vez más polarizado.