Senadora Vodanovic dice que “nobleza obliga” por Tohá y su labor, pero el PS tendrá candidato propio

Tras semanas de especulación y de reiterar que la decisión sobre su posible candidatura presidencial se tomaría “muy próximamente”, el día de ayer y tras una reunión con el Presidente en La Moneda, Carolina Tohá presentó formalmente su renuncia como ministra del Interior.

Horas después y desde el frontis de Palacio, la hoy ciudadana confirmó la continuación lógica ―y el secreto a voces― de su decisión. “He estado en muchas luchas políticas en mi vida. Cuando he considerado que son importantes para el país, nunca me he restado. Y ha llegado el momento de emprender otra lucha política, que es postular a la Presidencia de la República”.

“No es misterio que esta decisión se ha demorado. Ha sido muy reflexionada. Nos tomó tiempo madurarla, pero es una decisión que no se basa en cálculo de conveniencia. Se basa en la convicción a la que hemos llegado de que tenemos una alternativa distinta que proponer, una alternativa que hoy no está en la cancha y vamos a ponerla en la cancha. Y vamos a jugar el partido, vamos a jugarlo para ganar“, afirmó al atardecer frente a la prensa.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con la senadora por el Maule y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic. La timonel de los socialistas reconoció el historial político de la hoy candidata presidencial del PPD, en particular en su última faceta como ministra: “yo no podría desconocer lo que significa su trayectoria, su esfuerzo en levantar como tema prioritario del Gobierno la seguridad y en todo lo que desde ese cargo hizo, desde aprobar las sesenta y tres leyes”. Por lo mismo, y en su calidad de miembro de la comisión de seguridad del Senado, Vodanovic aseguró que el rol de Tohá en la materia fue proactivo.

Sin embargo es precisamente la situación de seguridad en el país uno de los factores que sí o sí deberá enfrentar la candidatura de Tohá. Desde la oposición voces han calificado en su administración “el símbolo del fracaso en seguridad“, como advirtió hoy el senador Rojo Edwards (PSC)

“Ayer se vio que salieron a ladrar rápidamente sobre el tema de seguridad, en circunstancia que es bastante fácil retrotraer la película (…) Si nosotros vamos al final del Gobierno del Presidente Piñera, basta ver la situación de caos que existía en Tarapacá, por ejemplo. Recordarán la situación de una plaza en que quemaban los coches de las guaguas, porque había personas migrantes que estaban ahí acampando sin ningún tipo de orden, donde la policía estaba ausente, donde no había ninguna posición tomada por el Gobierno más que dejar que la gente llegara y se instalara en la vía pública“, retrucó Vodanovic.

Asimismo, añadió: “Lo mismo ocurría en la macrozona sur, donde teníamos actos terroristas, donde no se habíadesplegado la fuerza armada. Fue nuestro Gobierno el que tomó ambas situaciones con firmeza, con dureza, desde que asumió la ministra Tohá (…) Yo creo que la derecha, como no tiene proyecto político, como no tiene posibilidad de unirse, finalmente se dedica a la pelea entre ellos, lo que creo que da bastante suspicacia acerca de la posibilidad que tienen reales de gobernar, de conducir un país con diferencias tan profundas”.

Sin embargo, y a pesar de compartir coalición (Socialismo Democrático) con la carta del PPD, recordó que de todas maneras el PS llegará a primarias con candidatura propia.

“Eso es la definición que hemos tomado nosotros como Partido Socialista, con nuestros órganos (…) Nosotros tenemos un proceso de renovación de autoridades internas, no solo de la directiva de quienes nos vemos públicamente, sino de quienes conforman el comité central. Y por lo tanto, tomamos la decisión que sea este nuevo órgano recientemente electo en abril, que tome la decisión final de quién va a ser el candidato o candidata que representa al Partido Socialista”.

En la misma línea, Vodanovic reafirmó que será la interna socialista la que determinará si ella misma sea la carta que termine llegando a los comicios. Y si bien afirmó que “hoy soy candidata a la presidencia del partido, en eso estoy abocada”, no le cerró la puerta a la opción.

“Eso es una decisión que tiene que resolverse y discutirse en el Partido Socialista. Yo soy una militante disciplinada. (…) Espero que una vez que se resuelva podamos hacer una discusión que no tenga que ver con las personas, sino más bien con las ideas y con las posibilidades que tengamos de defender lo que al Partido Socialista le importa”.

El inminente enroque a segunda línea de Bachelet

Una de las interrogantes que no despeja del todo el anuncio de Carolina Tohá es sobre la postura de la expresidenta Michelle Bachelet, y si está dispuesta a participar por tercera vez de las elecciones presidenciales. Entre los antecedentes que elevan la duda están sus declaraciones en un conversatorio de enero pasado, en el que señaló que el presidente de Brasil, Lula da Silva, le sugirió volver a candidatearse.

“Yo creo que cuando uno quiere ver señales, las ve. Y muchos vieron en esta columna o en esa broma que ella contó en la Universidad de Chile, que Lula le habría dicho que por tercera vez que le iba a regio, vieron como un guiño a que ella quisiera repostular”.

“Pero lo que ella ha señalado públicamente y también en privado es que ella no quisiera tener que asumir la posibilidad de ser candidata nuevamente. De manera tal, y también llamó en octubre del año pasado, me parece, a que el progresismo buscara candidaturas y candidatos que puedan representar al sector“, señaló Vodanovic, quien de la misma manera destacó que el rol de la expresidenta dentro del progresismo y los socialistas no se agota en candidaturas.

“Por lo tanto, nosotros como partido vamos a esperar respetuosamente su comunicación y, por supuesto, vamos a respetar lo que ella determine. Independientemente de eso, unidad y programa han sido nuestros focos”.