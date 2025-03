Carolina Tohá en modo candidata critica “términos altaneros” de Evelyn Matthei

Síntesis generada con OpenAI

Carolina Tohá (PPD), en su primera entrevista como precandidata presidencial, criticó a la oposición, especialmente a Evelyn Matthei (UDI), por no asumir la responsabilidad de la crisis de seguridad dejada por el gobierno anterior. Acusó a la derecha de complacencia y destacó la mejora en la Macrozona Sur bajo el gobierno de Boric. También refutó las críticas de Matthei sobre el corte eléctrico, señalando que la causa no fue la tramitación de proyectos. Tohá rechazó el tono despectivo de su adversaria, afirmando que “los países no avanzan con ese tipo de estilo”.

