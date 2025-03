PS molesto con indicaciones del Gobierno que eliminan umbral en reforma al sistema político

Los senadores del Partido Socialista (PS), en diversas reuniones en Valparaíso, abordaron este martes “las sorprendentes indicaciones sustitutivas” que envió La Moneda al Legislativo para reemplazar el texto de la reforma constitucional al sistema político, que eliminaban la exigencia de un umbral mínimo del 5% de los votos válidamente emitidos para que un partido pudiera “atribuir un escaño en el Congreso”.

Los senadores, al igual que la mayoría de los diputados socialistas y también dirigentes de la directiva de la colectividad que preside Paulina Vodanovic (PS), estaban muy molestos por la exclusión de un cambio considerado clave para solucionar la fragmentación, atomización y el discolaje de parlamentarios en el Poder Legislativo.

“Solo los partidos políticos que alcancen al menos el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional en la elección de los miembros de la Cámara de Diputados tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en dicha Cámara”, establecía en el texto original la moción de los senadores de los Comités del PS, PPD, RN, UDI y Evópoli, la cual incluso había sido respaldada por el entonces ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), quien ahora ocupa la cartera de Interior.

La moción de los senadores, presentada en noviembre, incluía también una disposición transitoria que permitía “solo para la elección parlamentaria del año 2025” fusiones entre partidos que no cumplieran con el umbral mínimo de votos.

Boric buscaría calmar a sectores de Apruebo Dignidad

El análisis de los socialistas es que la indicación del Presidente Gabriel Boric cambia el sentido del proyecto y busca dar calma a una o más almas de Apruebo Dignidad en su último año de Gobierno, lo que representa un pato cojo que aumenta de peso.

“Desistir del umbral del 5% es haber sucumbido ante las presiones de los partidos minoritarios, de aquellos que temen desaparecer, justamente porque no obtienen ese porcentaje. Ese era el corazón de la reforma política que se les cae de manera irreversible. Una vez más demuestran su inconsecuencia”, dijo el senador Fidel Espinoza a El Mostrador.

“Yo siento que más bien se está tratando de tranquilizar a la otra alma, a Apruebo Dignidad”, señala el senador Gastón Saavedra, representante socialista en la Comisión de Constitución del Senado, que este martes comenzó a revisar las indicaciones.

“Ellos no querían el umbral para un partido que no tuviera el 5% a nivel nacional. Si bien el PC está un poco más arriba de ese umbral, y el Frente Amplio, que es un partido nuevo, estaría bastante más arriba del umbral, a ellos les interesa que no desaparezcan los legisladores de partidos que tienen uno o dos parlamentarios, como los AH o los Verdes, entre otros”, puntualizó el senador Saavedra.

Según advierte el parlamentario por la Región del Biobío, “al Frente Amplio le gustaría que estos movimientos existieran, porque con eso corrigen la correlación de fuerzas que puede darse en el Poder Legislativo y, con ello, sumar fuerzas”.

Su par, el senador por Rancagua Juan Luis Castro, comparte que La Moneda debe respetar el requisito: “El Ejecutivo debiese respetar el umbral del 5% de representación para hacer realidad el fin de la fragmentación del sistema de partidos políticos, ya que en eso siempre ha manifestado acuerdo”, dice Castro a El Mostrador.

Indicaciones también molestaron en la Cámara

En la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto tampoco está siendo bien recibido. Varios de los diputados, incluso de la corriente interna del tercerismo del PS, sostienen que la iniciativa no es lo acordado y que presentarla así no parece serio.

“Me parece que es una mala noticia que se haya congelado el umbral del 5%. Creo que había mecanismos para atenuar los problemas que tenía esa figura, pero creo que es necesaria para reducir la atomización que hay actualmente en el sistema político. Vemos lo que pasó hoy con esta bancada mínima de socialcristianos, que va generando este problema. Y me parece una mala noticia el cambio de posición del Gobierno”, afirma el diputado por Valparaíso Tomás de Rementería, cercano a Elizalde y a la presidenta del partido, Paulina Vodanovic.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió la existencia de una norma vigente que estipula que un partido que no alcance el 5% de los votos en al menos tres regiones o que no logre cuatro parlamentarios pierde su existencia legal. “El principio básico es que, para que un partido mantenga su existencia legal al competir en la elección nacional de diputados, debe tener un mínimo de representatividad en la sociedad chilena”, afirmó Elizalde, subrayando que esta norma ya había resultado en la desaparición de varios partidos en la elección anterior.

El ministro Elizalde también anunció que el Gobierno planea modificar la reforma para permitir que los partidos ordenen a sus parlamentarios, de modo que los ciudadanos puedan distinguir entre ellos. Además, se prohibirá que los legisladores cambien de bancada o partido una vez elegidos.