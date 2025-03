Axel Callís: el voto ‘no sabe/no responde’ está empezando a tomar opción “y no es por Matthei”

El día de hoy TúInfluyes reveló los resultados de su encuesta Data Influye, en donde se puede apreciar que, si bien Evelyn Matthei continúa liderando en la carrera presidencial, gran parte de los electores continúan o indecisos o desencantados respecto de la oferta política frente a las elecciones de final de año.

Consultados por quién gustaría que fuera el próximo presidente de Chile, un 22% de los encuestados expresó su preferencia por la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei. Escoltándola en el segundo puesto se encuentra el diputado del Partido Nacional Libertario Johannes Kaiser (15%) y la exministra del Interior, Carolina Tohá (12%). José Antonio Kast, en tanto, se queda en un cuarto puesto con un 8% de las menciones.

Sin embargo, cabe destacar que entre quienes no expresaron preferencia o no saben todavía suman un 15%. “Uno ve que el ‘no sabe’ o ‘responde otro’ ―que son las personas que no tienen alternativas a las menciones espontáneas― cada vez son menos: las personas van ingresando a tomar opción”, interpreta de los datos el sociólogo y director de TúInfluyes, Axel Callís.

En esa línea, afirmó que ese mundo indeciso “no está tomando opción por Matthei en general, es decir, no está creciendo junto a la mayor disponibilidad de votos, lo cual es un problema”, quien según las mediciones varía entre estancada y derechamente perdiendo votos en favor de su competencia más directa.

Asimismo, también destaca de los resultados que un 66% de los encuestados no se encuentra conforme con la oferta de candidatos: un 24% asegura que “faltan candidatos que representen mejor mis ideas” y otro 42% que votará “por la mejor opción disponible“.

“Ese 42% va a tomar lo más probable una decisión al final: recordemos que Boric sacó en la primera vuelta 1.800.000 votos, y después subió a 4.600.000. O sea casi 3 millones no estaban conformes con Boric, pero lo terminaron apoyando“, sostuvo igualmente Callís, asegurando que “se está dando mucho en Chile, que muchas veces las personas votan, en vez de votar a favor de alguien, votan en contra de otro, que fue el caso de José Antonio Kast”.

“(La elección) se define en la última recta. Y en la primaria lo que vamos a ver es concentración de votos, es decir, personas que van a ir fruto de la primaria, de los debates, de la franja, y de toda la exposición que tienen. Y ahí lo más probable es que los candidatos que no van a ir a primaria ―o sea, Johannes Kaiser, José Antonio Kast― deberían tender a bajar, porque como van a salir de la agenda, entre comillas, no van a estar presentes, y por lo tanto me imagino que van a ir en una etapa de baja, y va a aumentar seguramente el oficialismo y la Matthei, si es que hacen una campaña primaria exitosa”.

Entre las preguntas también se consultó sobre en cuál de dos eventuales primarias (la primaria A de figuras de oposición, la B del oficialismo) le gustaría participar a los encuestados: un 30% participaría en la A mientras que un 25% en la B.

“Los números de las primarias siempre hay que mirarlos como referencia, porque obviamente que en Chile no van a participar un 55% de las primarias, van a participar con suerte un 20%, y eso sería mucho. Ahí hay una deseabilidad, y de una u otra forma lo que hace es mostrar los públicos más duros que tienen las opciones presidenciales cuando tú agrupas“.

“Entonces yo creo que eso hay que tomarlo como una referencia de bloque, más que un sentido estricto estadístico de participación. La derecha no va a llevar a votar un 30% y el oficialismo tampoco va a llegar a votar un 25%, pero sí te permite hoy mirar que la derecha está concitando un mayor apoyo en una primaria que el oficialismo“, aseguró Callís.

Cambio del hegemón global

En el primer ítem de la encuesta TúInfluyes también consultó, en el marco de las crecientes tensiones geopolíticas, con qué potencia le convendría más a Chile fortalecer una alianza: China y Estados Unidos empataron en un 31% de las menciones, mientras que la Unión Europea los sigue con un 22%. Desagregados por grupo etario, el segmento de 18 a 34 años mostró predilección por el gigante asiático, mientras que en el de 35 a 54 la preferencia se marcó por el país del norte.

“Ese dato refleja muy bien la conversación pública. Como que todo el mundo ve que Estados Unidos está mucho más frenado en términos de desarrollo, con mucho más problemas; y ven a China expandiéndose, llegando a todas partes. Tiene que ver también con el tema de inundar el mercado de sus productos, de ser mucho más competitivo, tener mucha penetración del mercado”, afirmó el sociólogo, a lo que sumó que existe en la conversación entre los chilenos una impresión de ver a Estados Unidos “mucho más arrinconado y preocupado de ‘salvarse’ de acuerdo a lo que está haciendo Donald Trump“.

Sin embargo, el cambio de signo global también es mirado con escepticismo. Un 25% aseguró que un nuevo orden global impactaría en términos positivos a nuestro país, cifra que aumenta al 37% entre quienes opinan lo contrario.

El escenario, sin embargo explicó Callís, es producto principalmente de las incertidumbres en el escenario global, antes que responder a cualidades innatas o de Estados Unidos o de China. “Las personas tienden a ver los cambios siempre ―en términos políticos, sobre todo desde países como dependientes y pequeños como Chile― más perjudican que benefician (…) De hecho Chile, por ejemplo: hay una guerra en Ucrania, Chile tiene problemas económicos; hay un cambio de gobierno en Estados Unidos, Chile puede tener aranceles. O sea, todo cambio en el mundo siempre desestabiliza, tiende a desestabilizar a los países más dependientes del comercio como Chile”, describió.