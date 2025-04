Harold Mayne-Nicholls inicia búsqueda de firmas y presenta sus primeros apoyos para presidencial

El periodista Harold Mayne-Nicholls, expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Chileno (ANFP) y exdirector de Corporación organizadora de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, llegó este martes a la región de Copiapó, donde lanzó de forma definitiva su campaña para recopilar firmas de cara a una posible candidatura a las elecciones presidenciales del próximo noviembre.

Tal cómo había anticipado en El Mostrador, Mayne-Nicholls tiene confianza en lograr en plazo breve las cerca de 36.000 rúbricas que la ley establece para que cualquier ciudadano chileno mayor de 35 años y con estudios de secundaria pueda optar a ser elegido presidente de la República.

En un último acto con representantes de las otras regiones del país y su pequeño núcleo de campaña, celebrado la noche del lunes en una conocido estadio de Las Condes y en el que presentó sus primeros apoyos de relevancia, Mayne-Nicholls aseguró que aunque es ya desde hace días una realidad, su deseo era no postularse hasta haber visitado las 16 regiones del país, lo que cumplirá en Copiapó.

“Hoy día ya ustedes habrán visto en algunas entrevistas cómo tratan de llevarme a un camino, que yo creo que no es el camino, que en este momento no estamos tan preocupados de cómo se va a gobernar o cómo se va a definir políticamente. Yo creo que hoy día la única preocupación son, si no me equivoco, las 35.626 firmas”, señaló Mayne-Nicholls.

Aún así, dejó entrever que su campaña se basará en la seguridad, en los llamamientos a la concordia, el diálogo y la unidad nacional frente a “la crispación y el enfrentamiento político” actual, y en su experiencia como gestor de grandes proyectos como los Juegos Panamericanos, de cuya organización se hizo cargo a falta de seis meses y cuando había serias dudas sobre si Chile estaría listo a tiempo.

Admitió que no tiene grandes conocimientos de cuestiones como la economía, pero subrayó que “si tengo experiencia de gestionar grandes proyectos que unan al país, de traer a los mejores y ponerlos a trabajar para llevarlos a cabo, y eso es demostrable”.

Y anunció que ya está a la búsqueda de expertos en todos los campos que se inscriban en un proyecto que comenzará a definir sus forma definitiva una vez se consigan las firmas necesarias para presentar la candidatura, que en su entorno, dijeron a EFE, puede suceder a finales de abril.

Nicholls, que reunió a más de un centenar de personas procedentes de todas las regiones de Chile, del norte más extremo a la Patagonia, y que ha comenzado a crear una red de representantes y aliados en las 20 ciudades con más de 70.000 habitantes del país, estuvo acompañado de algunos apoyos que no conocían, como el controvertido exgeneral jefe del Cuerpo de Carabineros, Ricardo Yañez, quien fue el encargado de cerrar el acto con una última intervención.

También había conocidos rostros del mundo del fútbol y el deporte en general, en el que Mayne-Nicholls consiguió sus principales logros como gestor, como Héctor Pinto, exjugador y entrenador de equipos como La Universidad de Chile, el Colo Colo y Unión Española, entre otros.

Además de la salida definitiva a la búsqueda de las firmas, el expresidente del fútbol chileno anunció la puesta en marcha de una página web en la que desgranará sus actividades, comenzará a delinear su programa -que define de centro moderado- y que pretende ayudar también a facilitar tanto la recopilación de rúbricas como las donaciones.