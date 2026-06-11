El riesgo de llevar las planillas de Hacienda y la política fiscal al barro del juicio político

¡Buenas, feliz jueves! José Antonio Kast cumple 3 meses en La Moneda pagando el costo de autogoles comunicacionales, la guerra en Irán y malas decisiones. La primera encuesta CEP desde su llegada a la Presidencia muestra que reina el pesimismo en las expectativas económicas, que un 52% lo rechaza y que su aprobación alcanza solo a un 34%, cifras similares a las de Boric al final de su mandato.

En ese contexto el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y su equipo tienen que negociar el megaproyecto para sacarlo del Senado y convertirlo en ley. Como lo hemos dicho en este espacio, es una agenda ambiciosa y con riesgos. Esta semana el propio ministro reconoció que el equilibrio fiscal prometido quedará en promesa. Lo prometido respecto de un crecimiento de 4% también queda en eso: promesa. Y el Consejo Fiscal Autónomo volvió a advertir sobre las vulnerabilidades del plan económico.

El clima no es el mejor. Más preocupante es que hay un creciente número de economistas que dicen que la economía chilena enfrenta desafíos estructurales, más allá de los fiscales, que el plan del Gobierno podría aliviar temporalmente, pero que no los soluciona.

En esta edición de El Semanal Exprés: la acusación constitucional contra Nicolás Grau y el riesgo de que la política fiscal entre al barro del juicio político; El Niño se suma a las preocupaciones del Banco Central y Hacienda; y Landerretche y Micco pasan a segunda vuelta en la carrera para ser el próximo decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN).

Además, NotCo se achica en el barrio: vende Argentina y Uruguay a gigante alimentario argentino; el temor de que el informe de Cesco sea usado como herramienta para abrir discusión para que privados entren a Codelco; y el bolsillo sigue apretado: 54% casi no logra ahorrar.

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CUANDO LA POLÍTICA FISCAL ENTRA AL BARRO DEL JUICIO POLÍTICO

La acusación constitucional contra Nicolás Grau ya dejó de ser solo un problema para el exministro de Hacienda. Se convirtió en una prueba para la institucionalidad económica chilena.

Es tan solo la segunda acusación constitucional contra un ministro de Hacienda desde el retorno a la democracia. El antecedente es Alejandro Foxley, en 1994, por el caso Dávila en Codelco. Pero ese juicio político apuntaba a responsabilidades de mando frente a un fraude en una empresa estatal, no a diferencias metodológicas sobre déficit, ingresos, gasto o deuda pública.

El libelo impulsado por la derecha dura apunta a un supuesto error de más de US$ 10.500 millones en las proyecciones de deuda pública heredadas por la administración anterior. La tesis del actual ministro Jorge Quiroz es que el último Informe de Finanzas Públicas (IFP) del Gobierno de Gabriel Boric subestimó el deterioro fiscal y no reflejó correctamente el impacto sobre la trayectoria de deuda. El mensaje es el siguiente: o se hizo a propósito para esconder la dimensión del problema fiscal o se cometieron errores de cálculo inexcusables.

El riesgo es que Chile normalice que cada cambio de Gobierno abra una causa política contra el equipo económico anterior, que el Informe de Finanzas Públicas deje de ser una herramienta técnica y pase a ser munición, y que la regla fiscal –uno de los pocos pilares de consenso que le quedan al país– entre al barro de la revancha política.

El nuevo decreto de política fiscal presentado por Quiroz esta semana le dio más espesor a la controversia. Hacienda sinceró que el Gobierno no llegará al equilibrio estructural prometido para 2030. En vez de eso, fijó una meta de déficit estructural de 1,5% del PIB hacia el final de la administración.

La trayectoria oficial ahora es gradual: -2,6% del PIB este año, -1,8% en 2027, -1,7% en 2028, -1,6% en 2029 y -1,5% en 2030. Es una corrección relevante frente a la meta previa de converger a balance estructural cero hacia 2029.

Quiroz defendió el giro con un argumento simple: el punto de partida era peor de lo informado. Según Hacienda, había ingresos sobreestimados, gastos no reconocidos y compromisos presupuestarios que obligaron incluso a pedir al Congreso una autorización adicional de endeudamiento por US$ 6.200 millones.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) también ha advertido que Chile enfrenta déficits persistentes, presiones de gasto y una deuda que se acerca peligrosamente al límite prudente de 45% del PIB. Además, Hacienda incorporó una recomendación metodológica del CFA para ajustar el cálculo del componente cíclico y reconocer mejor el efecto de los mayores precios del cobre.

Ese cambio no es menor: permite que la estimación del déficit estructural de partida baje desde 3,7% a 2,6% del PIB. En otras palabras, la misma discusión técnica que hoy se usa para acusar a Grau, también muestra que las cifras fiscales dependen de metodologías, supuestos y criterios que pueden cambiar legítimamente entre informes y administraciones.

Ahí aparece el efecto búmeran. Diputadas del Frente Amplio, como Gael Yeomans, ya lo han puesto sobre la mesa: si una discrepancia metodológica con el CFA o con la administración siguiente puede transformarse en una acusación constitucional, entonces el próximo blanco podría ser el propio Quiroz. Bastaría con que sus proyecciones no se cumplan, que el déficit sea mayor al previsto o que la deuda supere lo prometido.

Ese es el precedente peligroso. La acusación constitucional fue pensada como una herramienta excepcional, no como una auditoría política de planillas fiscales.

Por eso la preocupación por la AC contra Grau no ha venido solo desde su sector. Exministros de Hacienda de distintas sensibilidades –entre ellos, Manuel Marfán, Nicolás Eyzaguirre, Andrés Velasco, Rodrigo Valdés y Mario Marcel– han advertido que judicializar diferencias técnicas daña la institucionalidad económica. Su argumento es que las correcciones entre gobiernos son parte normal de la administración fiscal, no necesariamente una infracción constitucional.

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CIRUGÍA MAYOR PARA CODELCO Y ENTRADA DE PRIVADOS

El informe de Cesco que el Gobierno usaría como herramienta para abrir discusión para que privados entren a Codelco. La influyente consultora minera propone cirugía mayor para la empresa: convertirla en un holding estatal minero.

La idea es que Codelco deje de operar como una gran corporación con divisiones internas y pase a funcionar como una sociedad matriz, 100% estatal, de la cual cuelguen filiales por operación, zona geográfica, función o línea de negocio.

La propuesta tiene cuatro ejes. Primero, convertir la minera estatal en holding, con filiales más especializadas y mayor accountability. Segundo, reforzar la idea de que Codelco debe ser una empresa del Estado y no del Gobierno de turno, blindando la estrategia de los ciclos políticos. Tercero, revisar a fondo los proyectos estructurales para ver si conviene reformularlos, reducirlos o secuenciarlos de otra manera.

Y cuarto, abrir más espacio a joint ventures, asociaciones con privados y fórmulas de financiamiento para proyectos específicos, incluso con aperturas parciales al mercado de capitales. Este último eje es el que algunos creen que usará La Moneda para abrir las puertas a una participación de privados.

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EL NIÑO ENTRA EN EL RADAR DEL BANCO CENTRAL

El Niño entra al radar del Banco Central: un shock climático que puede pegar en precios, actividad y energía. El blog de tres economistas del banco, titulado “El fenómeno de El Niño y sus posibles impactos económicos en Chile”, no es política oficial del BC, pero en el mercado ven que el análisis que hace sobre los impactos más probables en actividad e inflación del fenómeno climático es posible es que integre la parte referida a los riesgos en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio, que se publica la próxima semana, un día después de la RPM del 16 de junio.

El blog funciona como una señal de que el instituto emisor ya está mirando El Niño como un shock climático con capacidad de afectar precios relativos, costos eléctricos y actividad sectorial.

El documento advierte que las proyecciones climáticas disponibles hasta mayo apuntan a una probabilidad superior al 80% de ocurrencia de El Niño desde la segunda parte del año. El riesgo extremo existe, pero es menor: la probabilidad de un episodio muy intenso o “Súper Niño” se ubica en torno al 30% hacia fines de año.

Por qué importa: El Niño podría aparecer como un riesgo relevante para precios de alimentos, generación eléctrica, algunos sectores productivos y actividad regional.

En precios, el riesgo es acotado a nivel del IPC total, pero más visible en componentes sensibles al clima, especialmente frutas y verduras. Ese punto es relevante para la discusión monetaria: no necesariamente cambia la trayectoria de inflación subyacente, pero sí puede introducir ruido en la inflación total y en las expectativas de corto plazo.

El principal canal es el hidrológico, pero con una paradoja: más fenómeno de El Niño no significa necesariamente más agua útil para el sistema eléctrico. El BCCh muestra que las lluvias asociadas al fenómeno se concentran en el norte y centro-norte, mientras que buena parte de la infraestructura hidroeléctrica está en el centro-sur. Por eso, incluso eventos intensos no se traducen automáticamente en mayor energía embalsada ni en holgura eléctrica.

En actividad, el análisis encuentra efectos negativos sobre el PIB total, explicados sobre todo por el componente no minero. Los sectores más expuestos son industria, pesca y agricultura, aunque en agricultura el impacto inicial puede ser mixto o incluso favorable si mejoran las condiciones hídricas.

Lectura IPoM. En el mercado estiman que lo más probable es que el Central lo incorpore como un factor de riesgo, no como un giro central del escenario. La razón es que la intensidad, persistencia y distribución geográfica del fenómeno siguen siendo inciertas.

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SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Landerretche y Micco pasan a segunda vuelta en la carrera para ser el próximo decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile. Fue una primera ronda peleada y el que quedó fuera para suceder a José De Gregorio fue Dante Contreras. Landerretche obtuvo el 35,6%, Micco 34,6% y Contreras 29,7%. La plata dura pone las fichas en el expresidente de Codelco, pero Micco tendría el apoyo de los académicos que en la primera vuelta apoyaron a Contreras. La segunda vuelta es el 24 de junio.

Como les contamos hace una semana, no es solo una elección universitaria. La FEN es una de las escuelas de economía más influyentes del país y ha sido cantera de ministros, subsecretarios, reguladores, economistas de mercado y técnicos clave del Estado.

La elección escondió rencillas personales y celos académicos de tres economistas emblemáticos de la centroizquierda. No es secreto que el preferido de De Gregorio es Micco, exsubsecretario de Hacienda de Bachelet II y considerado un economista destacado, con lazos transversales con la academia, la política y el mundo privado. Le juega en contra que los estudiantes lo evalúan como “muy inteligente, pero disperso y desordenado”.

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– Buenas noticias para Argentina: S&P elevó el rating soberano desde CCC+ a B-, sumándose la decisión que Fitch tomó en mayo, cuando también elevó la calificación del país a B-. Los analistas dicen que, con la mejora en la nota, la Argentina deja atrás una categoría asociada a un riesgo elevado de default.

Al igual que Fitch, S&P destacó el ajuste fiscal, la acumulación de reservas y la mayor capacidad del Gobierno para refinanciar vencimientos. La nota B- es aún considerada de alto riesgo/especulativa. A modo de referencia, Chile tiene nota AA-, la más alta de la región y al nivel de economías del sur de Europa y China.

La reacción del mercado. Se estima una nueva baja en el riesgo país y deja a la Argentina cada vez más cerca de poder volver a los mercados internacionales para refinanciar su deuda.

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– NotCo se achica en el barrio: vende Argentina y Uruguay a gigante alimentario argentino Molinos Río de la Plata. El monto no se sabe y el cierre definitivo quedó sujeto a las condiciones habituales de este tipo de transacciones, según el Diario Financiero.

La operación es parte de la revolución que está implementando Matías Muchnick, el CEO y uno de los tres fundadores el unicornio chileno. No es una salida menor. Argentina era una de las operaciones relevantes de NotCo y, de acuerdo con el DF, estaría en punto de equilibrio.

Pero también muestra el cambio de ciclo para las foodtech: el entusiasmo global por los alimentos plant-based ya no es el de 2020-2021 y varias startups del sector han tenido que ajustar expectativas, costos y modelos de crecimiento.

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– El bolsillo sigue apretado: 54% en Santiago casi no logra ahorrar. La foto del ahorro volvió a empeorar. Según el último estudio de Corpa, realizado entre marzo y abril de 2026, más de la mitad de las personas en la Región Metropolitana dice que no logra ahorrar o que guarda menos del 10% de sus ingresos mensuales. Es seis puntos más que en la medición anterior y el peor registro desde septiembre-octubre de 2024.

El dato confirma algo que se siente en la billetera antes que en las planillas Excel. La inflación bajó de intensidad, pero sigue mordiendo: en mayo el IPC subió 0,2%, acumuló 2,8% en el año y 3,9% en doce meses; y en abril había pegado un salto de 1,3%. A eso se suma un mercado laboral más duro. Cabe recordar que casi el 40% de la población vive en la Región Metropolitana.

El deterioro es transversal. En ABC1 y C2, un 54% declara que no puede ahorrar o que ahorra menos del 10%; en C3D la cifra llega a 55%. Las mujeres siguen más presionadas: 58% está en esa situación. Pero el golpe más fuerte llegó por el lado de los hombres, donde el indicador saltó de 44% a 52% en solo dos meses.

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– Banco de Chile se une al Grupo Penta y se sube al negocio de los autos usados. El banco del Grupo Luksic firmó una alianza con Linze, la plataforma digital de compra y venta de autos usados ligada a Penta Financiero. La idea es que quienes compren un vehículo entre particulares a través de Linze puedan pedir directamente un crédito automotriz del banco dentro de la misma plataforma.

Por qué es relevante. El banco entra a competir en un espacio donde históricamente han pesado mucho las automotoras, financieras especializadas y créditos de consumo. El mercado de autos usados mueve alto volumen, pero sigue teniendo fricciones: confianza entre comprador y vendedor, revisión del vehículo, transferencia, pago seguro y financiamiento. Linze vende justamente esa promesa: hacer la compraventa más rápida, segura y 100% digital.

La alianza también muestra cómo la banca está buscando meterse más arriba en el viaje del cliente. En la industria explican que el banco busca no solo prestar plata cuando el comprador ya decidió, sino estar dentro del marketplace donde se busca, se elige, se financia y se cierra la operación.

En la práctica, Banco de Chile suma un nuevo canal digital para colocar crédito automotriz y Linze gana músculo financiero para hacer más fluida la compra entre particulares.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.