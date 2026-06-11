Matamoros y dichos de Quiroz sobre “endeudarse” con carreras “con menos futuro”: rompe “paz social”

Las recientes declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto de que los estudiantes deben evaluar con cautela el endeudamiento para cursar carreras con menor proyección laboral continúan generando reacciones. Para el investigador del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Pablo Matamoros, el problema no radica únicamente en el contenido del mensaje, sino también en quién lo emite y en el contexto en que se instala el debate.

El analista planteó que las palabras del secretario de Estado abren una discusión mucho más amplia sobre el rol de la educación y el valor de disciplinas que no necesariamente tienen una rentabilidad económica inmediata. “Cuando él dice que la gente va a tener que ver qué estudia porque tampoco se va a estudiar una carrera que no tiene retorno, entonces uno se pregunta: ¿dónde queda la filosofía?, ¿dónde queda la cultura? ¿Estamos obligados a estudiar solo carreras que den retorno?”, señaló en conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler.

A juicio de Matamoros, existe una diferencia entre impulsar una discusión de largo plazo sobre educación superior y realizar comentarios que pueden ser interpretados como una descalificación a determinadas áreas del conocimiento. “Esto es una discusión política. Tenemos que ver qué pasa con la educación pública, con las carreras universitarias, con la duración de los programas, con la inteligencia artificial. Es una discusión maravillosa que está cambiando el mundo, pero decirlo al paso no sé si aporta al debate público”, sostuvo.

El investigador también cuestionó la creciente presencia del ministro Quiroz en debates que exceden el ámbito estrictamente económico. Según explicó, existe un rediseño político y comunicacional dentro del Gobierno que ha fortalecido el protagonismo del titular de Hacienda, aunque considera que algunas intervenciones terminan generando efectos contraproducentes.

“Yo creo que hay que tener sutileza. ¿Por qué el ministro Quiroz opina sobre esto? Por algo hay un rediseño político, un rediseño comunicacional, pero no tiene mucho sentido. Esto es como provocar un poco a la población”, afirmó.

En esa línea, advirtió que declaraciones de este tipo pueden transformarse en un factor de tensión social. “Los estudiantes todavía no tienen un pretexto para salir a la calle. Este tipo de declaraciones lo único que hacen es romper un poquito la paz social, movilizar a la gente a que salga a la calle”, sostuvo.

Matamoros agregó que, en ocasiones, la prudencia comunicacional resulta tan relevante como las definiciones de política pública. “Yo creo que uno no puede perder una buena oportunidad de quedarse callado a veces. Cuando no hay un plan, cuando no hay un dato o cuando corresponde que hable otro ministerio, quizás no aporta intervenir”, indicó.

El analista vinculó además esta controversia con las críticas surgidas por los embargos a cuentas bancarias de deudores morosos del Crédito con Aval del Estado. Si bien evitó emitir un juicio sobre cada caso particular, reconoció que existe una percepción de distancia entre las decisiones económicas y la realidad cotidiana de muchas personas.

“Cuando veo a la gente en redes sociales diciendo que le sacaron la plata de la cuenta, no soy capaz de emitir un juicio. Digo: sí, se comprometió a pagar, pero también es una persona que vive con su cuenta en cero”, comentó.

Por ello, concluyó que la figura del ministro aparece ante parte de la ciudadanía como una autoridad con gran poder de decisión, pero con dificultades para conectar con las preocupaciones de las personas. “Se ve como una autoridad gigante del ministro de Hacienda, que puede tener razón, pero le falta empatía con la ciudadanía. Ese tipo de declaraciones, en temas que pertenecen a otra área, no sé si aportan al debate público”, afirmó.