Seremis interinos: el primer cuestionamiento del nuevo Ministerio de Seguridad Pública

No es su primer día como secretario de Estado. Viene de encabezar el Ministerio de Justicia y la Subsecretaría del Interior. No obstante, este 1 de abril, Luis Cordero realizó su primer despliegue como titular del recién creado Ministerio de Seguridad Pública.

El anuncio se hizo la semana pasada, junto con la revelación de los nombres de los nuevos subsecretarios de la cartera (Carolina Leitao y Rafael Collado), pero aún faltaba conocer quiénes estarían a cargo de las nuevas Secretarías Regionales Ministeriales (Seremi).

Si bien, el ministro Cordero fue enfático hoy al mencionar que la nueva institucionalidad “no tiene marcha blanca”, ni a nivel central ni en las regiones, la oposición y algunas voces oficialistas cuestionaron precisamente el carácter interino de los nombramientos en todas las regiones.

Y es que hoy se resolvió otro misterio, aunque solo parcialmente. Los 16 seremis asumirán, en primera instancia, de forma interina, a la espera de los nombramientos oficiales del presidente Gabriel Boric. Algunos, incluso, ocuparán un “doble cargo”.

Al mediodía, el ministro Cordero explicó que la modalidad que el Ejecutivo ha garantizado se basa en que la ley que crea la cartera de Seguridad Pública impone requisitos específicos para los nombramientos de los seremis. “El Ejecutivo ha tomado la decisión, con el objeto de garantizar la continuidad de servicio público, las seremis en materia de seguridad pública sean ejercidas por aquellas personas que hoy día tienen conocimiento y han tenido gestión pública en materia de seguridad”.

En ese sentido, dos tipos de perfiles relacionados con las carteras de Interior y Justicia, calzan con el cargo: los coordinadores en materia de seguridad pública y los seremis de esta última cartera.

Según Cordero, la razón es simple: “Así como no existe marcha blanca a nivel nacional, tampoco lo hay a nivel regional. Ya han existido reuniones con los seremis designados en interinato y también con los delegados con ese fin”, mencionó el exsubsecretario en un punto de prensa realizado tras una reunión con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, junto a representantes de las policías (Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones).

“Hoy, el sistema institucional, las policías y el orden publico, tienen que seguir funcionando tal cual”, sentenció Luis Cordero.

Hasta el momento, no hay una justificación más clara para realizar nombramientos interinos que haya dejado satisfechos a los parlamentarios de las comisiones afines a la materia. Fuentes cercanas a la coordinación del ministerio con las regiones indican que las designaciones oficiales se harán dentro de aproximadamente 10 días.

El diputado del Partido Radical —tienda perteneciente a la coalición oficialista— Tomás Lagomarsino (Partido Radical) criticó que la Seremi de Seguridad Pública en la Región de Valparaíso inicie sus funciones bajo la dirigencia interina de la actual seremi de Justicia y Derechos Humanos, Paula Gutiérrez Huenchuleo, fundamentando que ante “temas muy sensibles” como la seguridad, “no estamos para que haya la misma persona asumiendo dos funciones”.

“Sobre todo en el cargo de Seguridad Pública, de una persona con experiencia, que no venga a aprender sobre seguridad pública, sino que vaya al grano a tomar las decisiones que corresponden para enfrentar esta materia”, sentenció el parlamentario radical.

Las críticas a la designación en la Región de Valparaíso se intensificaron en lado de la oposición. La diputada Camila Flores (RN) se fue en contra de Gutiérrez por su rol en el pasado megaincendio. “Tener a esta persona como encargada, más allá de que sea interina, una persona que mostró total negligencia en las primeras horas del mega incendio de Viña, Quilpué, Villa Alemana, es una persona que además está querellada precisamente por esta situación, demuestra que este Gobierno no tiene ni un pudor en seguir utilizando a personas que, sin duda alguna, no tienen las capacidades para dirigir un tema tan sensible como es la seguridad”.

A raíz del mencionado nombramiento, el diputado Hotuiti Teao (Ind-Evopoli) pidió que la “improvisada” implementación del Ministerio de Seguridad Pública se aborde en comisiones de Seguridad y Gobierno Interior, precisamente tras conocerse que la seremi de Justicia asumirá el mando interino.

En esa misma línea, el jefe de la Bancada de Diputados de la UDI, Henry Leal, junto a los integrantes de la comisión de Educación de la Cámara Baja, Sergio Bobadilla y Eduardo Cornejo, anunciaron que solicitarán que el nuevo ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, sea citado la próxima semana -con carácter de urgencia- a la comisión de Seguridad Ciudadana “a raíz de los graves casos de delincuencia y violencia en que se han visto involucrados tres jóvenes estudiantes durante las últimas 24 horas en el país”.

¿Quienes son los 16 seremis?

Arica: Ana Vargas Valenzuela, actual Seremi de Justicia y Derechos Humanos. Tarapacá: Ana María Peralta Cáceres, ex coordinadora regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Antofagasta: Ignacio Rivera Muñoz, actual coordinador regional de Prevención del Delito. Atacama: Lorna Bown Valenzuela, coordinador regional de Prevención del Delito. Coquimbo: María José Rojas Erbetta, actual seremi de Justicia. Valparaíso: Paula Gutiérrez Huenchuleo, actual Seremi de Justicia y Derechos Humanos. Metropolitana: Jaime Fuentes, actual seremi de Justicia. O’Higgins: Rodolfo Núñez Bustamante, ex coordinador regional de Prevención del Delito. Maule: María José Gómez Castillo, ex coordinadora regional de Seguridad Pública. Ñuble: Jorge Muñoz Álvarez, coordinador regional de seguridad pública. Biobío: Carlos Uslar Venegas, Actual Seremi de Justicia y Derechos Humanos. La Araucanía: Verónica López-Videla, actual seremi de Gobierno. Los Ríos: Cristhian Karl Winter, actual coordinador regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Los Lagos: Patricia Rada Salazar, ex coordinadora regional de Prevención del Delito. Aysén: Ruth Vallejos Cuitiño, coordinadora de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. Magallanes: Carla Barrientos, ex coordinadora de seguridad pública.

“Estas autoridades serán responsables de coordinar a las policías a nivel local, rol que anteriormente recaía en los delegados presidenciales. Además, se crearán departamentos provinciales de Seguridad Pública, que operarán de forma flexible según las características geográficas y de conectividad de cada zona”, detallan desde el ministerio de Seguridad Pública.

Agregan que “los futuros seremis deberán contar con al menos tres años de experiencia profesional en áreas vinculadas a la seguridad o prevención del delito, o bien seis años de experiencia profesional general, asegurando así una dirección técnica y especializada en los territorios. Este nuevo modelo de gestión en seguridad pública se caracteriza por su enfoque integral, preventivo y basado en evidencia, con políticas sostenidas y mecanismos claros de rendición de cuentas. El objetivo es avanzar hacia una seguridad más eficaz, estructurada y que no dependa de la contingencia, fortaleciendo la capacidad del Estado para proteger a las personas y enfrentar los desafíos del siglo XXI”.

Además, quede acuerdo al Artículo 23 de la ley que crea el Ministerio, a los secretarios regionales ministeriales de Seguridad Pública les corresponderá:

Resguardar, mantener y promover la seguridad pública y el orden público en la región, y generar las condiciones necesarias para su restablecimiento. Para el ejercicio de esta función, coordinará instancias estratégicas con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y los demás organismos con competencia en materias de seguridad pública y prevención del delito.

Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su competencia, en conformidad con la ley.

En el ejercicio de esta atribución, deberá requerir el auxilio de la fuerza pública en los casos en que así lo instruya el Delegado Presidencial Regional”.

El diputado Jaime Naranjo (exmilitante del PS) planteó que, indudablemente, este ministerio, como su nombre indica, va a ser evaluado por los niveles de seguridad que sienta la ciudadanía en el país. “Si los niveles de inseguridad se mantienen, obviamente que su evaluación va a ser negativa”, dijo. Por tanto, añadió, “los desafíos que va a tener, van a ser principalmente en que su tarea es coordinarse con las policías y con los organismos de seguridad para poder bajar las cifras delictuales de nuestro país, en términos de homicidio, de portonazos, de delincuencia que hoy día opera en nuestra patria”.