Ley Miscelánea entra en tierra derecha: Senado fija despacho definitivo para el 15 de julio

La cuenta regresiva ya comenzó para la Ley Miscelánea, también conocida como megarreforma o —según el Gobierno— Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social. Los comités del Senado sellaron este martes el cronograma que llevará a la iniciativa a su votación final en la Sala, fijando como meta el próximo miércoles 15 de julio para su despacho, una vez concluida la revisión en las comisiones especializadas.

Luego de que el Senado aprobara en general el proyecto el pasado 24 de junio, la discusión entró en su fase más compleja: el análisis en particular, artículo por artículo. El primer filtro comenzó este martes en la Comisión de Medio Ambiente, continuará el jueves en Trabajo y culminará el próximo martes en Hacienda, última escala antes del debate definitivo en el hemiciclo.

El nuevo calendario fue posible tras el acuerdo alcanzado el viernes en la mesa política convocada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), instancia en la que oficialismo y oposición resolvieron ampliar los plazos para presentar indicaciones con el objetivo de destrabar las negociaciones sobre los puntos más sensibles del proyecto. La propuesta fue posteriormente ratificada por unanimidad por los comités.

Con ese ajuste, las indicaciones para Medio Ambiente cerraron el lunes a las 20:00 horas; las correspondientes a la Comisión de Trabajo podrán ingresarse hasta el mediodía del miércoles 8 de julio; mientras que las de Hacienda vencerán a las 20:00 horas del jueves 9 de julio.

La primera comisión ya enfrenta una carga significativa: 207 indicaciones presentadas tanto por el Ejecutivo como por senadores del oficialismo y la oposición, las que deberán resolverse antes de que el proyecto continúe su recorrido legislativo.

Así, la iniciativa entra en su semana más decisiva. Si el cronograma se cumple sin nuevos contratiempos, el Senado resolverá el próximo 15 de julio el futuro del proyecto más relevante de la agenda legislativa del Gobierno.