Biblioteca genética de mamíferos: la conservación del futuro

¡Hola! Esta semana, mientras el Mundial entra en su etapa decisiva y el Congreso vive jornadas clave con la discusión en el Senado de los artículos medioambientales de la megareforma impulsada por el gobierno de José Antonio Kast, en Juego Limpio exploramos cómo la ciencia y la innovación están ofreciendo nuevas herramientas para enfrentar la crisis climática.

Al mismo tiempo, la evidencia vuelve a demostrar que las decisiones ambientales tienen consecuencias directas sobre la biodiversidad, la salud y la producción de alimentos. Estos son los temas destacados:

Una biblioteca genética para salvar especies. Valparaíso contará con el primer criobanco de mamíferos nativos del país, una infraestructura que preservará células vivas para futuras investigaciones y programas de conservación.

La Patagonia que protege su propio mar. La comunidad de Raúl Marín Balmaceda actualizó el plan de manejo del área protegida Pitipalena-Añihué, consolidando un modelo pionero de conservación impulsado desde el territorio.

Contaminación y salud: el costo de postergar las normas. Un análisis advierte que mantener estándares menos exigentes para el MP2,5 podría retrasar las medidas de protección y aumentar los riesgos sanitarios durante el invierno.

El rival invisible del Mundial. El calor extremo, intensificado por el cambio climático, comienza a desafiar la organización de los grandes eventos deportivos y pone en riesgo tanto a jugadores como a millones de aficionados.

En Futuro en Marcha te contamos que Chile será sede de la formación de una nueva generación de líderes climáticos. El exvicepresidente estadounidense Al Gore encabezará en Santiago uno de los mayores entrenamientos del mundo para preparar agentes de acción climática. Además, te presentamos una startup chilena que desarrolla una tecnología capaz de reducir el uso de agua, mejorar los suelos y capturar carbono al mismo tiempo.

Finalmente, revisamos un descubrimiento revelador: investigaciones del médico japonés Qing Li muestran que caminar entre árboles fortalece el sistema inmunológico, reduce el estrés y aporta beneficios para la salud que la ciencia sigue descubriendo

¡Listo! Hecho el resumen, ahora vamos a lo nuestro. Aseguren sus cinturones, que Juego Limpio parte en 4, 3, 2, 1… ¡Arrancamos

Antes de comenzar,quiero invitarte a que compartas Juego Limpio, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te Inscribas gratis, para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos del tema climático.

1

Valparaíso crea el primer criobanco: una biblioteca genética de sus mamíferos nativos

En un laboratorio de la Universidad de Chile, una pequeña muestra de piel obtenida de un zorro rescatado podría convertirse en una pieza clave para la conservación de la biodiversidad chilena durante las próximas décadas.

Con ese objetivo, un equipo de investigadores impulsa la creación del primer criobanco dedicado a preservar el material genético de mamíferos nativos de la Región de Valparaíso, una iniciativa que apuesta por una herramienta poco conocida, pero cada vez más relevante en la biología de la conservación: almacenar células vivas a temperaturas ultrabajas para que puedan ser utilizadas en futuras investigaciones e incluso en programasde reproducción asistida.

La propuesta surge en un contexto de creciente presión sobre la fauna de la zona central. La expansión urbana, la fragmentación del hábitat, los incendios forestales y el cambio climático han reducido y aislado las poblaciones de numerosas especies silvestres, disminuyendo también su diversidad genética.

Esa pérdida no solo amenaza la supervivencia de animales como el zorro chilla o el quique, sino que reduce su capacidad para adaptarse a enfermedades y a nuevas condiciones ambientales. El criobanco busca justamente resguardar ese patrimonio genético antes de que se pierda de manera irreversible.

La iniciativa, financiada por el concurso FOVI de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), contempla la creación de un repositorio de células y tejidos conservados en nitrógeno líquido a cerca de -196 °C .

. A esa temperatura la actividad biológica prácticamente se detiene, permitiendo mantener las células viables durante décadas .

. Los investigadores obtendrán muestras principalmente de animales que ingresen a centros de rehabilitación de fauna silvestre por atropellos, incendios u otras causas, evitando intervenir poblaciones sanas. Posteriormente, esas células serán cultivadas en laboratorio, caracterizadas y almacenadas bajo estrictos protocolos de criopreservación.

Aunque el objetivo inmediato es construir una colección genética de especies nativas de la Región de Valparaíso, el potencial científico del proyecto es mucho mayor.

Las muestras podrán utilizarse para estudios de genética poblacional, salud de la fauna silvestre y evolución, además de servir como base para desarrollar técnicas avanzadas de reproducción asistida, como la obtención de gametos o la clonación celular, tecnologías que ya forman parte de las estrategias de conservación de especies amenazadas en distintos países. El proyecto también busca articular una red de colaboración entre universidades, centros de investigación y organizaciones dedicadas a la conservación.

Más que una colección de muestras congeladas, el criobanco representa una especie de “biblioteca genética” de la fauna chilena.

En un escenario donde la crisis climática y la pérdida de biodiversidad avanzan a un ritmo acelerado, preservar hoy el material biológico de especies nativas puede marcar la diferencia para su recuperación futura.

La apuesta de los investigadores es que esta infraestructura se transforme en un modelo para otras regiones del país y contribuya a incorporar la biotecnología como un aliado de la conservación, complementando —y nunca reemplazando— la protección de los ecosistemas donde estas especies viven.

2

Pitipalena-Añihué: la Patagonia que aprendió a cuidar su mar

En un rincón remoto de la Región de Aysén, donde los bosques templados se funden con fiordos, estuarios e islas de la Patagonia norte, la comunidad de Raúl Marín Balmaceda acaba de dar un nuevo paso para proteger uno de los ecosistemas marino-costeros más valiosos del país.

Tras meses de trabajo colaborativo, concluyó la elaboración de la propuesta de actualización del Plan de Manejo del Área de Conservación de Múltiples Usos (ACMU) Pitipalena-Añihué,el instrumento que orientará su gestión durante los próximos cinco años y que aspira a convertirse en el primero de su tipo bajo la nueva institucionalidad del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

El ACMU Pitipalena-Añihué destaca no solo por su extraordinaria riqueza natural, sino también por su historia. Creada oficialmente en 2014, fue la primera área marina protegida de Chile impulsada desde la propia comunidad, luego de más de una década de trabajo de pescadores artesanales, vecinos y organizaciones locales que buscaron compatibilizar la conservación de los ecosistemas con el desarrollo sustentable del territorio.

Ese modelo pionero de gobernanza participativa transformó a esta área protegida en un referente nacional para la gestión colaborativa de la biodiversidad.

El paisaje ayuda a entender por qué. El área abarca cerca de 24 mil hectáreas de fiordos, canales, bosques siempreverdes y desembocaduras de ríos donde convergen ecosistemas de agua dulce y marina. Bajo sus aguas prosperan bosques de macroalgas, corales de aguas frías y especies de importancia ecológica y económica, mientras que en sus costas habitan aves, mamíferos marinos y una comunidad que históricamente ha dependido de la pesca artesanal.

La combinación de aislamiento geográfico y baja intervención humana ha permitido conservar uno de los ambientes costeros mejor preservados de la Patagonia chilena.

La actualización del plan de manejo busca fortalecer precisamente esa convivencia entre naturaleza y actividad humana. La propuesta incorpora ocho estrategias para enfrentar amenazas a la biodiversidad, reforzar el monitoreo y la vigilancia, mejorar el financiamiento, perfeccionar la comunicación y consolidar una gobernanza más inclusiva, donde la comunidad siga teniendo un papel central en la toma de decisiones.

El proceso contó con la participación de vecinos, servicios públicos, científicos, organizaciones ambientales y actores productivos, reafirmando el enfoque colaborativo que ha caracterizado al área desde su origen.

Mientras el documento avanza hacia su validación institucional, Pitipalena-Añihué vuelve a ofrecer una lección para la conservación en Chile: proteger la biodiversidad no depende únicamente de decretos o financiamiento, sino también de la capacidad de las comunidades para convertirse en guardianas de su propio territorio.

En tiempos de crisis climática este rincón de la Patagonia demuestra que la conservación puede construirse desde abajo, con conocimiento local, participación y una visión compartida de largo plazo.

3

Experto advierte que retiro de decretos de calidad del aire empeoró contaminación atmosférica

En las últimas semanas en distintos puntos del país cuesta más respirar debido a la contaminación atmosférica, que volvió a instalarse con fuerza este invierno en Chile.

Santiago, por ejemplo, acumula más episodios críticos que en años anteriores y varias ciudades del centro-sur, c omo Temuco, Osorno, Chillán, Los Ángeles y Coyhaique, continúan registrando altos niveles de material particulado fino (MP2,5), impulsados por el uso de leña para calefacción, la escasa ventilación y las condiciones propias de la temporada.

impulsados por el uso de leña para calefacción, la escasa ventilación y las condiciones propias de la temporada. En la capital, incluso, durante algunos días de junio figuró entre las ciudades con peor calidad del aire del mundo,mientras las autoridades debían decretar alertas y preemergencias ambientales para intentar reducir la exposición de la población.

En este contexto, el ingeniero civil electrónico, magíster en Gestión Sustentable de Recursos y exnegociador climático internacional de Chile, Felipe Díaz, analizó para Juego Limpio la evolución de la calidad del aire durante los primeros cien días del actual gobierno.

A su juicio, el aumento de los episodios críticos no responde únicamente a las condiciones meteorológicas propias del invierno. Plantea que la decisión adoptada el 12 de marzo de retirar de Contraloría la actualización de la norma de calidad del aire para MP2,5 dejó vigente el estándar de 2011 , pese a que un proceso técnico desarrollado durante cuatro años había concluido que era necesario endurecer los umbrales para proteger mejor la salud de la población.

, pese a que un Según explica, ello implica que jornadas que bajo la nueva regulación habrían sido clasificadas como preemergencias o incluso emergencias ambientales hoy continúan siendo catalogadas bajo categorías menos restrictivas, retrasando la aplicación de medidas como restricciones vehiculares, limitaciones al uso de leña y controles sobre fuentes industriales.

El análisis también incorpora el escenario sanitario. El material particulado fino, considerado el contaminante atmosférico más dañino para la salud, puede penetrar profundamente en los pulmones y el torrente sanguíneo, aumentando el riesgo de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y muerte prematura.

Díaz destaca que, de acuerdo con el último informe del Instituto de Salud Pública, correspondiente a la semana epidemiológica 25 de 2026, la positividad de virus respiratorios alcanzó el 51,4%, en un contexto en que la Influenza A continúa siendo el virus predominante y la Influenza B presenta un comportamiento inusual que llevó al Ministerio de Salud a emitir una alerta epidemiológica.

Si bien reconoce que la circulación viral depende de múltiples factores, sostiene que existe amplia evidencia científica que demuestra que la exposición a altos niveles de MP2,5 deteriora las defensas naturales del sistema respiratorio y favorece un aumento posterior de infecciones y hospitalizaciones.

En ese contexto, advierte que los episodios de contaminación registrados a fines de mayo coinciden con la ventana temporal previa al incremento de casos observado durante junio.

La situación vuelve a poner sobre la mesa uno de los principales desafíos ambientales y de salud pública del país. Si bien Chile ha reducido de manera importante sus niveles de contaminación atmosférica durante las últimas décadas gracias a los planes de descontaminación, los episodios críticos continúan afectando cada invierno a millones de personas.

Para Díaz, la discusión no debe centrarse únicamente en el número de alertas ambientales decretadas, sino también en la capacidad del Estado para prevenir oportunamente los riesgos sanitarios mediante normas actualizadas y una fiscalización efectiva.

En ese sentido, también advierte que la reducción de recursos destinados a la Superintendencia del Medio Ambiente podría limitar la capacidad de controlar el cumplimiento de las medidas de descontaminación.

En un escenario marcado por el cambio climático y por condiciones cada vez más favorables al estancamiento atmosférico, sostiene que fortalecer las políticas de calidad del aire seguirá siendo una herramienta clave para proteger la salud de la población.

4

El Mundial del calor extremo

Mientras el Mundial está en plena fase de eliminatorias, otro factor comienza a pesar tanto como los resultados: el calor extremo.

Un nuevo análisis de Climate Central advierte que la ola de calor que se expande por la costa este de EEUU y Canadá es, en su punto máximo, al menos cinco veces más probable por efecto del cambio climático.

La alerta abre una pregunta difícil de ignorar para el fútbol moderno: qué tan preparado está un espectáculo global y masivo para proteger no solo a los jugadores, sino también a cientos de miles de hinchas expuestos durante horas al sol, las filas, los traslados y las zonas de celebración.

El problema no se distribuye de manera pareja. Los equipos que han estado jugando en sedes sin aire acondicionado —como el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, Miami, Filadelfia y Toronto— están enfrentando condiciones mucho más exigentes que aquellos que compiten en recintos climatizados como Houston, Dallas o Atlanta.

Esa diferencia puede traducirse en una carga física desigual y afectar el rendimiento de quienes avancen a las rondas siguientes. Según los datos citados, una cuarta parte de los partidos del Mundial 2026 podría disputarse bajo condiciones de calor peligrosas, con encuentros clave —incluida la final en Nueva York/Nueva Jersey— en riesgo de superar umbrales críticos.

Pero la mayor vulnerabilidad está fuera de la cancha. Aunque algunos estadios pueden proteger a los jugadores, esa climatización no alcanza a los aficionados que caminan hacia los recintos, esperan bajo el sol o se reúnen antes y después de los partidos.

En Houston, más de cien hinchas ya fueron atendidos por enfermedades asociadas al calor durante la fase de grupos; en Miami se registraron episodios similares, mientras que fan zones en Toronto y Atlanta debieron ser interrumpidas o canceladas. Como advierte el experto Luke Parsons, el riesgo “no termina en las puertas del estadio”: bajo sol directo, el calor puede pasar de incómodo a peligroso.

La evidencia científica refuerza esa preocupación. World Weather Attribution sostiene que estos niveles de calor húmedo habrían sido prácticamente imposibles en un clima sin el uso masivo de combustibles fósiles, mientras que la climatóloga Fredi Otto plantea que hoy toda ola de calor es más intensa y probable por el cambio climático.

El Mundial 2026, entonces, deja una lección que va más allá del fútbol: en un planeta más caliente, organizar grandes eventos deportivos exige repensar horarios, sedes, infraestructura, hidratación, sombra y seguridad. Porque el rival más difícil para los hinchas ya no siempre está en la cancha

5

Futuro verde en marcha

Al Gore trae a Chile su mayor entrenamiento para formar nuevos líderes climáticos

Santiago será sede entre el 9 y el 11 de julio del 63° Entrenamiento del Climate Reality Leadership Corps, organizado por The Climate Reality Project, la organización fundada por el exvicepresidente de Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz, Al Gore. El encuentro reunirá a activistas, científicos, autoridades, emprendedores y líderes comunitarios de América Latina para fortalecer capacidades en acción climática, transición energética, adaptación y comunicación, consolidando a Chile como un referente regional en políticas climáticas y formación de nuevos liderazgos frente a la crisis ambiental.

Microalgas: la apuesta chilena para una agricultura más resiliente

En un escenario marcado por la escasez hídrica, la degradación de los suelos y los efectos del cambio climático, las microalgas emergen como una alternativa para avanzar hacia una agricultura más sostenible. Desde Coquimbo, la startup Tachi desarrolló una tecnología basada en microalgas vivas de agua dulce aplicadas mediante fertirriego, que ya se utiliza en más de 400 hectáreas entre Antofagasta y Biobío. Los resultados obtenidos en cultivos como uva de mesa, mandarinos y arándanos muestran un potencial para mejorar el vigor de las plantas, optimizar el uso del agua y fortalecer la salud del suelo. Además de sus aplicaciones agrícolas, estos microorganismos capturan CO₂, lo que abre nuevas oportunidades para integrar producción de alimentos y mitigación del cambio climático. Aunque aún se requieren más estudios, este tipo de bioinsumos forma parte de una tendencia global orientada a reducir la dependencia de insumos convencionales y aumentar la resiliencia de los sistemas agrícolas.

Inmunólogo japonés descubre que árboles liberan químicos que disminuyen el estrés

Respirar aire de bosque podría aportar beneficios que van más allá del bienestar emocional. Durante casi dos décadas, el médico japonés Qing Li ha estudiado los efectos de los llamados “baños de bosque” y ha demostrado que los fitoncidas —compuestos que liberan los árboles para protegerse de insectos y enfermedades— estimulan la actividad de las células asesinas naturales (NK), fundamentales en la defensa contra virus y células tumorales. Estudios controlados muestran que pasar dos días en un bosque puede aumentar cerca de un 50% la actividad de estas células durante varias semanas, además de reducir el cortisol, disminuir la presión arterial y favorecer un estado de relajación. Los especialistas advierten que estos beneficios se potencian cuando la experiencia se realiza con atención plena, sin distracciones como el teléfono móvil.

Muchas gracias por llegar hasta el final de Juego Limpio. No olviden compartir este boletín para sumar más inscritos y así hacer crecer nuestra comunidad comprometida a JUGAR LIMPIO. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a juegolimpio@elmostrador.cl.