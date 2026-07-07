Escala ofensiva contra Steinert: oposición activa comisión investigadora y mantiene AC en suspenso

La oposición dio este martes el primer paso formal de su ofensiva contra la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, al anunciar la creación de una Comisión Especial Investigadora (CEI) en la Cámara de Diputados, luego de que la Contraloría concluyera que la exautoridad actuó fuera de sus atribuciones legales al solicitar información reservada a la PDI sobre una investigación en la que había intervenido previamente como fiscal.

La instancia buscará establecer las responsabilidades políticas y administrativas derivadas del episodio, esclarecer el rol que desempeñaron otras autoridades del Ejecutivo y determinar si existieron incumplimientos que ameriten nuevas acciones de fiscalización. Aunque los parlamentarios descartaron, por ahora, impulsar una acusación constitucional, advirtieron que esa alternativa sigue sobre la mesa y dependerá de los antecedentes que surjan durante la investigación.

“Qué sabía el Presidente, qué sabía el Segundo Piso y qué hizo el ministro del Interior”

La diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Seguridad, Tatiana Urrutia, sostuvo que el Gobierno deberá responder “todas las preguntas que en su momento se negó a contestar” y recalcó que el caso trasciende la disputa política. “Estamos frente a un hecho grave. La ministra encargada de la Seguridad Pública se inmiscuyó en una investigación vinculada al crimen organizado”, afirmó.

En la misma línea, el diputado independiente-PPD Jaime Araya defendió la decisión de partir con una comisión investigadora antes que con un libelo acusatorio. Según explicó, el objetivo es evitar un uso político de la acusación constitucional y determinar primero “qué sabía el Presidente, qué sabía el Segundo Piso y qué hizo el ministro del Interior” frente a una actuación que, según el dictamen del órgano contralor, fue ilegal. No obstante, enfatizó que si aparecen nuevos antecedentes “graves y serios”, no descartan recurrir a esa herramienta.

Desde el PS, el diputado Raúl Leiva confirmó que la decisión fue adoptada de manera coordinada por los partidos de oposición y señaló que la CEI deberá revisar las actuaciones del Gobierno y sus eventuales efectos sobre otros organismos del Estado. En tanto, el diputado DC Patricio Pinilla afirmó que la oposición optó por actuar con prudencia, aunque insistió en que la acusación constitucional continúa siendo una posibilidad una vez reunidos más antecedentes.

Las conversaciones para articular esta ofensiva comenzaron la semana pasada, tras una reunión telemática entre los parlamentarios opositores de la Comisión de Seguridad, luego del dictamen emitido por la Contraloría a raíz de un requerimiento presentado por diputados.

Exministra Steinert busca revertir dictamen

El anuncio coincide con la ofensiva jurídica emprendida por la propia Steinert. La exministra solicitó a la contralora Dorothy Pérez reconsiderar el dictamen, argumentando errores de derecho, vulneración de su derecho a defensa y un debilitamiento de las facultades que la ley entrega al Ministerio de Seguridad. Su objetivo es que el organismo deje sin efecto o modifique las conclusiones más severas del pronunciamiento.

Frente a esa presentación, Leiva emplazó al Gobierno a aclarar si comparte el cuestionamiento de Steinert a la Contraloría o si respalda el reproche formulado por el ente fiscalizador. A su juicio, desacreditar el dictamen “no contribuye al fortalecimiento de las instituciones”.

Llamado interno: AC “se vería mal ante los ojos de la ciudadanía”

En diálogo con Radio Infinita, el diputado Raúl Soto (PPD) llamó a la oposición a actuar con cautela y descartó que este sea el momento para impulsar una acusación constitucional contra la exministra Trinidad Steinert. A su juicio, avanzar ahora con un libelo “se vería mal ante los ojos de la ciudadanía” y “no le hace bien a Chile seguir en la confrontación y la polarización”. En esa línea, sostuvo que la prioridad debe ser reunir antecedentes mediante una comisión investigadora, advirtiendo que una acusación en este momento podría interpretarse como una “vendetta política” tras el reciente fracaso de la ofensiva contra el exministro Nicolás Grau.

El actual ministro de Seguridad, Martín Arrau, evitó entrar en la controversia y reafirmó que su cartera respetará los dictámenes de la Contraloría. Además, marcó distancia del actuar de su antecesora al señalar que el ministerio no solicitará antecedentes específicos de investigaciones en curso y que su rol será el de coordinación estratégica. Respecto de la comisión investigadora, afirmó que la fiscalización parlamentaria forma parte de las funciones del Congreso y aseguró que el Ejecutivo colaborará con toda la información que sea requerida.

Cabe mencionar que hace unos días el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, afirmó que el Gobierno respeta el dictamen de la Contraloría que reprochó el actuar de la exministra de Seguridad Trinidad Steinert por incumplir su deber de abstención y señaló que ese pronunciamiento servirá como referencia para actuar con mayor cuidado en el futuro. No obstante, defendió a su antecesora al destacar su gestión y relativizó el episodio al sostener que “todos los ministros, de pronto, podemos cometer algún tipo de error”.