Luis Cordero informa suspensión del Superclásico: “El fútbol chileno no admite ninguna víctima más”

Debido a los incidentes violentos en el Estadio Monumental previo y durante el partido de este jueves entre Colo Colo y Fortaleza, tragedia en la que fallecieron dos personas, el ministerio de Seguridad ordenó la suspensión del siguiente juego, el Superclásico de este domingo entre Colo Colo y la Universidad de Chile.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, ya había advertido la medida en el informe que emitió el Ejecutivo a Carabineros y desde el club tampoco había intención de disputar el duelo, así lo comentó el presidente del Club Social y Deportivo, Edmundo Valladares: “Es el día más triste de la institución, lo aconsejable no es jugar”. Por su parte, los jugadores no siguieron entrenando.

Durante el peritaje en las instalaciones del Estadio Nacional se concluyó que no estaban las condiciones para llevar a cabo el próximo encuentro, según informó La Tercera. La principal razón es que la policía uniformada teme por su integridad luego de lo sucedido, a quienes ya la Garra Blanca han hecho llegar amenazas. El mismo domingo serían los funerales de los hinchas que murieron en medio de una avalancha y la persecución de Carabineros.

El ministro Cordero aseguró que la evaluación de riesgo de las autoridades derivó al Gobierno a considerar adecuado “que el partido del día domingo no se puede realizar. Y en consecuencia, el delegado presidencial de la Región Metropolitana ha sido instruido en el proceso de comunicar a los organizadores del evento que se suspende“. Asimismo, “Carabineros de Chile ha recomendado no autorizar la ejecución de este partido”.

“Pero adicionalmente creo conveniente también tener presente que en una señal de respeto hacia las víctimas y sus familiares, cuyos funerales se realizarán también este día domingo, el Ejecutivo considera que este último aspecto también es una cuestión de consideración que debe tenerse presente. En nuestra opinión el fútbol no admite ninguna víctima más“, sostuvo, frase en la que insistió varias veces.

Consultado sobre el estado de la investigación, el timonel de Seguridad aclaró que es efectivo que “uno de los Carabineros está en condición de imputado. Se tomó declaración en el caso de él. Hay otros dos policías que se encuentran y que prestarán declaración en condición de testigos”.

En cuanto a las responsabilidades de los clubes y organizadores que suspendieron el juego de ayer a últimas instancias, cuando ya en la previa habían resultados fatales, Cordero fue enfático: “Las reglas de responsabilidad legal están muy claras en la ley que regula este tipo de actividades”.

“Yo creo que sobre ese punto no es necesario explicarle a los clubes que tienen que respetar la ley. Y que el Ejecutivo por lo pronto se va a encargar no solo de recordársela, sino que de hacer efectiva la responsabilidad en el ámbito que le corresponde”. Asimismo, agregó que “como sociedad, estamos mandatados, no solo el Estado, no solo los organizadores, sino que también los hinchas, a no seguir generando condiciones de riesgo para que ocurran situaciones como las del día de ayer”.

El ministro resaltó que, en consecuencia, “las barras bravas que utilizan su organización para cometer delitos de modo persistente, obtener financiamiento y actuar con infracción al código penal, van a ser perseguidas como asociaciones ilícitas”.

Consultado por los funerales de los fallecidos, entre ellos un menor de edad, Cordero precisó que “ninguno de los dos funerales cumple con ninguna de las características de un funeral de alto riesgo, para que seamos claros que no es esa la consideración por la cual se ha tomado esta decisión. Sin embargo, es una expresión de respeto”.

Por otro lado, el titular de cartera no desaprovechó el momento para lanzar duras críticas a la reacción de la ANFP tras los hechos: “Lo que no puede pasar son declaraciones como la de la ANFP. Había ocurrido esta tragedia, estaba suspendido un partido y parecía que la responsabilidad estaba en otro lugar”.

Finalmente, cerró reafirmando el compromiso del gobierno: “El fútbol chileno no admite una víctima más. La única manera de salir de este circuito en el que tanto en tanto entra el fútbol chileno es excluyendo a quienes actúan ilícitamente”.