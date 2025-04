El Presidente Gabriel Boric cada vez más solo

La soledad del poder. El último mes, el Presidente Gabriel Boric realizó tres cambios de gabinete. Primero, renunció su ministra del Interior, Carolina Tohá, para lanzar su campaña presidencial; luego, salió la ministra de Defensa, Maya Fernández, por la casa de Allende; y este lunes, renunció la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, para asumir como abanderada del Partido Comunista.

En medio de todo esto, también abandonó La Moneda Miguel Crispi, quien era el jefe del Segundo Piso y parte del círculo más cercano al Mandatario. Faltan dos semanas para la inscripción de las primarias y siete meses para las presidenciales.

Salieron piezas claves. En La Moneda reconocen los costos de tantos cambios en el gabinete. El más relevante es la salida de Carolina Tohá, pieza clave del Gobierno después de la derrota del plebiscito de 2022. “El Presidente consultaba todo con ella”, me explicaron.

En La Moneda reconocen los costos de tantos cambios en el gabinete. El más relevante es la salida de Carolina Tohá, pieza clave del Gobierno después de la derrota del plebiscito de 2022. “El Presidente consultaba todo con ella”, me explicaron. La opción lógica.La llegada a la cartera del Interior del exministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, y el ascenso del exsubsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, al cargo de ministro, fueron movidas lógicas para los últimos meses de Gobierno, pero que dejaron en evidencia el mayor tonelaje de sus antecesoras. Hay varios desafíos para el nuevo equipo político.

Oposición domina el Congreso. Un duro golpe al oficialismo y el aparato político de La Moneda fue esta semana la instalación del diputado José Miguel Castro (RN) en la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados. La idea era que asumiera la diputada del Frente Amplio Camila Rojas, pero no contó con los votos oficialistas de Marisela Santibáñez y Jaime Araya. El nuevo presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), celebró el nombramiento de Castro.

Casa Allende en el Servel. Otra militante del FA perjudicada esta semana fue la candidata a consejera del Servicio Electoral, Antonia Rivas. El martes el Presidente desistió de su postulación y estarían negociando que un socialista mantenga el puesto que deja Alfredo Joignant (PS). Otra consecuencia de la molestia PS con el FA por la destitución de la senadora Isabel Allende.

No habrá grandes cambios. “No hay mucha conducción política”, me dijo un ministro esta semana, destacando la debilidad del equipo político de La Moneda. Y como otro ejemplo de que “estamos jugando con la banca”, me colocó la llegada de Jorge Millaquén (PS) al puesto clave de jefe de Seguimiento de Políticas Públicas en el Segundo Piso, tras la renuncia de Leonardo Moreno. “Son nombramientos de último minuto”, me dicen.

Polémica que podría derivar en acusación constitucional. Otra muestra de debilidad es la crisis generada por quienes en el oficialismo y la oposición piden la salida de Francisca Moya, jefa de la División Jurídico-Legislativa de la Segpres, que tuvo a cargo visar la compra de la casa de Allende. La oposición amenaza con acusación constitucional contra el exjefe de Moya y actual ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

Presidente sin aranceles. Senadores oficialistas me comentaron que les llama la atención la ausencia de La Moneda y del Presidente Boric en la crisis financiera derivada de la guerra comercial detonada por Trump. Un senador me dijo: “Podría haber sido una oportunidad para aparecer como bloque, pero nadie nos ha llamado o comunicado nada al respecto, solo supimos que el tema quedaría radicado en el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y en la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Claudia Sanhueza”.

Sin paz ni entendimiento. Otra cosa inmediata que preocupa en el oficialismo es que la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento debía en estos días presentar una propuesta para enfrentar la demanda de tierras del pueblo mapuche, pero no hay ninguna señal de que eso ocurra próximamente y, lo peor, quien era el secretario ejecutivo de la instancia, Víctor Ramos, renunció hace dos semanas para ser subsecretario del Interior. Esta sería la cuarta postergación en la entrega del documento.

Llegó el “pato cojo”. Ministros de gabinete sabían que comenzaban tiempos complejos por el fenómeno del “pato cojo”, que es habitual en los últimos meses de cualquier Gobierno, pero el escenario ha empeorado con la salida “por goteo” de ministras clave y la debilidad del nuevo equipo político frente a un complejo escenario de disputas al interior del conglomerado oficialista. Las primarias oficialistas aseguran más conflictos para La Moneda.