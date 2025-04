Funcionarios de BBNN no se presentan en comisión investigadora por fallida compra de casa de Allende

Por casi 50 minutos sesionó la Comsión Investigadora por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Pero la tónica estuvo marcada por la ausencia de los funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales. El ministro Francisco Figueroa se había excusado de la instancia por motivos personales. Está pronto a ser padre. Sin embargo, el resto de los convocados no se presentó.

El presidente de la instancia, Andrés Longton (RN) -a solicitud de la diputada Paula Labra (Ind-RN)- enviará los antecedentes a la Contraloría “para que sean sancionados en razón de su inasistencia”. “Los funcionarios citados que participaron en esta operación no tenían ninguna excusa, porque no pueden andar guiados, coachings o dirigidos por otra persona”, argumentó el diputado Longton.

Su ausencia, aseguró, termina “obstruyendo las investigaciones, sobre todo a raíz de las inaceptables declaraciones de la Jefa Jurídica (de la Segpres) que sorprendentemente sigue en funciones, la señora Francisca Moya”. En la misma línea, el parlamentario insistió que “eran determinantes las declaraciones que podían dar los funcionarios citados acá en la comisión investigadora y que lamentablemente terminan retrasando esta investigación”.

La diputada Labra arremetió contra los funcionarios afirmando que “esto no es una citación institucional. Ya no estamos en el jardín infantil y no se necesita la supervisión del ministro que tenía, por supuesto, una excusa muy atendible”. Para la parlamentaria “los funcionarios públicos tenían la responsabilidad y el deber de asistir”.

Labra aseguró que seguirán trabajando “hasta determinar las últimas responsabilidades políticas del escándalo político más grande del último tiempo”.

Respecto de las próximas sesiones, el presidente de la comisión, el diputado Longton, adelantó que la exjefa jurídica de BB.NN que participó en el proceso de la fallida compra de la casa del expresidente Allende, Macarena Díez, “ya confirmó que va a venir. Tenemos que reagendar la fecha porque también tuvo un problema de salud”. Aseguró que “no teniendo la obligación, manifestó su disposición. Lo mismo la exministra Marcela Sandoval, que está invitada y ya confirmó para el próximo día lunes”, el referencia a la próximas semana.

Finalmente, el diputado afirmó que se enviará un cuestionario al Presidente Gabriel Boric, como lo hizo en su momento la comisión Investigadora sobre el exsubsecretario Manuel Monsalve, y que los diputados integrantes tendrán hasta el lunes próximo para enviar sus preguntas.