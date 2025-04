Dichos de Matthei y el Golpe sacan ronchas en la derecha: Kast y Kaiser acusan “ansiedad electoral”

“Era bien inevitable que hubiesen muertos”, dijo la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en relación con el golpe de Estado de 1973, el cual, además, consideró “necesario”, ya que, a su parecer, “nos íbamos derechito a Cuba”.

Sus declaraciones, que se suman a los cuestionamientos emitidos ayer al acuerdo entre Codelco y SQM por el litio, generaron el repudio del Gobierno, del Presidente Gabriel Boric y de sus eventuales contendores de izquierda y centroizquierda. Sin embargo, el mensaje de Matthei también tuvo eco entre sus actuales rivales de derecha, José Antonio Kast, del Partido Republicano, y Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario.

Esto, en el marco de lo que podría ser una estrategia de Matthei para posicionarse dentro del sector y mantenerse en la palestra pública, considerando que podría no competir en primarias de su coalición.

El primero en responder fue José Antonio Kast, quien hizo una publicación en sus redes sociales, remarcando su postura respecto al Golpe. “Nuestra posición sobre lo que ocurrió hace 50 años es muy clara y conocida, y no cambia según las encuestas o la ansiedad electoral”, sentenció. El republicano afirmó que “no vamos a desviarnos del camino ni a perder tiempo en discusiones que no ofrecen soluciones a los problemas que los chilenos tienen hoy”.

Nuestra posición sobre lo que ocurrió hace 50 años es clara y conocida, y no cambia según las encuestas o la ansiedad electoral. Pero no vamos a desviarnos del camino ni a perder tiempo en discusiones que no ofrecen soluciones a los problemas que los chilenos tienen hoy. pic.twitter.com/EAfcrpxGwx

— José Antonio Kast Rist 👍🇨🇱 (@joseantoniokast) April 16, 2025