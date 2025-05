La quinta candidata: en las primarias oficialistas no hay quien deje de hablar de Matthei

En el comando de Evelyn Matthei coinciden con el equipo de campaña de Carolina Tohá en un punto que parece ser clave: ambas candidatas presidenciales se disputarán no solo parte del electorado de centro, sino también a los exvotantes de la Concertación, quienes serán fundamentales en las elecciones de noviembre.

En el headquarters de la abanderada de centroderecha, aseguran que en la primaria oficialista, Matthei parece la “quinta candidata”. Según explican, Winter y especialmente Tohá “disparan” contra Matthei en cada acto de campaña y en sus declaraciones a la prensa, lo cual sostienen se debe a que Tohá, como heredera de la Concertación, no contará con el voto de la izquierda y su fuerte será el voto de centro, pero deberá inspirar a este electorado a levantarse y votar por ella.

Desde el comando de Matthei observan que un sector del centro, incluidos independientes y exvotantes de la Concertación, tiene una mala evaluación del gobierno del presidente Boric y que castigará a Tohá por haber sido responsable de la cartera de Interior durante casi tres años. En este contexto, algunos de estos votantes no participarán en las primarias y optarán por Matthei en noviembre, mientras que otro sector de ese electorado se encuentra indeciso.

Como si fuera una coincidencia, en la misma semana en que Tohá presentó a 11 voceros, Matthei presentó ocho portavoces de su comando. La exministra se reunió con destacados exdirigentes de la Democracia Cristiana y envió un mensaje a la falange, con quien el socialismo democrático conformó durante 30 años el eje histórico de la Concertación. Hace cuatro meses, en una entrevista en El Mercurio, Matthei también apuntó a la Concertación: “Tenemos que aspirar a algo parecido”, dijo.

Según los equipos de campaña de ambas exalcaldesas, con algunos matices, los dos diseños estratégicos se concentrarán en “posicionarse en ese electorado”, manifiestan.

“Aquí hay una clara señal para el electorado de centro: las finanzas del país son un misterio, no confiamos en los números que nos entregan, y cada noticia es un balde de agua fría para la gran mayoría que cree en las instituciones. Evelyn Matthei da garantías de gobernabilidad, tiene experiencia y sabe manejar maquinaria pesada. En cambio, Tohá fue una espectadora de todo el descalabro del cual nos enteramos como cuentagotas por los diarios”, afirma la senadora de RN, María José Gatica.

El presidente del PPD, Jaime Quintana, dice no tener dudas: el votante de la exConcertación lo representa su abanderada. “Nadie en Chile expresa mejor la mirada de centro que Ignacio Walker, y entiendo que en estos días fue muy claro: Carolina Tohá”. Y agrega: “El votante de la Concertación era nítidamente de centroizquierda; hoy las derechas están todas más extremas. Chile Vamos optó por abandonar el centro y por eso busca amigos imaginarios”.

Un destacado miembro del comando de Matthei ha analizado esta contienda y explica que hay un relato político de posturas enfrentadas en torno a la primera contienda constitucional del Apruebo y del Rechazo. “Matthei puede ser hija de un miembro de la junta militar, pero Carolina Tohá fue vocera del Apruebo. Después de la derrota de esa propuesta constitucional, cambió el eje político: el eje era el Sí y el No; Pinochet – Democracia, cambió al eje Apruebo – Rechazo, al de la Constitución de la lista del Pueblo, del octubrismo, de la irracionalidad. Ese electorado que votó Rechazo y que no es de derecha ni de izquierda está en disputa”, explica un conocedor del tema.

Para el administrador electoral de Tohá, José Toro (PPD), la exvocera del Apruebo “por su liderazgo, experiencia y capacidad demostrada a lo largo de su historia” es la carta que representa a la Concertación. “Ofrece un proyecto nacional de seguridad y crecimiento económico. Eso fue la Concertación y ella fue parte de esa coalición, pero Carolina Tohá también ofrece la oportunidad de mirar al futuro con esperanza porque cree en Chile y en sus capacidades”, explica Toro.

Los estrategas de Matthei argumentan que Tohá, como heredera de la Concertación, no podrá contar con el apoyo de la izquierda, que respaldará a los candidatos de Apruebo Dignidad, y que su fortaleza radicará en “buscar y seducir con sus encantos” el voto de centro. Sin embargo, advierten que Tohá deberá inspirar a este electorado a levantarse a votar, ya que la primaria es voluntaria.

Las encuestas que manejan en Chile Vamos sostienen que Tohá, en caso de ganarle al candidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter, en la primaria, podría superar a Matthei en la primera vuelta. Sin embargo, este resultado no es considerado definitivo por los analistas de la centroderecha. En el bloque opositor se estima que, si Tohá gana la primaria, podría captar solamente un 30% del electorado que actualmente apoya a Boric. Sin embargo, algunos en el comando de Matthei evalúan que Tohá está cometiendo un error al no apelar a un sector más amplio del electorado, limitándose a un 20% que podría no ser suficiente para asegurar su victoria.

En ese marco, la situación se complicaría más para Tohá, quien busca rearticular el apoyo de la Concertación en un contexto donde formar un gobierno con el Partido Comunista y el Frente Amplio, que han criticado a la Concertación durante años, plantea un desafío significativo.

Paralelamente, las voceras del comando de Matthei, en las próximas semanas, buscarán recordar a ese electorado en disputa que Tohá fue un eje clave del gobierno de Boric y de sus resultados. Un adelanto de ese concepto se vio esta semana en un punto de prensa de las senadoras Luz Ebenzperger (UDI) y Paulina Nuñez (RN) a raíz de la encuesta CEP.

“No olvidemos que la hoy candidata Carolina Tohá no solo fue parte de este gobierno y es la continuidad de este gobierno, ella fue ni más ni menos que la Ministra de Interior y Seguridad Pública, por lo tanto, esta desaprobación al gobierno también es un golpe a ella. Así que esperamos sea al momento de que los chilenos decidan, que no se sigan confundiendo. Ella es parte de esta inoperancia (…) por lo mismo tenemos convencimiento de que la seriedad, responsabilidad, experiencia y claridad en la propuesta de nuestra candidata hoy día tuvo un respaldo de parte de la ciudadanía en los buenos números que tuvo nuestra candidata”, dijo la senadora Nuñez hace algunos días.