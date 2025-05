“Discriminación pura”: Schneider lamentó aprobación de informe que restringe tratamientos hormonales

Como un retroceso calificó la diputada Emilia Schneider (FA) la aprobación del informe que examinó irregularidades en el programa Chile Crece con Orgullo -también conocido como Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG)-, del cual sugiere su eliminación.

El documento de la Comisión Especial Investigadora n° 57 de la Cámara de Diputados recomienda la suspensión de tratamientos hormonales y cirugías de reafirmación de género en menores de edad, “diagnosticados o no con disforia de género, incongruencia de género y/o de género no conforme”. También solicita la revisión de antecedentes menores de edad actualmente bajo tratamientos hormonales, para posteriormente ser entregados a las comisiones de Salud y de Familia de ambas cámaras.

Asimismo, recomienda modificaciones legislativas a la ley de identidad de género en aras de “garantizar el deber y derecho preferente de los padres o representantes legales de educar a sus hijos, en cuanto al ingreso y/o derivaciones de estos programas”.

“Hoy en la Cámara de Diputados y Diputadas se aprobó el informe del odio contra las personas trans. Un informe que busca retroceder en programas tan relevantes para la niñez, para la juventud, como es el programa de apoyo a la identidad de género. Un programa que además viene del Gobierno de Sebastián Piñera”, fustigó Schneider, quien afirmó que el resultado de la votación (56 votos a favor y 31 en contra, con seis abstenciones, y con un pliegue total por parte de Chile Vamos -salvo el diputado de Evópoli Francisco Undurraga, que votó en contra-), muestra como “la derecha cede ante las presiones de la ultraderecha“.

No obstante, la parlamentaria por la Región Metropolitana anotó que el informe no es vinculante, y llamó a no atender a las recomendaciones de la comisión responsable. “Pero marca un precedente nefasto“, reconoció igualmente: “Estamos retrocediendo en cuestiones tan básicas como el reconocimiento del nombre social de estudiantes trans en los establecimientos educacionales”.

“Es impresionante que a los diputados y diputadas de la derecha la discriminación no los conmueva ni un poco. No les importa, no les importa. Hablan de los niños primero y dicen con mis hijos no te metas, pero no ponen a los niños trans primero y se meten con los hijos de quienes no piensan como ellos“, cerró la diputada.

Triunfo conservador: “El Gobierno tiene una obsesión con sexualizar a los niños”

En tanto los diputados Stephan Schubert y Catalina del Real (Republicanos) celebraron la aprobación del informe. “Niños de Chile, hoy los estamos protegiendo (…) 56 parlamentarios estuvimos dispuestos a protegerlos a pesar de una política pública dirigida y llevada adelante por el Estado de Chile que no los protege, que no tiene un sustento científico suficientemente sólido como para llevarla adelante y es más, hay información respecto al perjuicio que esto les genera”, aseveró Schubert.

Por su parte, del Real calificó como una buena noticia el resultado de la votación en el hemiciclo, por cuanto acusó que “el Estado de Chile ha estado experimentando con nuestros hijos, con nuestros niños. En vez de dar un acompañamiento neutro está induciendo a unas terapias que realmente inciden en la salud y también en la salud mental de todos esos niños y niñas”.

“Por lo tanto, hoy día estamos muy contentos y seguiremos avanzando con nuestros informes a Contraloría, también con la defensa que se ha hecho ante Fiscalía por todos los casos y por todos los niños de Chile que han sido sometidos a este experimento”, agregó.

En la bancada de Renovación Nacional los ánimos igualaron a los republicanos. “Acá muchas personas de manera inescrupulosa se valieron de vacíos legislativos, se valieron de vacíos reglamentarios para aplicar terapias que claramente atentaban contra su integridad”, acusó el diputado Diego Schalper, promotor de la comisión investigadora, quien aseguró darse por satisfecho con el resultado.

“Pero evidentemente este es sólo el primer paso, porque el paso que sigue es siempre encontrar la mejor manera de proteger a los niños, niñas y adolescentes, especialmente los más vulnerables”, adelantó.

Posición más dura fue la adoptada por Camila Flores, quien aseguró que el actual Gobierno “tiene una obsesión con sexualizar a los niños, y los niños no son del Gobierno, no son del Estado, son de sus padres, sus padres saben qué es lo mejor para cada uno de sus hijos”.