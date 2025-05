Gobernador Silva: “Es imposible tener un caso Convenios 2, se tomaron todas las medidas correctivas”

Este lunes el gobernador de La Araucanía, René Saffirio, oficializó su salida de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi), después que la semana pasada enviara un escueto mensaje anunciando que dejaría de participar en la instancia que preside Pablo Silva, gobernador de O’Higgins.

Entre los motivos de su retiro, Saffirio cuestionó que la asociación recibiera financiamiento del Ministerio del Interior y manifestó no sentirse cómodo compartiendo espacio “con personas que se encuentran cuestionadas desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de la probidad administrativa”. Lo anterior, a propósito de las investigaciones en el marco del caso Fundaciones y la polémica sobre las responsabilidades entre gobernadores y Gobierno por la arista ProCultura.

En conversación con El Mostrador, el presidente de Agorechi, Pablo Silva, se refirió al desafío de seguir avanzando en el proceso de descentralización en medio de estos cuestionamientos y aseguró que, luego de dos años, ya se tomaron todas las medidas para que este tipo de casos no vuelvan a ocurrir.

Asimismo, Silva manifestó confianza en que este año habrá avances en materia de autonomía financiera para los gobiernos regionales. “La descentralización es un tema complejo, cuesta mucho a nivel central soltar el poder, pero hay una buena disposición por parte del Presidente de la República”, dijo.

-¿Qué opinión le merece esta salida del gobernador Saffirio?

-No le entendemos, porque primero habló de razones personales y después aparece con esta declaración. Pero él y el resto de los gobiernos regionales funcionamos con presupuestos del Gobierno Central, entonces tendríamos que renunciar todos a nuestro cargo por esa razón. Y eso de no sentirse cómodo con los gobernadores, es libertad de cada uno, pero primero tiene que estar la presunción de inocencia.

Hay que recordar también que la Región de La Araucanía es la que tiene mayor cantidad de recursos involucrados en el caso Convenios, pero pongo por delante la presunción de inocencia de mis colegas, que trabajaron con buena intención y bajo la normativa que se podía en ese momento. La ley lo permitía y en función de eso se buscó dar soluciones a las necesidades de forma rápida.

-Es decir, ¿el gobernador Saffirio no había instalado el tema antes para debatirlo en la asociación?

-No, para nada. Ha sido muy poca su participación en Agorechi y nos encontramos con esta renuncia a la que no le dimos mucha importancia, porque en un principio eran dos líneas nada más, aludiendo a razones personales. Y ahora sale con esta declaración, donde no nos parece lo que él plantea.

Somos 16 regiones, hay algunas que están siendo investigadas, pero, como le digo, nosotros tenemos presunción de inocencia y vemos que nuestros colegas actuaron bajo la normativa vigente con la idea de solucionar problemas, era mucho más rápido hacerlo comúnmente con fundaciones que con el Estado.

-Es inevitable hablar de que el proceso de descentralización se ha ralentizado debido al caso Convenios y quedan cuestiones pendientes para seguir avanzando en una descentralización efectiva. Por ejemplo, iniciativas de ley como el proyecto de Regiones más Fuertes, también se ha solicitado una reforma constitucional para que los Gores cuenten con autonomía financiera. ¿Cómo recomponer relaciones con el Congreso para garantizar la celeridad de estas tramitaciones?

-Seguir señalando que el caso Convenios pasó hace dos años. El Parlamento, la Contraloría, la Dipres tomaron todas las correcciones, los gobiernos regionales también. Ahora, es imposible tener otro caso Convenios 2, porque se tomaron todas las acciones correctivas, donde incluso se perjudicó a muchas fundaciones, hay bastantes que son de mucho prestigio, que han trabajado muchos años con el Estado y que son parte fundamental para llegar a la comunidad y solucionar problemas que muchas veces para el Estado no es posible hacerlo. La labor del Hogar de Cristo, Levantemos Chile, Bomberos, Teletón, todas esas corporaciones y fundaciones son fundamentales para el desarrollo del país.

Ahora reflota después de dos años nuevamente el tema, pero nosotros hemos estado en conversaciones con la Cámara de Diputados, con el Senado, recomponiendo las confianzas, y por eso hace muy poco se votó en la Cámara el proyecto que crea las divisiones de seguridad pública de los gobiernos regionales con una muy alta votación. Hemos tenido conversaciones con la bancada regionalista que hay en el Senado, hicimos un seminario junto con ellos.

Entendemos que vamos a trabajar para sacar adelante la descentralización y siempre estaremos disponibles para mejorar la transparencia y la probidad en los gobiernos regionales.

-¿Este año podríamos ver avances concretos en materia de autonomía financiera?

-Yo tengo mucha confianza en que así va a ser. Lo conversamos con el Presidente de la República, ese fue el ánimo y él propuso el cambio constitucional. Ha habido avances en la ley Regiones más Fuertes, así que, de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido con el Gobierno, la idea es que se produzcan estos avances y yo creo que es muy posible que lo logremos.

-El gobernador Rodrigo Mundaca señaló que el Gobierno Central se farreó la descentralización y que todavía se sigue pensando desde Santiago. ¿Usted comparte esa crítica? ¿Cuál es su balance a propósito de este último año de Gobierno?

-Es que lo que nosotros hemos conversado con el Gobierno, lo que hemos avanzado, las conversaciones que hemos tenido con la Dipres, con el ministro de Hacienda, con el ministro de Interior, permite visualizar que efectivamente podemos avanzar mucho más. La descentralización es un tema complejo, cuesta mucho a nivel central soltar el poder, pero hay una buena disposición por parte del Presidente de la República.

-¿Existe alguna expectativa de que alguno de los aspirantes a La Moneda incorpore en sus focos programáticos la descentralización, de que sea tema en este año electoral?

-Aún no lo hemos conversado, yo no he tenido contacto con ninguno, pero claramente en sus programas debería estar incorporada la descentralización. Estoy convencido de que muchos de ellos van a tomar esa bandera. En el caso del sector al cual yo pertenezco, van a tener primarias, por lo tanto, tenemos tiempo suficiente para hablar con los candidatos para que puedan profundizar esto en sus programas. De lo contrario, es farrearse la oportunidad, como dice Mundaca, pero todavía tengo la esperanza de que va a seguir avanzando el proceso.

Yo siempre veo el vaso medio lleno y confío en las personas y en las instituciones. Vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho con el Gobierno y con los distintos actores. Tenemos buenos aliados en el Senado, también en la Cámara de Diputados hay una bancada regionalista, con quienes hemos tenido muy buenas conversaciones y ya se tomaron todas las medidas para evitar cualquier episodio similar de lo que ha pasado con el caso Convenios.

-¿Qué otros temas sería relevante incorporar en los programas presidenciales más allá de los proyectos que están en curso sobre autonomía financiera y regiones más fuertes, pensando en los desafíos para el próximo periodo?

-Yo he planteado que tiene que haber un estatuto de supervisión, para saber cómo vamos avanzando en el tiempo con este proceso. La descentralización no es de un viaje, tiene que irse construyendo y esa construcción se hace en conjunto y planificada, de acuerdo a las características de cada una de las regiones y las capacidades particulares.

Los gobiernos regionales tenemos muy poco personal. Por ejemplo, la Región de O’Higgins tiene 124 funcionarios para trabajar con 33 comunas, con todos los programas. Entonces, en relación con la dotación de un municipio, nosotros estamos lejos. Necesitamos ir reforzando el trabajo, que las decisiones se tomen en las regiones, con la información de las regiones y no desde las cuatro manzanas de La Moneda, como sucedía antes o sigue sucediendo aún.