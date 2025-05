Kast anuncia medidas para enfrentar licencias irregulares y renuncia a dieta vitalicia presidencial

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, presentó propuestas para abordar las licencias médicas irregulares en el sector público tras el informe de la Contraloría que reveló que entre 2023 y 2024, 25.078 funcionarios viajaron al extranjero durante sus licencias médicas. Entre las medidas anunciadas, Kast destacó la destitución del cargo, la devolución de pagos indebidos y la inhabilitación para postular a subsidios estatales.

“Controlar de que nadie que haya cometido un fraude pueda recibir devolución de impuestos. Cualquier persona y sobre todo un funcionario público que pretenda recibir una devolución de impuestos que se olvide, no la va a recibir. En tercer lugar, que no puedan nunca más ejercer un cargo público sea en la administración pública o de elección popular”, señaló.

Asimismo, propuso modificar la legislación para facilitar la destitución de cargos frente a casos comprobados de fraude, evitando los procesos burocráticos asociados a los sumarios. “Cada sumario requiere un fiscal, cada sumario requiere un defensor, por lo tanto, todo lo que se requiere para hacer un sumario y llegar a la sanción definitiva va a terminar en nada, salvo que aceleremos esta tramitación legislativa que no solamente lleva como sanción la destitución, sino que también algunas penas asociadas para ese funcionario”, detalló.

En otro anuncio, Kast renunció anticipadamente a recibir la dieta vitalicia presidencial en caso de ser electo. Resaltó su apoyo al proyecto que establece que la pensión de por vida para expresidentes se otorgue a partir de los 60 años en mujeres y 65 en hombres, pero afirmó que no cobraría esa remuneración estatal.

“Yo quiero ir un paso más allá. En el caso de que yo fuera electo presidente, y pasando a ser expresidente, no cobraría esa jubilación permanente asignada solo por el hecho de ser expresidente”, expresó Kast, aclarando que no busca imponer esta medida a otros mandatarios. “Creo que eso es algo voluntario, yo no se lo exijo a nadie más (…) porque entiendo que el cargo de expresidente también tiene cierta dignidad, requiere realizar algunos gastos para poder viajar, para hacer presentaciones”.

Finalmente, reiteró su compromiso con la bancada republicana para avanzar en la legislación sobre la pensión vitalicia y subrayó: “Yo anuncio desde ya que de salir electo renunciaría a la pensión vitalicia de expresidente”.