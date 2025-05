Gobierno y proyecto de aborto: “Las discusiones hay que darlas (…) es parte de la democracia”

El Gobierno defendió este sábado el proyecto de aborto legal, tras las críticas realizadas por la oposición.

“Las discusiones hay que darlas y los consensos en democracia se construyen debatiendo en base a evidencia, escuchando a los expertos, poniendo sobre la mesa los distintos argumentos y eso es parte y propio de la democracia, es como Gobierno hemos construido acuerdos en distintas materias y esta es una más de aquellas”, afirmó la vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry.

La portavoz se refirió así al anuncio realizado el viernes por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, sobre el ingreso del proyecto de aborto libre.

La secretaria de Estado indicó que la próxima semana el Ejecutivo presentará la iniciativa en el Congreso para iniciar su discusión, lo que generó críticas desde la oposición, que acusó una supuesta “desconexión” del Gobierno con las prioridades de la ciudadanía.

Este sábado, la Contraloría además tomó razón del nuevo reglamento MINSAL que ajusta los criterios para atender víctimas por la objeción de conciencia de los médicos.

Política sanitaria

La portavoz de La Moneda recalcó que el proyecto “se trata de una política pública sanitaria que tiene que ver con derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, es una discusión que en toda sociedad democrática tiene que darse de manera abierta y el espacio para llevar esas conversaciones, en materias que son de fondo, es el Congreso”.

Añadió que “se ha estado trabajando durante los últimos meses, durante el último año, en un reglamento a la ley de aborto en tres causales, que se estuvo trabajando con la Contraloría, de cuya definición dependían varios de los elementos que se van a incorporar en la ley de aborto”.

En ese contexto, explicó que “ese trabajo, que concluyó recientemente, dio lugar o abrió el espacio a lo que comunicó la ministra Orellana en el día de ayer, que es la presentación de este proyecto de ley, que era un compromiso presidencial”, en medio de “un debate que sabemos que es un debate complejo y que tiene distintas miradas, pero que como Gobierno tenemos la convicción que tiene que darse, porque es en el seno de nuestra democracia, que se discuten aquellas materias que son fundamentales para avanzar, por ejemplo, en derechos de las mujeres y en materias sanitarias como las que mencionamos”.

Por su parte, la precandidata presidencial Jeannette Jara manifestó que “la derecha, en todo lo que significa avanzar en derechos y autonomía para las mujeres, siempre va a encontrar excusas para oponerse”.

“Lo vimos cuando se oponían en Chile a la Ley de divorcio, siendo que en todo el mundo existía y casi no quedaban países que no tuvieran regulada esta situación jurídicamente. Incluso muchos de ellos, en los hechos, estaban divorciados e Igualmente se oponían. En el aborto, las tres causales también hicieron lo imposible para impedirlo, así que no me extraña. Lo que significa derechos de las mujeres, la derecha chilena y la ultraderecha, además, van a tratar de que no avancen (…) Nosotros estamos por avanzar en la interrupción voluntaria del embarazo como se está proponiendo hasta ahora”, aseguró.

Rechazo opositor

La propuesta había sido rechazada por la oposición.

“El señor Gabriel Boric anuncia que prontamente enviará el proyecto de ley para legalizar el aborto. Otra vez el Gobierno legislando fuera de las prioridades de la gente. Sólo le interesan proyectos ideológicos y de su vereda política y, además, pagar favores a quienes le ayudaron a llegar con mentiras al poder”, afirmó el jefe de bancada de diputados del Partido Social Cristiano (PSC), Roberto Arroyo, según emol.

En tanto, la diputada Ind-DC, Karen Medina, aseguró que el proyecto responde a una “bandera ideológica”.

“La ministra Orellana sabe perfectamente que tenemos urgencias en apoyo a mujeres que hoy día están sufriendo precisamente violencia, de lo que tiene que hacerse cargo su ministerio. Pero como la ideología es mayor y como necesitan levantar sus banderas de lucha, hoy día va a presentar el aborto libre. No tiene el apoyo ministra, no es necesidad urgente y de verdad que el país no quiere esta idea”, dijo.