Persiste empate entre Matthei y Kast: republicano crece en los segmentos más vulnerables

Por segunda semana consecutiva, José Antonio Kast (16%) aparece en un empate técnico ante Evelyn Matthei (17%) en la encuesta Plaza Pública de Cadem. La medición es la única que lleva el pulso semana a semana, por lo que para algunos es un indicador de la temperatura en la que se mueve la campaña.

Carolina Tohá se vuelve a ubicar en el tercer lugar con 10% y Johannes Kaiser alcanza 6% por tercera semana consecutiva, demostrando que se estancó y ya lejos del 15% que logró en la segunda semana de abril. Jeannette Jara aparece con 5%, Gonzalo Winter con 5% (-1 pto) y Franco Parisi con 4% (+1 pto). En tanto, 5% menciona a “otros” y 37% no sabe o no responde.

En este link el detalle de la encuesta Cadem Plaza Pública de este domingo. Encuesta Cadem Plaza Pública 25 de mayo.

Kast crece en los sectores populares

Con este panorama, desde hace algunas semanas, tanto en el Partido Republicano, en estudios de opinión y entre analistas políticos se comenzó a vislumbrar cómo el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, aumentó en su adhesión dentro de los sectores populares. Incluso, una encuesta registró que el abanderado superó en un 9% a su competidora Evelyn Matthei, de Chile Vamos, en este segmento.

De acuerdo con un reciente sondeo del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad Diego Portales, en los segmentos D y E de la población –es decir, entre habitantes de ingresos bajos a medios, con acceso limitado a servicios de calidad; y personas en condición de pobreza, vulnerabilidad elevada–, Kast alcanza un 26% de intención de voto en los segmentos D/E, mientras que Matthei se sitúa en un 17%.

Claudio Fuentes, director del ICSO, destaca que la estrategia de Kast en los últimos meses parece concentrarse en ofrecer propuestas concretas.

“De acuerdo a nuestros estudios de opinión pública, efectivamente José Antonio Kast es más popular en sectores socioeconómicos bajos. Probablemente se debe a dos razones: primero, estos sectores tienden a tener opiniones más críticas sobre el Gobierno de turno, particularmente en relación con la entrega de beneficios sociales y acceso a ciertas garantías como salud, por ejemplo. Segundo, existe mayor preocupación en sectores populares sobre el tema de la delincuencia y aquello es un tema de la agenda de Kast de alta prioridad”, señala Fuentes a El Mostrador

La encuesta, que involucra a 1.100 personas, también revela que, en contraste, la exalcaldesa mantiene su liderazgo en los sectores ABC1, donde se eleva al 29%. La aceptación de Kast en los sectores vulnerables es un indicativo de su consolidación como una alternativa de cara a las próximas elecciones.

De modo similar, la encuesta Panel Ciudadano-UDD registró un empate técnico entre ambos aspirantes a La Moneda en los segmentos D y E: Matthei 19% y Kast 18%.

En la UDD explican que Kast se ha mostrado más activo en los últimos meses. “Lo que sabemos es que los sectores más populares no están contentos con el Gobierno de Boric, y Kast encarna la rabia y la mayor crítica contra el Ejecutivo, pero sería prematuro señalar que sea una tendencia”, indican en la casa de estudios.

A medida que se analizan las preferencias políticas, se observa que la disputa entre Kast y Matthei se intensifica, especialmente en el electorado de derecha, donde el abanderado republicano queda un punto por detrás de la exalcaldesa de Providencia, con un 36% frente a su 34%. En el electorado de centro, la exministra del Trabajo tiene un 25%, mientras que Kast obtiene un 18%, lo que sugiere que la competencia por este grupo puede ser decisiva en la contienda electoral.

Con todo, el registro ha levantado atención y debate, por distintas causas, sobre la adhesión popular a la derecha dura y su exégesis.

Para el analista político y académico Guillermo Holzmann, los sondeos muestran un apoyo sostenido desde sectores populares a J. A. Kast y hay una canalización de un desencanto marcado por la desconfianza, la falta de credibilidad; y considerando que el voto es obligatorio –añade– “es altamente probable que eso sea de esa manera, hay que decirlo”.

“En términos cualitativos, distintos análisis que se han realizado indican que hay un voto oculto que favorece a Kast y ese voto oculto es de sectores populares y clase media. Es un voto que no es ideologizado –que no es que no está definido por la izquierda ni la derecha–, que recibe a los desencantados de la derecha liberal conservadora y a desencantados del Gobierno que, no siendo oficialistas, votaron por Boric”, dice Holzmann

El analista político Víctor Maldonado (DC), por su parte, tiene una opinión distinta. A su juicio, hay un discurso populista de Kast que capta principalmente la atención de la población más vulnerable.

“El mensaje de la derecha populista siempre ha sido dirigido a los sectores populares, nunca a los otros, porque su lenguaje es sencillo, directo, básico y centrado en las preocupaciones de la gente común y corriente. Es un fenómeno mundial, apunta al sector más popular y al sector menos politizado también. La elite no es un tema que le preocupe a él”, sostiene Maldonado.

En el Partido Republicano señalan que el aumento en la intención de voto en sectores populares responde a su capacidad de desplegar propuestas de gobierno de manera efectiva y realistas, evitando los ofertones.

“Creo que eso responde a que ha podido mostrar cuáles son sus propuestas de gobierno, a que está en sintonía con la ciudadanía, a que son propuestas sensatas y vemos también a un equipo que está detrás. No son propuestas excesivas, no son propuestas de resolver todos los problemas de la noche a la mañana, por lo tanto, creo que también hay una credibilidad, se ve a un hombre maduro, a un hombre que ha pasado por el servicio público y creo que eso es lo que se está reflejando hoy día: vemos a un candidato que ya tiene estampa de Presidente”, afirma optimista el diputado republicano Stephan Schubert.