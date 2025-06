Boric saca provecho a su última Cuenta y se muestra como el principal “activo del progresismo”

Con un efusivo abrazo a la expresidenta Michelle Bachelet antes de subir a la testera, el Presidente Gabriel Boric marcó el inicio de lo que fue su última Cuenta Pública al país, con un mensaje que apuntó a relevar las ideas del progresismo –local y global– en un año electoral.

Además de hacer un recuento de las principales iniciativas que ha materializado el Gobierno, reforzó un relato con énfasis en temas que han sido banderas históricas de su sector político, como la importancia de debatir sobre el proyecto de aborto con plazos ingresado el pasado miércoles, acelerar la tramitación de la iniciativa que pone fin al CAE, el mandato a transformar Punta Peuco en un penal común y apoyar el embargo de armas al Gobierno de Israel.

Y es que, a poco más de nueve meses de que concluya su mandato, el 11 de marzo de 2026, el Jefe de Estado visualiza claramente que al frente tiene a una derecha con posibilidades ciertas de llegar a La Moneda, por lo que al comienzo y término de su discurso fue explícito en reivindicar la capacidad de acuerdos de la centroizquierda, hacer llamados a la unidad, y en decir que los avances mencionados no hubiesen sido posibles en otro Gobierno. Un relato con énfasis en la diferenciación entre las ideas del proyecto progresista y la oposición.

“Quiero reivindicar con mucha fuerza la unidad del progresismo para lograr estos consensos que, pese a todos los pronósticos que anunciaban tempranos quiebres, llega a este último año de Gobierno unido y con más acuerdos que diferencias tanto respecto a lo obrado como a lo mucho que queda por hacer”, dijo en los primeros momentos de su alocución.

Asimismo, convocó a la unidad del sector, acentuando su distancia ideológica con las derechas. “La unidad de quienes reivindicamos que el desarrollo económico es compatible con el cuidado del medio ambiente, que la distribución justa de la riqueza es tan importante como su creación, que la democracia y los derechos humanos no se transan, que el mercado no se regula solo, que el Estado tiene un rol importante junto con el sector privado y la sociedad civil en la construcción del bien común, y que la convivencia se fortalece desde la esperanza y no desde el miedo”, subrayó.

El retorno a sus proyectos emblemáticos

Como era de esperar, el balance de la gestión tuvo espacio para la larga lista de leyes aprobadas en materia de seguridad, los avances en la entrega de recursos para las policías, la estabilización de la economía y la reivindicación del acuerdo que concretó la aprobación de la reforma previsional, entre otras materias.

Sin embargo, parte de los énfasis del Mandatario estuvieron puestos en proyectos emblemáticos para su administración, lo que significó el retorno a aquellas ideas que marcaron su campaña para llegar a La Moneda.

“No me olvido de donde venimos, de las grandes movilizaciones”, dijo Boric en alusión al movimiento estudiantil, e instó al Congreso a aprobar el proyecto que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y lo reemplaza por el nuevo modelo de Financiamiento para la Educación Superior (FES) y que, actualmente, se encuentra en tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Asimismo, el jefe de Estado dedicó parte de su intervención al proyecto de aborto con plazos, que regula la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Otra de sus promesas de campaña que ingresó a trámite pocos días antes de la Cuenta Pública, emplazando a los parlamentarios a no negarse a la discusión.

Por el tema también fue requerida la expresidenta Michelle Bachelet, quien señaló que “el Estado tiene como tarea asegurarles a las mujeres opciones, y que sean las mujeres, de acuerdo a su propia sensibilidad, creencias y alternativas reales, las que decidan”. “No puede haber tema prohibido para debatir en la sociedad y, por cierto, en el Parlamento de la República”, dijo a la salida del Congreso.

Otro de los momentos que generó gran atención ocurrió a las dos horas y 15 minutos de su intervención, cuando finalmente anunció que se pondría fin a la cárcel de Punta Peuco tal como se conoce hasta ahora. El Mandatario indicó que no existe justificación para que condenados por crímenes de lesa humanidad ocurridos en la dictadura “tengan ese privilegio”.

“Por tal motivo, he instruido al Ministerio de Justicia modificar el decreto que creó dicho establecimiento, abandonando su condición especial y transformándolo en un penal común”, declaró Boric, generando una ovación al interior del Congreso.

Medida que, además, busca concretar otras de las aspiraciones inconclusas de la expresidenta Bachelet, quien a pocas horas de terminar su segundo mandato emitió la orden para cerrar el penal, pero el entonces ministro de Justicia, Jaime Campos, se negó a firmar el decreto.

“El Presidente es un activo del progresismo en el país”

Como parte de la revisión de lo que ha sido su Gobierno, el Presidente comenzó su última Cuenta Pública al país asumiendo los errores que llevaron a un “ajuste de rumbo” de lo que fueron sus aspiraciones iniciales al llegar a La Moneda, en marzo del 2022.

“Hubo señales anticipatorias que no supimos leer con claridad. (…) Tuvo que ocurrir el primer plebiscito de salida para dejarnos en claro que no bastaba con las convicciones y la voluntad de cambio para gobernar. Hubo que ajustar el rumbo”, afirmó.

A pesar del mea culpa, refutó la interpretación de que ese ajuste fuera una claudicación de ideas y reivindicó el cambio de prioridades aludiendo a la capacidad de generar acuerdos amplios en su sector.

En ese sentido, Boric buscó con su discurso proyectar parte de su legado e insistir en la unidad amplia del progresismo, espacio político en el que ejercerá un importante liderazgo en el futuro, según han señalado líderes del sector.

“El Presidente lo supo desde el primer día y conformó un Gobierno de una alianza más amplia que la que fue electa, porque entendía que para poder hacer cambios en Chile se necesitan mayorías. Hoy día están de mejor forma sentadas las bases para una coalición que piense en las próximas décadas. Y como Frente Amplio tenemos la convicción de que es necesario pensar en una nueva coalición que reúna la más amplia diversidad del progresismo, haciendo frente a los desafíos que tenemos”, dijo a El Mostrador la presidenta del FA, Constanza Martínez.

En esa línea, el senador Juan Ignacio Latorre (FA) reiteró que el mensaje presidencial estuvo marcado por un sello “progresista, sin duda alguna. Pero la invitación es a discutir estos proyectos –como el de aborto–, con altura de miras y con respeto a todas las posiciones, pero que se discutan los temas. Lo mismo con el tema de la negociación ramal, o el fin al CAE, o el proyecto que disminuye los tiempos de permisos sectoriales sin disminuir el estándar ambiental. Creo que hay una serie de proyectos que todavía están en trámite”.

El parlamentario también afirmó que “el Presidente es obviamente un activo del progresismo, no solo del Frente Amplio. Tiene además un prestigio en la comunidad internacional, tiene un prestigio en Chile más allá de la valoración de las encuestas del 30% semanal”.

“Va a seguir siendo un actor relevante para la política chilena como expresidente cuando termine su Gobierno y como un activo del progresismo en el país”, afirmó Latorre.

Señal hacia su sector que el mismo Boric quiso transmitir al término de su mensaje. “Los invito a pensar si es que los logros que hemos obtenido habrían sido posibles en un Gobierno de otro tipo. (…) ¿Se habría propuesto poner fin al CAE, defender desde el Gobierno el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, o que el Estado se haga cargo de buscar a nuestros detenidos desaparecidos? ¿Habríamos logrado las 40 horas, (…) o el histórico aumento en el sueldo mínimo? Creo honestamente que no, porque los gobiernos encarnan y expresan proyectos distintos”, cerró el Jefe de Estado.