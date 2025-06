Analista internacional, Andrés Serbin y amenazas nucleares entre Israel e Irán: “No le creo a nadie”

La escalada entre Israel e Irán ha puesto nuevamente en el centro del debate internacional las amenazas de armamento nuclear. Es en ese sentido, que el analista internacional Andrés Serbin, aseguró que “en principio, no le creo a nadie”.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, explicó que “tenemos siempre la capacidad de generar narrativas distorsionadas, se da en todas partes. Siempre hay que tomar con un grano de sal todo lo que nos llega tanto por los medios mainstream como por otros medios de comunicación. Yo creo que hay que tratar de aferrarse a los hechos, aquellos que se puedan determinar, y establecer en función de eso cómo uno evalúa la situación, en términos de análisis”.

Respecto a Irán, Serbin señala: “Si no hay un desarrollo evidente que apunte a un arma nuclear, en el caso de Teherán (…) lo que se aplica muchas veces a Irán, en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear, es un proceso de supervisión que puede ser más o menos creíble por parte de las Naciones Unidas”. Sin embargo, advierte: “No nos olvidemos que del lado de Israel no hay suscripción del Tratado de No Proliferación Nuclear y que gran parte de la producción nuclear de Israel es muy opaca y poco transparente”.

El analista recordó un hecho clave relacionado con la falta de transparencia nuclear israelí: “De hecho, quiero siempre recordar aquel caso del científico israelí que trabajaba en uno de los desarrollos en términos nucleares, que terminó denunciando que había sido un desarrollo fuera de lo establecido, digamos, por las normas internacionales, y que terminó con dieciocho años de condena en Israel”.

Sobre los posibles escenarios que podrían derivarse del conflicto, Serbin plantea tres posibilidades en función del rol de Estados Unidos. “Primer escenario, Estados Unidos no se involucra, y esto termina por, de alguna manera, ir agotándose, en la misma medida que se van agotando las capacidades bélicas de lado y lado, particularmente el lado iraní. Segundo escenario, Estados Unidos se involucra y trata de buscar alguna salida diplomática. Y tercer escenario, no descartable, es que en el proceso de confrontación quede involucrado también Estados Unidos, en el sentido de que Irán ataque a alguna de las bases de Estados Unidos en Medio Oriente, que las hay abundantes en los países árabes, o que, por ejemplo, tome una iniciativa como cerrar el Estrecho de Hormuz. 20-25% de la producción de petróleo que se consume en el mundo pasa por el Estrecho de Hormuz”.

Serbin advierte que esta situación tiene implicancias económicas globales: “Evidentemente, ya, de hecho, los precios de petróleo han subido en estos días muchísimo, y esto puede tener repercusiones no solamente geopolíticas, sino geoeconómicas dramáticas, ¿no?”.

Sobre la capacidad de prever el desenlace de esta crisis, el analista es claro: “Hoy en día, dado, insisto en el término policrisis en la que estamos viviendo a nivel mundial en la transición, es muy difícil hacer predicciones sobre qué es lo que va a pasar en las próximas dos o tres semanas. Siempre aparece algún shock, alguna crisis adicional que, de repente, cambia totalmente el panorama”.

Por último, en relación con las acciones israelíes, cuestionó los motivos detrás de esta ofensiva: “¿Por qué viene esta ofensiva justo ahora? Que puede echar por tierra esas conversaciones”. Añadió: “Lo cierto es que también hay un proceso muy llamativo de desmarcación de Israel de (…) Estados Unidos en cuanto a cómo manejar la situación en el Medio Oriente. (…) Israel ha decidido que tiene que tomar la iniciativa por su propia cuenta y no estará a la espera de las conversaciones y que puedan llevar eventualmente algún tipo de acuerdo pacífico”.