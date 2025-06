Exembajadora de EEUU pone paños fríos a la guerra comercial: Trump “no está pensando en Chile”

Bernadette Meehan, exembajadora de Estados Unidos en Chile, analizó las políticas comerciales del presidente de EE.UU. Donald Trump tras su regreso al país.

Según reporta el diario La Tercera, durante el seminario “Panorama 2025 en Chile: Desafíos globales para las empresas chilenas”, organizado por DLA Piper, sostuvo: “Lo que está pasando en Estados Unidos es algo nunca antes visto. Es totalmente nuevo (…) Trump concentra el poder en la cadena ejecutiva”.

Respecto a la doctrina “América Primero”, destacó que cualquier decisión comercial debe considerar cómo interpretarla: “Trump apunta a corregir las injusticias que se han, supuestamente, cometido contra la nación norteamericana, a través de las nuevas tarifas arancelarias”.

También señaló que la relación de Trump con América Latina se centra en tres áreas: “inmigración, seguridad y comercio”.

Sobre el impacto en Chile, afirmó: “No creo que Trump esté pensando en Chile. No hay política hacia Chile”. Además, planteó que nuestro país está en una posición compleja entre Estados Unidos y China. “Chile está entremedio de los dos (…) Creo que no necesitas elegir entre ellos, pero también creo que el gobierno de Chile va a tener que tomar decisiones difíciles”, dijo, refiriéndose a eventuales restricciones al comercio con China como condición en futuras negociaciones con Estados Unidos. “Puede ser injusto, pero la injusticia no juega acá”, agregó.

Meehan recomendó implementar un mecanismo de “screening” de inversiones, aludiendo a su ausencia en Chile, y destacó que su adopción “podría ser una gran señal para la administración Trump”.

Finalmente, resaltó la importancia de Chile en la economía global gracias a sus minerales críticos como el litio y el germanio, y al ser consultada sobre si la política de Trump es transitoria o permanente, respondió: “Esa es la pregunta del millón de dólares. No sé la respuesta a eso, obviamente (…) No creo que esto sea un cambio permanente (…) pero deshacerse de algunos de los cambios que hoy vemos en nuestra política económica podría tardar décadas en repararse”.