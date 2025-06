Presidente Boric critica ataque de EEUU a Irán

Cabe indicar que antes del mandatario chileno ya se había pronunciado al respecto su par colombiano, Gustavo Petro, quien desde Medellín señaló que “en Irán no hay desarrollo de armas nucleares”, agregando que “este hecho incendia el Medio Oriente”.

Del mismo modo, dijo que lo sucedido “no solo afecta al Medio Oriente, sino aquí en Colombia”, señalando también que “tenemos que exigir como seres humanos, de tú a tú y sin bajar la cabeza, la paz del mundo”, pidiendo a Trump no realizar más ataques, pues vaticinó que ello “puede generar problemas nucleares contra la humanidad”.

Por su parte, el presidente de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, también se pronuncio al respecto: “estoy muy alarmado por el uso de la fuerza por Estados Unidos contra Irán hoy. Esta es una peligrosa escalada en una región que está ya está al límite -y una amenaza directa a la paz y seguridad internacional”.

Agregó que “hay un riesgo creciente de que el conflicto se salga rápidamente de control, con consecuencias catastróficas para civiles la región y el mundo. Llamo a los estados miembros a desescalar y mantener sus obligaciones bajo la carta de la ONU y las reglas de la ley internacional”, argumentando también que “el único camino es la diplomacia”.

I am gravely alarmed by the use of force by the United States against Iran today. This is a dangerous escalation in a region already on the edge – and a direct threat to international peace and security.

There is a growing risk that this conflict could rapidly get out of…

— António Guterres (@antonioguterres) June 22, 2025