Autores de biografía de Correa: su historia refleja cómo el poder pasó a manos del empresariado

Corría el año 2015 cuando los periodistas Andrea Insunza y Javier Ortega comenzaron a reportear un tema que les parecía –y sigue pareciendo– apasionante: las relaciones entre la élite empresarial chilena y el poder político.

En las conversaciones previas, una de las fuentes que consultaron les dijo que la persona que mejor representaba ello era Enrique Correa, el exmilitante del MAPU, que luego fue ministro Secretario General de Gobierno y, posteriormente, fundador de una de las mayores empresas de lobby del país: Imaginaccion.

Hoy, 10 años más tarde, y luego de realizar casi 200 entrevistas, estudiar documentos secretos del MAPU que estuvieron guardados por décadas, información desconocida de la época de Patricio Aylwin e, incluso, acceder a una autobiografía de circulación reservada escrita por el hermano de Correa, ese proyecto se convirtió en el libro Enrique Correa. Una biografía sobre el poder (Catalonia).

Al respecto, Ortega señala que “es un personaje de novela”, pero tanto él como Insunza recalcan dos puntos. El primero es que la existencia de un personaje como “el guatón Correa” fue una singularidad, una especie de evento cósmico que se produjo como consecuencia de muchas circunstancias personales de este, desde su propia condición de chico provinciano católico y de clase media, hasta situaciones de carácter mundial, como el fin de los socialismos reales.

El segundo es que, siendo efectivamente un hombre que acumuló mucho poder, él mismo se preocupó de cultivar esa imagen y hacerla llegar a quienes le interesaba.

–Teniendo en cuenta que el subtítulo del libro es “Una biografía sobre el poder”, ¿podríamos decir que ha habido en estos últimos años alguien más poderoso que él en términos de la interconexión que hace entre distintos mundos?

–Javier Ortega: No sé si hay alguien más poderoso, no sé si él es el más poderoso, pero él representa, creemos nosotros, dos cosas, pues a través de él, primero, tú puedes abordar los grandes procesos que han marcado los 60 últimos años de la vida política pública en Chile. Él ha estado en todas: desde la Iglesia como motor de los principales cambios sociales hasta el exilio y la privatización.

Y lo otro es que él refleja muy bien el traspaso del poder que ha operado en este país, que va desde los años 60, con instituciones como la Iglesia católica, los partidos políticos, los sindicatos, el Gobierno, el Estado, hacia las lógicas del mercado y el empresariado, los poderes fácticos o poderes extrainstitucionales a partir de 1990.

–Andrea Insunza: Es un personaje que permite contar la historia de cómo el poder ha cambiado de manos y, particularmente, cómo ha cambiado de manos al empresariado y cómo el dinero, sea financiando la política, sea a través de centros de estudio, sea financiando el propio lobby, juega un rol importante hoy día, en cómo se toman las decisiones que influyen en la vida en común, pero también diría que en el reporteo nos pasó que fuimos distinguiendo roles, por ejemplo, el rol de él en Imaginacion versus el rol de él como consejero empresarial de algunos empresarios puntuales, y en ese rol también descubrimos que muy pocas veces, quizás ninguna, él es el único consejero.

O sea, en ese sentido nosotros decimos que Correa también alimenta su mito. Alimenta el mito de un hombre con un poder sobresaliente o casi sin contrapesos, lo alimenta a través de su silencio, realmente. No es que él nunca anda promocionando sus relaciones públicamente. En privado, él sí es una persona que le gusta decir “yo conozco a tal”, “ayer hablé con tal”, “soy tan amigo de tal”.

Un fenómeno irrepetible

–En ese sentido, ¿existe algún sucesor? ¿Algún otro personaje que cumpla esa misma función de puente entre izquierda y empresariado de derecha, por ejemplo?

–Javier Ortega: No, no. Lo que el reporteo nos arrojó es que en la industria del lobby y la consejería empresarial no hay un sucesor y no va a haber otro Correa, porque es demasiado personalizado. La empresa de Correa, Imaginacion, es Enrique Correa.

Fue hecha a imagen y semejanza de él para darle el beneficio de la excusa de seguir teniendo influencia y entrar en los temas y manejo de crisis, que es lo que más le apasiona, pero ahora la industria del lobby es mucho más compleja, tiene muchos más vericuetos y está mucho más profesionalizada, así es que no hay otro Enrique Correa con una posición tan centralizada entre el dinero y la política.

–Andrea Insunza: Alguien nos decía que esto es como los médicos, porque en el fondo, cuando tú tienes un médico de cabecera o un par de especialistas de confianza, los consultas sistemáticamente, y nos comparaban el rol de un consejero como Correa con el de un doctor. O sea, si tú ya lo consultaste a él y confías en él, le vas a volver a consultar. La diferencia es que los empresarios sí piden más opiniones.

Alguien también nos decía “ustedes tienen que entender que nadie contrata a Correa porque quiera tener conversaciones sobre su pasado en Ovalle o cuánto los une el venir de la provincia”. Esas cosas por supuesto que generan sintonía, pero los empresarios lo que quieren es información y una opinión para tomar decisiones de negocios. Eso es lo que contratan cuando contratan a la empresa.

La nueva generación

–Su influencia también se ve disminuida porque hay una generación de izquierda que ya está muy distanciada generacionalmente de él. ¿No ha podido tender esos puentes todavía?

–Javier Ortega: No, claramente no. En el Frente Amplio, Correa sigue siendo hasta hoy el sinónimo de la componenda. Y no lo ha logrado porque, además, tiene 79 años y es una cuestión que también tiene que ver con la naturaleza, pero, por ejemplo, en contraste sí lo ha logrado Eugenio Tironi, que tiene mucha llegada con el Presidente Gabriel Boric, y Correa no.

Además, sus redes anteriores, tanto en la izquierda como en la derecha, también están en retroceso. Un ejemplo son los coroneles de la UDI, con quienes tenía muy buena sintonía. Y los sucesores de los coroneles de la UDI, con quienes tenía muy buena sintonía. Y los sucesores de los coroneles, los que están ahora en el mando, no conocen muy bien a Correa.

–Andrea Insunza: Claro, y un poco lo mismo le pasa en el ámbito de la consejería, digamos. Él, por ejemplo, era uno de los consejeros de Álvaro Saieh, pero una vez que Saieh sale de la primera línea en el manejo de los negocios, esa relación no la hereda ninguno de sus hijos, que toman posiciones ejecutivas de primera línea en ese grupo.

En el caso de Luksic, en cambio, muere el patriarca, con el que él tenía una relación muy cercana, pero él también tenía una relación muy cercana con Guillermo, que ahí podría haber heredado esa relación, digamos, pero Guillermo muere muy joven y la relación con Andrónico Luksic y con Jean Paul Luksic no es de la misma cercanía, es mucho más profesional en ese sentido.

El ocaso negado

–Después que ustedes publicaron esta investigación, me llamó mucho la atención –no sé si ustedes coinciden en eso– que Correa apareció dando una entrevista en El Mercurio y también en un canal de YouTube. ¿Creen que tiene algo que ver con el análisis que hacen ustedes en el capítulo final del libro, referido a su ocaso?

–Javier Ortega: A nosotros nos dijeron, respecto del mundo del lobby y particularmente de Correa, que “si tú muestras a Correa como fuera de juego”, como pasó en Bachelet 1, cuando partió vetado en esa administración, es un daño muy grande para alguien como él, porque significa que no está en la sala de mando, no tiene llegada en el despacho presidencial, donde se toman las decisiones. En este libro, al final hablamos del ocaso de Enrique Correa y nuestra interpretación es que esa es una de las cosas que más le pudo haber incomodado.

-Andrea Insunza: Más que nuestra interpretación, él dice que él considera que ese capítulo del libro no es correcto, y en esa entrevista deja claro que él sigue activo y que su empresa sigue activa, cosa que es cierta. Nosotros lo que hacemos es comparar su posición actual con su momento de gloria, que es la década del 2000, digamos desde el 2002, que aparece Imaginaccion, ya como marca, hasta la segunda mitad de la década siguiente, cuando él todavía encabeza los rankings del lobbista más influyente.

Todo ese periodo es su periodo de gloria como lobbista en el sentido de que no tiene contrapesos, no hay una verdadera competencia. Una fuente nos decía que si una empresa no lo tenía contratado en esos años, era como que la empresa no sabía bien lo que estaba haciendo, era impensable. Después ese mundo, como decía Javier antes, se puso más competitivo, se profesionalizó, se ha especializado en nichos… O sea, es un sector que se ha vuelto más complejo –relata la periodista.

Un simple chico de provincia

–En el inicio del libro ustedes cuentan que Correa era un chico de provincia, de un hogar de clase media-media de Ovalle, que después terminó vinculado con gente de la más alta alcurnia. ¿Hay un intento de pertenecer a algo en lo cual nunca ha encajado?

–Andrea Insunza: No, fíjate que no concuerdo con que él tenga el interés de pertenecer. Más bien, él repite en privado, con gente que ha trabajado en Imaginaccion o que trabaja en Imaginaccion, él repite siempre “nosotros nunca vamos a ser aceptados por el mundo empresarial como un igual”. Y él, más bien, critica a quienes pretenden ser acogidos en ese mundo como uno más.

En ese sentido, más bien te diría que él tiene una cierta conciencia de clase bien arraigada. Él está, además, muy orgulloso de venir de provincia, y ese es un punto en común, a nuestro juicio, con los empresarios a los que él ha aconsejado de manera más cercana: Saieh, Luksic, Ponce Lerou…

–¿Todavía queda algo en él de ese joven mapucista, DC en sus inicios, muy imbuido en la filosofía del socialismo, o definitivamente eso cambió?

–Andrea Insunza: Esa es la pregunta que queremos que contesten los lectores…

–Javier Ortega: Sí hay una constante, que es su gusto, su pasión por la política, que califica como el oficio de su vida. Él se define como un político profesional. Esa constante está.

–Andrea Insunza: Y él, en privado, sigue diciendo que se siente de centroizquierda, que ese es el mundo al que él pertenece y que ese es el mundo al que él ayuda. Lo que nosotros mostramos en el libro es que, aunque él tiene esa percepción de sí mismo, en las acciones de Imaginación, muchas veces él combate políticas de gobiernos progresistas, como el de Ricardo Lagos o como el de Michelle Bachelet, por ejemplo

–Javier Ortega: Claro, y acaba transformado en parte de la industria de la protección de la riqueza, lo que lleva a hacerse la pregunta, que no respondemos nosotros, sino que se la dejamos a los lectores, de si Correa sigue siendo el chico de provincia de izquierda, o de cuánto queda de ese chico de provincia de izquierda, o si el Enrique Correa de hoy sigue siendo de izquierda.

Por todo ello, Javier Ortega –que junto con Andrea Insunza dirigen la productora periodística Un día en la vida– asevera que el libro básicamente “es una desmitificación de Correa”, frente a lo cual Insunza puntualiza que el texto, además, contiene “cuestiones desconocidas” acerca del personaje, muchas de las cuales “contradicen en algo el relato que ha hecho sobre sí mismo respecto de toda su época como dirigente clandestino y también como dirigente del exilio, en el periodo de renovación”.