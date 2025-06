SEC rompe precedente y formula cargos al Coordinador Eléctrico por entregar información errónea

En una decisión inédita, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra los cinco integrantes del consejo directivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), luego de constatar que la entidad entregó información “incompleta y errónea” necesaria para calcular las compensaciones económicas a los clientes afectados por cortes de suministro eléctrico ocurridos entre 2023 y 2024 en los segmentos de generación y transmisión.

La superintendenta de la SEC, Marta Cabeza Vargas, fue categórica al señalar que “la información que se solicitó al Coordinador es fundamental para instruir el pago de compensaciones económicas a las familias afectadas por cortes de suministro durante los últimos dos años. Creemos que esta es una falta grave a la normativa eléctrica, que debe ser corregida”. Agregó que la decisión de formular cargos se tomó luego de agotar todas las instancias posibles para que el CEN entregara los datos correctos.

Según la SEC, el proceso estuvo marcado por la reiterada falta de colaboración del Coordinador. Se enviaron más de 50 oficios y se sostuvieron al menos 10 reuniones con altos ejecutivos del CEN, sin obtener respuestas satisfactorias.

En el documento de formulación de cargos —consignado en un comunicado de la SEC—, el organismo fiscalizador sostuvo que “a pesar de estas gestiones, el CEN no ha dado cumplimiento efectivo al requerimiento de entregar datos completos, consistentes y corregidos”. El texto detalla que persistieron errores en las planillas de cálculo y que no se respondieron adecuadamente observaciones fundamentales.

¿A quiénes apunta la SEC?

El proceso sancionatorio involucra directamente a los cinco miembros actuales del consejo directivo del CEN:

Juan Carlos Olmedo (presidente)

Bernardita Espinoza

Humberto Espejo

Carlos Finat

Jaime Peralta

Cada uno de ellos arriesga una multa de hasta 30 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalente hoy a $24.762.600 por infracción, cifra similar a su remuneración mensual, que alcanza las 352 UTM.

Los consejeros del CEN son elegidos por un Comité Especial de Nominaciones, mediante procesos de concurso público, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Servicios Eléctricos. Tras el apagón nacional de febrero, cobró relevancia el nombre de Olmedo, presidente del organismo y exejecutivo de AES y Colbún, quien enfrentó duras críticas en el Senado, luego de que El Mostrador revelara omisiones, fallas y pedidos de auxilio fallidos a Argentina durante el corte. También se le cuestionó no haber activado las energías renovables, y esa no era la primera vez que el tema le generaba un cortocircuito.

Pese a que el periodo abordado no cubre el apagón del 25 de febrero de este año, la formulación de cargos llega luego de que El Mostrador publicó que el Ministerio de Energía —encabezado por Diego Pardow— informara a la SEC que el CEN realizó un solo reporte a la autoridad el día del corte nacional, cuando debía hacerlo cada 60 minutos.

CEN se defiende y apunta a las empresas distribuidoras

Minutos después de ser notificado, el CEN emitió un comunicado en el que reconoció el inicio del proceso sancionatorio en el marco de la Norma Técnica de Indisponibilidad de Suministro y Compensaciones (NTISyC).

En su declaración, deslizó responsabilidades hacia las empresas distribuidoras, afirmando que “ha gestionado la obtención de información con las empresas distribuidoras, y reportado a la autoridad eventuales incumplimientos detectados, como la falta de entrega de información de parte de algunas empresas, que ralentiza y dificulta el proceso”.

El CEN anunció que presentará sus descargos y todos los antecedentes necesarios “para acreditar que su actuación ha sido diligente y conforme a la normativa vigente”.

Respecto del impacto que esta situación tiene en los clientes, desde la SEC aclararon que los montos de compensación y el número de clientes perjudicados no pueden ser calculados mientras no se reciba la información correcta del CEN.

Actualmente, la normativa establece que las compensaciones por cortes de suministro pueden alcanzar hasta 15 veces el valor de la energía no suministrada, dependiendo de las tarifas de cada empresa eléctrica.

Además, fuentes cercanas al proceso señalaron que este procedimiento sancionatorio no incluye el apagón de febrero de 2024, ya que los datos requeridos correspondían a eventos ocurridos en los dos años anteriores. No obstante, algunos expertos no descartan que este conflicto sea una señal anticipada del rigor con que la autoridad abordará las eventuales sanciones por ese masivo corte.

Remezón en el sector eléctrico

La medida de la SEC generó sorpresa en la industria. Es la primera vez que el regulador formula cargos directamente contra los miembros del consejo directivo del CEN, organismo que cumple un rol clave en la operación del sistema eléctrico y en la entrega de información regulatoria.

“Hay que ver cuáles fueron las faltas más específicas, porque si bien lo que se dice es que es por falta de diligencia en la entrega de información, también hay que ver cuál fue el proceso en esos días, porque efectivamente mucha de la información que se genera, hay empresas que no responden”, comentó a La Tercera Claudio Espinoza, exconsejero del CEN y hoy socio director de Aclai Consultores.

En tanto, fuentes del Ejecutivo plantean que detrás de la formulación de cargos hay también un golpe de autoridad tras la lenta investigación por el apagón de febrero. Señalan que esta acción da cuenta de que al regulador “no le va a temblar la mano” en aplicar sanciones en contra no sólo de las empresas eléctricas, sino también de los organismos encargados de coordinarlas.

Las críticas también vinieron desde el ámbito privado. “Es lamentable que con un presupuesto de US$64 millones, uno de los más altos per cápita de organismos públicos, el Coordinador no sea capaz de hacer su trabajo de manera eficiente. Ese presupuesto lo pagamos todos los chilenos a través de nuestras cuentas eléctricas. No es posible que el CEN le eche la culpa a las empresas de cosas que son de su responsabilidad. Su rol es coordinar y debe coordinar”, sostuvo al citado medio Jorge Hermann, de Hermann Consultores.