Juan Carlos Olmedo: tres décadas de poder eléctrico y un apagón que pone en jaque su carrera

El Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) rindió cuentas en la Comisión de Minería y Energía del Senado, donde su presidente, Juan Carlos Olmedo, y su director ejecutivo, Ernesto Huber, enfrentaron duros reproches de los parlamentarios tras el histórico apagón que dejó a más de 8 millones de clientes en la oscuridad el pasado 25 de febrero.

La sesión, que contó con la presencia del ministro de Energía, Diego Pardow, y la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, tuvo lugar solo horas después de la publicación de El Mostrador que reveló inéditos detalles sobre la cronología del colapso energético. Y lo que se reveló no fue precisamente alentador.

El Coordinador Eléctrico Nacional tomó conocimiento dos horas antes de que las protecciones de ISA Interchile habían fallado y no dio instrucciones. Además, el sistema de visualización falló al igual que todo tipo de comunicaciones. Y como si eso fuera poco, el CEN solicitó apoyo a Argentina, lo que tampoco funcionó.

“Haremos una autocrítica, pero en el momento en que dispongamos de evidencia”, declaró Olmedo ante los cuestionamientos de la comisión presidida por el senador Juan Luis Castro (PS).

Olmedo cruza los cables y no es su primera polémica con las ERNC

Las explicaciones de Olmedo, quien ha ocupado altos cargos ejecutivos en distintas empresas, como AES y Colbún, no arrojaron mucha luz sobre las dudas.

Al contrario, nuevas suspicacias surgieron entre los senadores cuando Huber afirmó que “no podemos descartar la intervención de terceros”. Se recordó que el 26 de febrero, un día después del megacorte de luz, Olmedo había señalado que, según “la información que tenemos hasta la fecha de las empresas transmisoras, no hay participación de terceros”.

Los titulares del CEN señalaron a Interchile como el principal responsable, argumentando que se referían a la intervención humana por parte del personal de la empresa. No obstante, esto no alejó a Olmedo del foco de las responsabilidades por su manejo de la crisis.

Diversas fuentes confirmaron al newsletter Juego Limpio de El Mostrador que el sector de las energías renovables no convencionales (ERNC) estuvo listo para inyectar energía cuando el país lo necesitara, pero no sonó el teléfono rojo. ¿Por qué? Porque el plan para recuperar los servicios no lo contempla.

La clave aquí es que, ante contingencias extremas, se requiere la sincronización de todos los actores. Y esto lo sabe bien el Coordinador Eléctrico Nacional. De ahí la relevancia de sus explicaciones ante el Senado. El corte duró hasta 16 horas en algunas regiones de Chile.

Pero esta no es la primera vez que el ingeniero se enfrenta a una polémica con las ERNC. En 2023, tal como informó El Semanal de El Mostrador, Olmedo estuvo en el centro de la controversia por la rápida aprobación del cierre anticipado de la central Norgener de AES Andes y la priorización de su generación en el despacho eléctrico, lo que permitió la quema acelerada de 94 mil toneladas de carbón. Su decisión fue duramente criticada por ambientalistas y generadoras renovables, que advirtieron sobre el impacto ambiental y económico de desplazar energía limpia.

En dicha ocasión, en el sector energético se cuestionó su historial de casi 30 años en AES y sus posibles vínculos con la empresa, lo que llevó al ministro Pardow a pedirle explicaciones formales sobre su actuar.

El 1 de abril de 2024, el Coordinador Eléctrico, a través de la Unidad de Monitoreo de la Competencia (UMC), envió antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), por el indicio de posibles actuaciones constitutivas de atentados contra la libre competencia.

El 15 de abril, se concretó el retiro de las unidades 1 y 2 de central Norgener de AES Andes en medio de la polémica. El director ejecutivo del Coordinador Eléctrico, Ernesto Huber, aseguró a Diario Financiero que no habían faltado a ninguna normativa ni procedimiento sobre transparencia. Pero admitió: “A la luz de este debate y considerando la complejidad técnica de este tipo de decisiones, entendemos que podemos mejorar la comunicación al público en general, en el marco del exigente calendario de retiro de centrales a carbón”.

30 años en el sector: de AES y Colbún al CEN

Juan Carlos Olmedo es reconocido como uno los nombres más influyentes en el sistema eléctrico de Chile. En 2017, con la interconexión de los sistemas eléctricos del norte y centro-sur de Chile, se creó el Coordinador Eléctrico Nacional, un organismo autónomo encargado de coordinar y operar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), donde asumió el fundamental rol que hoy lo tiene bajo la lupa.

En octubre de 2018, durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, Olmedo fue designado presidente del consejo directivo del CEN, tras la renuncia de Germán Henríquez. En 2021 fue reelecto en un proceso con 26 postulantes y continuará liderando el organismo hasta 2026. Actualmente, el consejo directivo está conformado por Jaime Peralta (vicepresidente), Bernardita Espinoza, Humberto Espejo y Carlos Finat.

El CEN se financia a través de las cuentas de los consumidores y su presupuesto es supervisado por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Con más de tres décadas de experiencia, Olmedo ha ocupado cargos estratégicos en importantes empresas del sector eléctrico. Fue director y presidente del extinto Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC) del Sistema Interconectado Central (SIC) entre 2011 y 2016.

Su carrera incluye altos cargos en AES, donde fue director comercial corporativo y director de operaciones de AES Gener en Chile. También integró directorios en AES Chivor en Colombia, Guacolda, la Eléctrica Santiago, y ejerció como director ejecutivo y de operaciones en Norgener y la Empresa Eléctrica Angamos.

Además, fue gerente general de Colbún, gerente de proyectos en Inversiones Ultraterra –del Grupo Ultramar– y director de Energía de la Patagonia y Aysén –anteriormente vinculada a Invercap–. También ha tenido cargos gerenciales en Enor Chile y Antuko Energy.

Es ingeniero civil industrial con mención en Electricidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), y su formación académica se complementó con un MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez entre 1994 y 1995, además de tener un certificado en management de la Darden School of Business de la Universidad de Virginia en 2009. Más recientemente, en 2024, cursó un programa de liderazgo y sustentabilidad en negocios en el Imperial College Business School de Londres.

Además, se ha desempeñado como académico en el magíster en Economía de la Energía de la Universidad Técnica Federico Santa María.

Desde 2021, Olmedo es miembro del directorio del Instituto para la Resiliencia ante Desastres (Itrend), presidido por el nuevo rector de la UC, Juan Carlos de la Llera.