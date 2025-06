Aisén Etcheverry: “Seguir avanzando con unidad es algo que nadie ha puesto en duda”

La ministra (s) vocera, Aisén Etcheverry, abordó la jornada de votaciones primarias que se celebra hoy en el país. Citando cifras del Servel, informó que el 98,51% de las mesas se encuentran constituidas (al cierre de esta nota la cifra llegó al 99,8%), para las cuales el Ejecutivo desplegó cerca de 15.000 funcionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros para apoyar el proceso.

“Pueden votar todas las personas independientes y todas las personas militantes de los partidos políticos que pactaron primarias. Es decir, solo no pueden votar aquellas personas que son militantes de partidos políticos que no van a primarias“, recordó Etcheverry. Para tales fines, remarcó el refuerzo en el transporte público, el que contará con un apoyo del 15% en su frecuencia, mientras que EFE también adelantó sus horarios.

En la ocasión, la ministra aprovechó de agradecer a los funcionarios que velan por la celebración de los comicios. “A los funcionarios del Servel, a Carabineros, a las Fuerzas Armadas y a todos los vocales de mesa que yo estuve recién ahí en la mía”.

Consultada sobre su proyección en las relaciones al interior de la coalición gobernante, la ministra (miembro del Frente Amplio) recordó que el fin de estas elecciones es acordar dentro de los participantes una candidatura presidencial.

“El hecho de pactar primarias es una muestra de unidad y el respetar la palabra empeñada. Y seguir avanzando con unidad es algo que nadie ha puesto en duda, así que estamos seguros de que esta fiesta de la democracia que tenemos hoy se va a ver reforzada también durante la semana con muestras claras de unidad”, adelantó, a lo que añadió que entre los partidos participantes han dado muestras de exponer tensiones internas, pero también de la capacidad para resolverlas.

Como corolario, comentó los dichos del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien afirmó esta semana su expectativa de que, de ser electa presidenta Jeannette Jara, logre reimpulsar la discusión por una nueva constitución. Algo que la propia aludida evitó respaldar, señalando que el tema no forma parte de su programa de gobierno, y de lo que hizo eco Etcheverry en su vocería.

“Las prioridades del gobierno están en impulsar el fin al CAE, están en impulsar el proyecto de ley que va a permitir salas cunas para Chile, está en el proyecto de ley de permisos sectoriales. Nuestras prioridades están en esa materia, no en iniciar un nuevo proceso constituyente. Eso no es prioridad para el gobierno, no es algo que nosotros vayamos a impulsar”, aseveró la ministra.

En línea con el último punto, apuntó a que fueran los propios candidatos los responsables de zanjar esa discusión, “no a nosotros desde el Ejecutivo, que estamos aquí en este último periodo de gobierno”,