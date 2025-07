Genaro Arriagada y falta de centro político: “Hay demanda, pero la oferta está pobrísima”

El cientista político y exministro Genaro Arriagada cuestionó la situación del centro político chileno tras los resultados de las primarias, apuntando a la baja representación de opciones moderadas y a la crisis de los partidos tradicionales.

En una columna publicada en el diario El Mercurio, Arriagada advirtió que, pese a que Jeannette Jara logró solo un 6% del padrón electoral, las reglas de las primarias le entregaron un “premio mayor”. “Pocas veces un 6% ha entregado un premio mayor tan grande que está permitiendo arrancarse con la santa y la limosna”, señaló.

En ese contexto, y en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, analizó lo que significó esta elección para el Socialismo Democrático, Arriagada declaró que existe una crisis general de la política que afecta particularmente a las fuerzas de centro. En ese contexto, criticó el papel de agrupaciones como Demócratas y Amarillos. “¿Qué representa el centro en manos de Demócratas, en manos de Amarillos? No representa nada. Desde el punto de vista de la creación de pensamiento y de programa. Es lamentable”, afirmó.

Según el exministro, hay una demanda ciudadana clara por una opción de centro equilibrada, con propuestas de cambios graduales y justicia social, pero la oferta actual no responde a esas expectativas. “Todo eso está como demanda, pero la oferta es pobrísima”, sostuvo.

Arriagada vinculó esta situación con un fenómeno global. Recordó su libro de 1997 “¿Hacia un Big Bang de los Partidos Políticos?” y afirmó que “el abismo es tan grande que se podía tragar a partidos enormes como la Democracia Cristiana mundial, y se la tragó”. Añadió que esta crisis también ha afectado a los partidos comunistas a nivel internacional y que incluso el Partido Demócrata de EE.UU., al que admira, “hoy día está… es una ruina”.

En contraste, valoró algunos esfuerzos en Europa por compatibilizar liberalismo y socialismo, aunque reconoció que estos no conectan con las grandes masas, especialmente los jóvenes. “Los jóvenes ya no necesariamente son la punta de lanza del progresismo; por el contrario, son los que le dieron el triunfo a Javier Milei en Argentina”, advirtió.

Comparando con períodos históricos, recordó que entre las dos guerras mundiales el fascismo creció en lugares donde antes predominaban el comunismo y la socialdemocracia. A su juicio, el resurgimiento de la ultraderecha se debe en parte a la incapacidad de la izquierda tradicional de ofrecer respuestas nuevas. “Se acaba de celebrar (…) el centenario del nacimiento de Lenin. La verdad es que hoy día si hay algo pasado de moda y que no tiene vigencia alguna es Lenin”, indicó.

Finalmente, lamentó la ausencia de una fuerza real que represente esa mezcla entre democracia, socialismo y liberalismo. “No me gusta la palabra centro porque equivale a una cosa que no tiene borde”, señaló. Sin embargo, concluyó que la demanda por una opción equilibrada y con sentido de justicia sigue latente. “Pero no hay una oferta y se demuestra en el hecho de que en la pasada elección primaria esas fuerzas no estuvieron presentes”.