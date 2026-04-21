Fiscalía mexicana inicia investigación por ataque armado en zona arqueológica de Teotihuacán

La Fiscalía General de la República (FGR, federal) de México inició hoy lunes una investigación por el ataque a tiros ocurrido esta tarde en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, ubicada en el estado central de la nación.

En un comunicado, la Fiscalía federal señaló que realiza las indagatorias correspondientes para esclarecer estos hechos en los que fallecieron dos personas, incluido el agresor, y 13 heridos de distintas nacionalidades.

“Se tiene conocimiento de que cerca del mediodía de este lunes, turistas que visitaban la zona de las pirámides de Teotihuacán fueron agredidos por disparos de arma de fuego, con saldo preliminar de dos personas fallecidas”, detalló la fuente.

Asimismo, la FGR dio a conocer que brinda atención personalizada a las víctimas de dicho suceso, algunas de ellas de nacionalidad extranjera.

En tanto, la Fiscalía del Estado de México indicó que en el ataque solo intervino un agresor, identificado como Julio César “N”, de nacionalidad mexicana, según las primeras investigaciones.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad de México dio a conocer que de las 13 personas heridas, ocho continúan hospitalizadas: tres en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, tres en Axapusco, en el estado de México, y dos en la capital mexicana; y cinco ya fueron dadas de alta.

Entre los lesionados se reportan cuatro hombres, entre ellos un menor de edad de nacionalidad colombiana, así como nueve mujeres, incluida una adolescente brasileña de 13 años.

En adición, el gubernamental Instituto Nacional de Antropología e Historia de México anunció que la zona arqueológica de Teotihuacán permanecerá cerrada hasta nuevo aviso en busca de llevar a cabo las diligencias necesarias.

En la misma jornada, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, lamentó lo sucedido en Teotihuacán y expresó su “más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias”.

La Zona Arqueológica de Teotihuacán es una de las más visitadas de México, ocupando el segundo lugar a nivel nacional después de Chichén Itzá, según datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).