Japón flexibiliza oficialmente normas sobre exportación de armas

El Gobierno japonés revisó hoy martes oficialmente “los tres principios sobre la transferencia de equipos y tecnología de defensa” y sus directrices de implementación para permitir la venta de armas al extranjero, incluidas aquellas con capacidades letales.

Las modificaciones han sido aprobadas por el Gabinete y el Consejo de Seguridad Nacional, según informó la agencia japonesa Kyodo News.

Los cambios eliminan las reglas que limitan la exportación de equipos de defensa de Japón a cinco categorías no combatientes, a saber: rescate, transporte, aviso, vigilancia y desminado. En su lugar, el equipamiento de defensa se dividirá en las categorías de “armas” y “no armas”, en función de si tienen o no capacidad letal.

Si bien las revisiones en principio prohíben la exportación de armas a países donde se esté produciendo un conflicto, sí permiten excepciones “en circunstancias especiales”, teniendo en consideración las necesidades de seguridad de Japón.