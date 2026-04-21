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Japón flexibiliza oficialmente normas sobre exportación de armas MUNDO Archivo

Japón flexibiliza oficialmente normas sobre exportación de armas

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Xinhua
Por : Xinhua
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Japón flexibilizó sus reglas para exportar armamento, permitiendo por primera vez la venta de equipos con capacidad letal bajo excepciones. El Gobierno redefinió sus categorías de defensa y abrió la puerta a nuevos envíos en función de su seguridad.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Gobierno de Japón modificó sus principios sobre transferencia de equipos de defensa para permitir la exportación de armamento con capacidad letal. La reforma elimina las categorías limitadas a funciones no combatientes y establece una división entre “armas” y “no armas”. Aunque se mantiene la prohibición de exportar a países en conflicto, se contemplan excepciones en “circunstancias especiales”, según decisiones adoptadas por el Gabinete y el Consejo de Seguridad Nacional.
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El Gobierno japonés revisó hoy martes oficialmente “los tres principios sobre la transferencia de equipos y tecnología de defensa” y sus directrices de implementación para permitir la venta de armas al extranjero, incluidas aquellas con capacidades letales.

Las modificaciones han sido aprobadas por el Gabinete y el Consejo de Seguridad Nacional, según informó la agencia japonesa Kyodo News.

Los cambios eliminan las reglas que limitan la exportación de equipos de defensa de Japón a cinco categorías no combatientes, a saber: rescate, transporte, aviso, vigilancia y desminado. En su lugar, el equipamiento de defensa se dividirá en las categorías de “armas” y “no armas”, en función de si tienen o no capacidad letal.

Si bien las revisiones en principio prohíben la exportación de armas a países donde se esté produciendo un conflicto, sí permiten excepciones “en circunstancias especiales”, teniendo en consideración las necesidades de seguridad de Japón.

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