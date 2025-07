Jouannet y diferencias entre Matthei y Kast: él “está en una trinchera de la extrema derecha”

El diputado por La Araucanía y presidente de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, abordó el momento que vive la candidatura de Evelyn Matthei (Chile Vamos), quien ha descendido en las encuestas presidenciales, y defendió su opción como la única capaz de construir un “gran acuerdo nacional” en torno a la seguridad pública. En contraste, diferenció a José Antonio Kast por su posición ideológica, señalando que “está en una trinchera desde la extrema derecha”.

En conversación con Al Pan Pan, fue consultado sobre el respaldo de Amarillos a Matthei y las dificultades que ha enfrentado su campaña, Jouannet afirmó: “En este caso nosotros estamos en esta candidatura justamente porque creo que aquí se requiere un gran acuerdo nacional a propósito del tema de seguridad, y yo creo que la única que puede convocar a un tema de gran acuerdo nacional es ella”.

Apuntó contra el líder republicano, José Antonio Kast, y la PC Jeannette Jara como figuras incapaces de generar consensos amplios: “Kast no lo va a hacer, Kast está una trinchera desde la extrema derecha y Jara tampoco, porque en materia de seguridad ellos no han votado nunca a prueba blanca, o sea, aquí votan en contra, han votado en contra casi todos los proyectos, todos los estados excepción los votan en contra, casi todo el Partido Comunista”.

En ese marco, el diputado sostuvo que la candidatura de Matthei apunta a un Gobierno de unidad y experiencia institucional. “Si queremos resolver los problemas necesitamos un Gobierno de la Unión Nacional, y creo que eso debería ir más allá, además por la experiencia, diputadas, senadores, ministros, alcaldesas, porque hay que saber de política pública”, señaló.

Asimismo, contrastó el enfoque de Matthei con las propuestas de Kast en seguridad: “Como dijo ella ayer, no solamente decir, voy a hacer, voy a sacar la patada, Kast no habla de policía militar, ¿sabes por qué? Porque sabe que a los militares le incomoda esto. Yo sé, y lo he hablado con militares, yo he trabajado con militares, soy miembro de la Comisión de Defensa”. Añadió que “la influencia militar dentro del Partido Republicano” limitaría a Kast a plantear propuestas más concretas. “Él habla de un escudo, no sé qué cosa, pero no lo define”.

El parlamentario defendió las propuestas que su sector ha impulsado en materia de seguridad: “Nosotros tenemos propuestas concretas en materia de seguridad, o sea, dos mil quinientos millones de dólares en inversión de cámaras, treinta y cinco mil dos carabineros, policía militar de frontera, la creación, por ejemplo, de una escuela nacional de guardias municipales, eso no lo ha planteado nadie”.

Finalmente, manifestó confianza en que, con el avance de la discusión programática, el electorado valorará la propuesta de Matthei: “Cosas como esas de verdad, realizables, entonces yo tengo, yo creo que cuando empiece la propuesta la gente sensata va a decir, bueno, ¿qué queremos? ¿seguir igual? ¿o seguir confrontado? ¿o seguir teniendo un 18 octubre permanente con un caso mocho?”. Añadió que “Evelyn Matthei en eso ha sido coherente, respecto de ser una mujer de estado más que una mujer de trinchera”.